BERGEN (Dagsavisen): Det var egentlig i Alver, en kommune som ennå ikke er født, det hele begynte. Tidlig denne uka kom sjokket: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) var, for aller første gang, største parti i en kommune. 18,5 prosent oppslutning.

Så kom Bergen, der partiet ble målt til 25,4 prosent, og soleklart størst. I landets nest største by. Dette var dermed den uka det plutselig ble mulig at protestpartiet kan bli største parti i så vel Bergen som nabokommunen i nord.

Hva er det som foregår?

– Nja, revolusjon ... Jeg tror kanskje det kan kalles en oppvåkning?

Det er Morten Klementsen som ikke helt vet hvordan han skal beskrive det som har skjedd den siste uka, eller egentlig det siste året. Han er listetopp for FNB i Alver, en sammenslåing av kommunene nord for Bergen. Klementsen er en stadig mer sannsynlig ordfører i den nye kommunen.

– Vi sier «ja til svenske tilstander»

Klementsen kjører en svart Honda Civic som ikke kan karakteriseres som ny, akkurat. Nå kjører han over bryggen i Bergen, utover Sandviken og gjennom Åsane, og teller tre bompasseringer på de drøye sju minuttene. Klementsen er i ferd med å snakke seg varm om Sverige, der veier planlegges og bygges mer effektivt enn hos oss, og der bomstasjonene er færre og fungerer bedre. Der folket blir hørt i saken.

– Vi sier «ja til svenske tilstander», sier han og ler.

Klementsen har bakgrunn som gründer, og fra annonsesalg, reklamebransje og bemanning. Men før leseren rekker å tenke «Frp-er»: Han har bakgrunn fra AUF, og som leder av Lindås SV. Han har stemt på KrF og Senterpartiet, og en gang på Høyre, da ordførerkandidaten lovte å stå i veien for en ny bom. Det gjorde han ikke.

Selv tør ikke Klementsen love noe som helst, heller ikke om bompenger. Bare at han skal kjempe for det han tror på.

– Jeg vil dra til Oslo og knuse hånda i bordet, sier han.

Morten Klementsen sitter i kommunestyret i Meland kommune, for Bygdelista Folkeviljen. Her har han forsøkt seg på direkte demokrati, der velgerne skulle få stemme på en nettside i hver enkelt sak. Det funket dårlig. Klementsen «har fått en del kjeft» for det, men har også lært mye. Blant annet at politikere ikke er flinkere og bedre enn vanlige folk, snarere tvert om.

Selv nekter han å kalle seg politiker.

– Jeg er folkevalgt, sier han.

Bare det.

Erik Bye

På vei ut av Bergen og inn i det som snart er Alver kommune, siterer han Erik Bye om at politikerne ikke er folkets herrer, men dets treller.

Det ligger noe der, tror han, som kan være med å forklare hva som er i ferd med å skje i Bergensområdet.

Klementsen må skifte gir på vei ut på Nordhordalandsbrua, som forbinder fastlandet rundt Bergen med Flatøy i nord. «Nord-Europas lengste kombinerte henge- og pongtongbru uten sideforankring», sier han.

Det har han sagt ofte. Brua var en stolthet for innbyggerne i Nordhordland, og den catchy frasen ble gjentatt til alle som ville høre.

Klementsen liker brua, men har hele tida vært motstander av måten den ble finansiert på: Med bompenger. Staten bidro med 41 millioner, resten av milliarden har bilistene betalt.

– Altså, jeg er ikke imot bompenger, så lenge de går til bedre veier. Og så lenge man har et valg, det må finnes en annen vei man kjøre som ikke koster penger, sier han.

Det gjør det ikke her, og ferja fra Knarvik til Bergen ble lagt ned da brua åpnet.

Argumentene er velkjente: Det er allerede nok bilrelaterte utgifter om vi ikke også skal måtte betale bompenger. Det er dyrt nok å kjøre bil som det er. Staten må bidra mer til lokal veibygging, om vi så må bruke av oljefondet. Vei er en investering, ikke en utgift.

Men også: Prioriteringer. Hvem trenger fergefri E39 langs hele vestlandet?

– Og høyere skatter?

– For å si det slik: Sverige har høyere skatter enn oss, sier Klementsen, svenskevennen.

«Et øre til skinnegangen»

Morten Klementsen parkerer utenfor Knarvik senter, i det som blir kommunesentret i nye Alver kommune. Her, på kafeen På folkemunne, skal FNB holde folketreff hver lørdag framover, også etter valget. «Et øre til skinnegangen», kaller Klementsen det.

Eieren av På folkemunne, Jimmy Pasali, er alliert i kampen. Pasali rakk ikke stå på lista til valget, men er medlem i partiet og har vært med på å lage partiprogrammet.

Han har argumentene klare: Det er urettferdig at en familie med barn må betale 4600 kroner ekstra i måneden. Det er uhørt at bomdirektørene tjener over en million i året.

– Og utbytte!?

Pasali slår i bordet og blir rød i ansiktet.

– Hold opp, a, Rolf, sier den utflytta groruddølen.

Klementsen og Pasali går rett inn i det som virker å være en stadig pågående samtale. De snakker om politikere som lover og lyver, og Pasali foreslår fengselsstraff for forseelsen, bare delvis på spøk.

– Og vi skal liksom forstå at det alltid vil være litt valgflesk? Hvorfor det? Løgn, kaller jeg det, sier Pasali.

– En dame sa til meg at jeg må flytte til et annet land om jeg ikke holder det jeg lover og slåss mot bompengene etter valget. Hun har rett. Jeg tar dette personlig, sier Klementsen.

– Det beste med partiet vårt er at det ikke er noen politikere her, sier Pasali.

