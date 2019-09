Det har stormet i regjeringen etter at Venstres Abid Raja før helgen anklaget Frp for å spre «brun propaganda». Etter utspillet uttalte Venstre-leder Skei Grande til NRK at det er «helt greit å gi klar beskjed når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk».

Frp-leder Siv Jensen reagerte kraftig og mente det var uakseptabelt at Skei Grande stilte seg bak Raja. Statsminister Erna Solberg skal ifølge VG ha bedt partilederne om å roe seg ned og avslutte krangelen, men Abid Raja fortsetter å hamre løs på Frp. I en kronikk i Aftenposten tirsdag henvender han seg direkte til Solberg:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?»

Sterke reaksjoner

Etter Rajas utspill tirsdag, var Skei Grande svært ordknapp:

«Jeg har ingenting å si ut over det jeg sa på lørdag», uttalte partilederen til TV 2.

Begge nestlederne i Venstre, Ola Elvestuen og Terje Breivik, gikk ut mot Rajas ordbruk, selv om de støtter deler av innholdet i kritikken. I løpet av dagen ble det også klart at mange mener Raja har gått for langt.

– Dette er ren opportunisme fra Raja, sier en sentral Venstre-kilde til Dagsavisen.

– Vi er mange i partiet som ikke har ønsket et regjeringssamarbeid med Frp. Raja er ikke blant dem. Dette plutselige utspillet handler bare om å sette dagens leder i et dårlig lys, sier kilden.

– Skadelig for Venstre

Dagens Næringsliv siterte tirsdag fra et internt Venstre-forum på Facebook. Der gikk Peder Lofnes Hauge, politisk rådgiver i byrådet i Bergen, hardt ut mot Raja og skriver at han risikerer «å bli leder for en branntomt».

«Det er skadelig for Venstre – og for Trine Skei Grande som er partilederen vår. Eg kan ikke bestemme hva du vil og ikke vil. Eg berre sier at det ser ut som du driver et svært høyt spill i en enorm iver etter å gå helt til topps», skriver Hauge, som er venn av statssekretær Sveinung Rotevatn – som er nevnt som en av kandidatene til ledervervet i partiet.

«Kanskje blir du partileder i Venstre, men det er svært uheldig om du er villig til å dra hele partiet ut av regjering i den prosessen, uten noen form for forankring», skriver Hauge videre til Raja.

DN skriver at flere Venstre-topper, deriblant Guri Melby, Rebekka Borsch og Hallstein Bjercke, har likt innlegget.

Støtter Raja

Alfred Bjørlo, ordfører i Stad i Sogn og Fjordane og en av få Venstre-suksesser i valget, nevnes som en mulig kandidat til ledelsen i partiet. Han synes ordbruken «brun propaganda» er en avsporing, men er utover det blant de stadig færre som mener Rajas utspill var betimelig.

– Sånn jeg leser det, er det et dypt personlig oppgjør med en retorikk som vi ikke kan ha i norsk politikk i 2019. Abid bruker sterke ord. Men han har vokst opp som muslim i Norge, og vet hva denne typen retorikk gjør med et samfunn, og med integreringen.

Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Venstre, er enig med Bjørlo.

– Abid er en av Norges fremste integreringspolitikere. Det han uttrykker er så nært Venstres sjel du kan komme. De som mener dette handler om at Abid har kastet seg inn i kampen om å bli Venstres leder, har virkelig ikke skjønt det. Han er en glimrende politiker som har reist landet rundt og snakket med folk, og som tar den spagaten vi i venstre står i på alvor, sier Grimstad.

– Ikke maktkamp

I perioden 2013 til 2017 hadde Venstre en samarbeidsavtale med regjeringen, som besto av Høyre og Frp. Siden 2017 har Venstre tatt plass ved kongens bord sammen med de to høyrepartiene.

– Hvorfor kommer dette nå?

– Det har skjedd noe i norsk politikk de siste to månedene. Først fikk vi moskéskytingen i Bærum, og deretter gikk vi inn i en valgkamp der Frp brukte sterk retorikk og spilte på høyreekstreme strenger, som gjør vondt i hjertet til mange venstrefolk. Hvorfor kom ikke dette før valget, kan du jo si. Jeg tror Abid kanskje har lagt bånd på seg, sier Bjørlo.

– Er det rart at vi leser dette inn i en maktkamp i Venstre?

– Jeg tror ikke denne indignasjonen handler om maktkamp. Det handler om å si fra om hvor splittende debatten er.

– Men hvorfor nå, og ikke for to år siden? Eller seks?

– Det har skjedd ting de siste månedene som gjør det nødvendig å si fra, og så har Siv Jensen tatt inn igjen i varmen dette uttrykket «snikislamisering».

– Det kan virke som om du og Raja har snakket sammen om denne saken?

– Vi har diskutert dette gjentatte ganger. Jeg deler analysen av hvor alvorlig denne typen splittende retorikk er. Det er ganske talene at en med hans bakgrunn, som muslim i byen, og jeg her i distriktet har samme analyse. Dette er alvorlig, sier Bjørlo.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke svart på henvendelser fra Dagsavisen. Det har heller ikke Raja.

Siv Jensen reagerer

Frp-leder og finansminister Siv Jensen reagerer på Rajas kronikk.

«Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tida vår på Abid Raja og Venstre framover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp», skriver hun i en sms til Dagsavisen.

Hun mener Venstre må tre ut av regjeringen om de synes det er så ille å samarbeide med Frp:

«Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp så får de ta konsekvensene av det», skriver Jensen.