Stor oversikt: Her er gavene som finansierer partienes valgkamp

Politiske partier kan motta pengegaver fra private aktører, så lenge giveren er norsk og ikke et offentlig kontrollert foretak.

I valgår har partiene en særlig plikt til å rapportere inn gaver over 10.000 kroner i verdi fortløpende. Under kan du se hvem som har bidratt til å finansiere valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget i høst. Lista er oppdatert per 8. juli.

Fagforbundet på toppen

Så langt i år, er det Fagforbundet som har gitt de aller største beløpene.

LOs største forbund har gitt fem millioner kroner til Arbeiderpartiet, to millioner til SV og 1,2 millioner til Senterpartiet. De har også gitt litt over 200.000 til Oslo Arbeiderparti, og litt under 100.000 til SU.

Mette Nord og Fagforbundet sitter på den dypeste pengesekken i fagbevegelsen. Foto: NTB scanpix

Disse arbeidstakerorganisasjonene har også gitt støtte:

• LO har gitt 550.000 til Akershus Arbeiderparti.

• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN) har gitt 200.000 til Arbeiderpartiet, og 50.000 hver til SV og Sp.

• Norsk Arbeidsmannsforbund har gitt 50.000 til Arbeiderpartiet, 30.000 til SU og 15.000 til SV.

• Norsk Sjømannsforbund har kun gitt til Senterpartiet, en gave på 75.000.

• Den eneste fagforeningen som så langt har gitt støtte til Rødt, er NTL OsloMet, med en gave på 15.000.

Partienes rike onkler

For regjeringspartiene, er det fra det private næringslivet at de største gavene kommer. Stein Erik Hagens selskap, Canica AS, har gitt én million kroner til Viken Venstre, og Christen Sveaas’ selskap Kistefos AS har gitt én million kroner til Høyre.

Christian Ringnes har gitt nesten en million kroner til Oslo Høyre via sitt selskap Eiendomsspar AS, og 200.000 kroner til Oslo Venstre.

Christian Ringnes har gitt penger både til Høyre og til Venstre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også Arbeiderpartiet har fått hjelp av en rik velgjører. Bergens rikeste mann, Trond Mohn, har gitt 600.000 kroner til Arbeiderpartiet i Bergen.

Høyre er partiet som har fått absolutt flest gaver, mens KrF knapt har fått noen.

Herman Friele, Toro-arving Bjarne Rieber, skipsreder Per Grieg, den Monaco-bosatte milliardæren Arne Helge Fredly og Stormberg-eier Steinar Jørgensen Olsen, er også blant Høyres velgjørere.

Partiskatt på venstresiden

For partiene på venstresiden, samt MDG, er mange av donasjonene fra deres egne politikere. Flere av disse partiene har en partiskatt for sine folkevalgte.

Lan Marie Nguyen Berg er den politikeren som har vært mest generøs med sitt eget parti. Hun har gitt 106.000 i bidrag til Oslo MDGs valgkamp.

MDG-Lan er politikeren som har vært mest generøs med sitt eget parti. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Alle SVs stortingspolitikere er ført opp på lista, de fleste med et likelydende beløp rett under 50.000 kroner.

Rødts leder og eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har selv gitt 45.000 kroner. Flere av Rødts ansatte har også bidratt personlig.

Byrådsleder Raymond Johansen har gitt litt over 10.000 kroner til Oslo Arbeiderparti.

Disse har håvet inn mest

Totalt har partiene fått inn så mye i valgkampbidrag:

• Høyre: 8,5 millioner kroner

• Arbeiderpartiet: 7,4 millioner kroner

• SV: 2,8 millioner kroner

• Venstre: 1,5 millioner kroner

• Senterpartiet: 1,3 millioner kroner

• MDG: 616.000 kroner

• KrF: 614.000 kroner

• De kristne: 511.000 kroner

• Rødt: 463.000 kroner

• SU: 291.000 kroner

• Frp: 236.000 kroner

• Grønn ungdom: 70.000 kroner

• Liberalistene: 50.000 kroner

• Unge Venstre: 50.000 kroner

• Alliansen: 31.000 kroner

• AUF: 10.000 kroner