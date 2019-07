Vil styre med Frp, men ikke Hagen

PÅ GRILLEN: I dette intervjuet snakker Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mye om Frp, litt om bompengepartiet, litt om T-bane og bittelitt om eiendomsskatt.

Hvis du vinner valget, hva slags byråd vil du ha?

– Jeg ønsker meg et borgerlig byråd med Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet.

Frp? De sier ofte nei til sykkel, i bystyret argumenterer de mot at klimaendringer er menneskeskapt. Og de står helt aleine i spørsmål om integrering og innvandring. Dine kommende byrådskamerater?

– Det er mange områder jeg er uenig med Frp, men de er åpne for konkurranse, mangfold og valgfrihet. Jeg er sikker på at vi finner bedre løsninger for byen med de fire borgerlige partiene enn med det sittende.

På forrige bystyremøte gikk Høyres ordførerkandidat Saida Begum til knallhard konfrontasjon med Frps Carl I. Hagen.

– Ja, jeg synes hun holdt et meget godt innlegg.

Hun sa at han hadde nektet å omtale henne som norsk. Er ikke det rasisme?

– Nei, men det er manglende forståelse for hvilket Norge vi har i dag. Jeg er glad Carl I. Hagen har endret syn.

Forslaget var fullt av strenge formaninger til innvandrere. Er det fremmedfiendtlig, da?

– Det er fremmedgjørende. Jeg mener fortsatt Frp har en lang vei å gå for å bidra til å redusere utenforskap, i stedet for å styrke det.

Likevel vil du ha dem inn i byråd?

– Fremskrittspartiet viser for liten forståelse og for liten toleranse for andre. Men erfaringene mine med Frp er at vi finner gode løsninger sammen.

Integrering er et viktig spørsmål for byen.

– Ja, og jeg tror Frp er i ferd med å fornye seg. Den yngre generasjonen setter, sånn jeg kjenner dem, større pris på det flotte mangfoldet vi har i byen enn den eldre garde, med Carl I. Hagen i spissen.

Så Hagen blir ikke byråd?

– Det ville være ganske unaturlig.

Oslo Høyres Eirik Lae Solberg. Foto: Mimsy Møller

Hva med bompengepartiet? Du må styre med støtte fra dem?

– Det gjenstår å se hva valgresultatet blir. Men jeg snakker med alle som vil bytte ut byrådet.

Hva kan du gi dem i forhandlinger?

– Jeg mener vi må ha bompenger. Det er et nødvendig onde. Men mange er frustrert, og det skal vi ta på alvor. Vi har foreslått at du bare betaler én gang uansett hvor mange bommer du passerer, i en tretimersperiode på ettermiddagen. Vi må gjøre noen tilpasninger.

Det vil jo føre til både mer trafikk og mindre penger.

– Noe mer trafikk, men det er helt marginalt. Og nedgangen i bompenger vil være helt håndterbart.

Men du utelukker bompengepartiet i byrådet?

– Ja, det er unaturlig, fordi det bare er en sak de er opptatt av.

Da dere satt i byråd sist, så regulerte dere mye av sykkelveiene og la opp til mye av kollektivsatsinga som nå de rødgrønne får æren (eller skylda) for. Egentlig er det deg bompengeopprøret er mot?

– Det er riktig at vi satset på kollektiv og sykkel. Men dagens byråd skaper unødvendige konflikter. De har fjernet 500 parkeringsplasser, men bare 100 er for å gi plass til sykkel, gange og kollektiv. 400 er fjernet bare for å fjerne dem. Det er firkanta politikk, som skaper frustrasjon.

Apropos. Dere vil ha utreda en helt ny tunneltrasé til T-banen. Det låter som nye utsettelser?

– Det er byrådet som har somla. De har brukt lang tid, og aldri spurt bystyret om hvilken trase vi vil ha. Men det behøver ikke å skape forsinkelser.

Ny utredning gir vel forsinkelse?

– Hvis det skulle vise seg at dette tar et år ekstra, så mener jeg det er fornuftig. Vi bygger bane for 50 eller 100 år.

Ny T-bane-trasé. To nye svinger i tunnelnettet. Og dere vil bygge kunstig badeøy av fyllmassene. Det låter litt … tullete. Er det sånn Høyre vil være?

– Tullete? Det synes jeg det er overraskende at du synes. Det er klart det skal utredes, men du må jo ha en visjon. En idé! Det Høyre jeg kjenner er et visjonært parti. Uten visjoner hadde vi ikke trengt politikere, bare administrasjon.

En siste ting. Hvis du skal fjerne eiendomsskatten, så må du kutte 600 millioner kroner i budsjettet …?

– Nei.

Øhh, nei?

– Bare i 2018 gikk kommunen med overskudd på en milliard. Vi har aldri hatt så stort handlingsrom som nå. Det er ikke noe mål å kreve inn eiendomsskatt for å sette pengene på bok. Det er penger innbyggerne bør få lov til å beholde. De vil ha stor glede av de pengene, som de kan bruke på seg og sine.

Hva har du helst på grillen i sommer?

– Pølser og grillspyd.

Carl I. Hagen: – Jeg er uaktuell som byråd

Høyres Eirik Lae Solberg vil gjerne i byråd med Frp, men vil altså ikke ha med seg Carl I. Hagen inn i byrådskontorene.

Av Tom Vestreng

På det punktet er Solberg og Hagen enige.

– Det vil være helt unaturlig for meg å bli byråd etter valget, siden jeg ikke står på listene, sier nemlig Hagen til Dagsavisen.

– Etter valget er jeg ferdig som Oslopolitiker, sier han.

Hagen er på ferie, men fikk lest opp påstandene Solberg kommer med om Frp i intervjuet med Dagsavisen.

– Jeg synes det ikke er så ille, sier Hagen etter å ha hørt spørsmålene, og svarene fra Solberg.

– Når det gjelder integrering, så er det bare vi som har foreslått konkrete løsninger i bystyret. Vi har også foreslått en egen integreringsetat, noe andre partier har avvist. Vi ønsker å finne ut hvilke familier som trenger hjelpetiltak, og da særlig de som har barn som ikke kan godt nok norsk når de skal begynne på skolen. Dette har også de andre partiene avvist, sier Hagen.

Frps 1.-kandidat til bystyret, Aina Stenersen, sier dette om Eirik Lae Solbergs påstander.

– Jeg gleder meg veldig å samarbeide med Høyre, og har hatt stor glede av samarbeidet med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg hittil. Jeg er født, oppvokst og bor på Østkanten, så for meg og min generasjon sin del, setter vi pris på mangfold, og er opptatt av å løfte hverandre frem og skape muligheter i byen vår for alle, sier hun.