– Vi er vanlige folk. Fra folk, til folk, sier Klementsen.

– Vi tømmer søpla selv, sier Pasali.

– Noen av oss går til og med på toalettet, sier Klementsen.

Oddvar Fyllingen lover å stemme på Klementsen. Minstepensjonisten pleier å drikke kaffe på På folkemunne, og kommer gjerne i prat med andre gjester.

Det blir det mindre av etter 1. desember, tror han, når bomringen kommer.

Det er strategisk, skyter Klementsen inn, at bommene kommer etter valget, ikke før. Fem ny bommer på Europaveien, som skal finansiere andre veiprosjekter i Nordhordland.

Fyllingen er gammel SP-mann, men nå er selv ikke Trygve Slagsvold Vedum nok, for nok er nok.

– Politikerne vet tydeligvis ikke at det finnes et Norge utenfor Oslo, sier han.

Der folk ikke kan ta buss, men er avhengig av bilen.

Menn

Mer enn to tredeler av navnene på lista til FNB i Bergen tilhører menn. I Alver er forholdet enda skeivere.

Det er likevel ikke bare menn som sier de vil stemme på partiet. Hver tredje mann i Bergen vil stemme på bompengelista, ifølge en analyse av sjokkmålingen som Bergens Tidende har gjort. Hver sjette kvinne sier det samme. Bompengelista er det tredje største partiet blant kvinner.

Velgerne kommer fra alle kanter, viser bakgrunnstallene. Bare Rødt avgir ikke en eneste velger til FNB. Verst går det utover Frp, hvor 62 prosent av velgerne ved valget i 2017 sier de vil stemme FNB nå. Sp avgir 27 prosent av velgerne til FNB, mens Høyre mister 22 prosent til bommotstanderne, og Ap 13.

Det er ikke bare bompengene, tror Morten Klementsen.

Han er tilbake i bilen nå, og avviser et anrop fra en journalist i lokalavisen. Det var dagens første henvendelse, etter et salig kaos med ti intervjuer dagen før.

Det handler om at folk har mistet troen på politikerne, og på politikken, sier han. Løfter og løgner, wheeling and dealing. Avtaler og spill.

Det mangler sunt bondevett. Folkevett.

– Jeg tror kanskje det er bom pluss mangel på respekt. For er lei av de jævla politikerne, unnskyld språket. Og de ser at vi er noe annet.

Han legger til:

– Det er i alle fall det jeg hører når jeg legger øret til min skinnegang.

Investeringer i andre land, lån til veibygging i Tyskland, men altfor lite til norske veier.

– Det er ACER. Vy. Va og why, sier Klementsen.

Folkestyre, sier han. Demokratiet.

– Vi er en revitalisering av demokratiet, tror jeg, sier Morten Klementsen.

Selv var han egentlig ferdig med politikken etter at Meland, hans kommune, ble slått sammen med nabokommunene til Alver. Mot Klementsens vilje, og mot folkets.

Så kom bompengelista, som en gave fra oven. Allerede oppført i partiregisteret, mye av jobben allerede gjort. Det var rundt juletider i fjor. Klementsen ble så gira at han bare måtte fortsette.

Han er uføretrygdet på grunn av en medfødt rygglidelse, og klarer ikke stå lenge av gangen. Men det plager ham ikke så veldig om dagen. Adrenalinet, tror han. Følelsen av å være med på noe stort, noe som formes her og nå og kan ha stor innflytelse på sikt.

Morten Klementsen tenner enda en Marlboro Red 100-sigarett og forteller at FNB her, lokalt, vil bygge et eget strilemuseum. Det er plass til så mangt i et parti som ennå er i startgropen.

På sikt er planene større: Et nasjonalt parti, som stiller over hele landet til stortingsvalget i 2021. Klementsen hvisker lavt om ambisjoner om å være med å påvirke retningen også nasjonalt. Og om behovet for en dyktig partisekretær, som ikke har politisk bakgrunn.

– Fra 4H eller noe. Det hadde vært fint, sier han.

Men her og nå er det armer og bein og snart valg, så alt det andre får vente.

Partikontor

FNB Alver har ikke et eget partikontor. Møtene finner sted på kafeen som andrekandidat Yngve Walaker driver med kona.

Walaker driver også et bilverksted. Klementsen kjører innom, og BLIR stående og snakke med Walaker om at TV 2 har kritisert FNB for et tynt partiprogram.

– Vi lyver i alle fall ikke programmet. Vi lover ikke ting vi ikke kan holde, sier Klementsen.

– Hvordan skal vi lage et program for noe vi ikke vet noe om? Ingen vet jo hva Alver kommune blir, sier Walaker.

Det kommer en ung mann ut av verkstedet. Han har lest vg.no:

– Ap har snudd i Arendal. Det blir ikke bom der, sier han.

Det samme har skjedd i Drammen og Kristiansand. Dagen etter skal Bergen utsette en avgjørelse om flere bommer til etter valget. FNB har endret norsk politikk allerede.

– Det blir gøy å se hva som skjer etter valget, sier Klementsen.

Den unge mannen ber om at navnet hans ikke brukes på trykk, før han forteller at han er aktiv i Fpu, og står på lista til Frp i Alver.

– Men jeg kommer til å stemme FNB, sier han.

Noen timer senere, tilbake i Bergen, sitter Morgen Klementsen inne i bilen mens regnet pisker ned utenfor.

Han snakker om Sverige igjen, der stockholmerne selv sa ja til bomringen rundt byen.

– Det kan jeg respektere.

– Om folket i Alver hadde blitt spurt, og om de hadde sagt ja, ville jeg gitt meg. Da hadde jeg lest krøniker eller noe, sier han.