Innen 15. oktober skal Venstre-leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik, ha gitt beskjed til valgkomiteen om de tar gjenvalg eller ikke. Samme dag er det frist for medlemmer, lokallag og fylkeslag å levere inn sine innspill om hvem de mener bør sitte i ledelsen.

– Jeg hadde ikke kunnet leve med at ikke alle i partiet skulle få sagt sin mening om dette, sier valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen til Dagsavisen, som samtidig understreker at innspill fra fylkeslagene naturlig nok vil vektes tyngst.

Vil sitte

Dagsavisen har vært i kontakt med et titalls kilder på sentralt, regionalt og lokalt nivå i Venstre, som ønsker fornyelse i ledelsen.

Det er fire navn som gjennomgående blir nevnt:

* Stortingsrepresentant Abid Raja

* Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn

* Stortingsrepresentant Guri Melby.

* Ordfører i Stad Alfred Bjørlo blir også nevnt.

Trine Skei Grande var tydelig overfor Dagsavisen på valgkvelden om at hun vil fortsette som leder i Venstre.

Det begrunnet hun med at hun kun har levert ett dårlig valgresultat som Venstre-leder, og det er dette.

– Det kan jeg leve med, sa Grande.

Verken Ola Elvestuen eller Terje Breivik vil si nå om de fortsetter eller ikke.

– Mine svar gir jeg først til valgkomiteen, sier Elvestuen, som med det gir et likelydende svar som sin nestlederkollega.

– Trenger ny giv

Fylkesleder i Agder Venstre, Petter N. Toldnæs, mener partiet trenger fornyelse og å bygge opp nye profiler foran stortingsvalget i 2021.

– Vi trenger noen som kan være gode profiler, som kan skille seg ut og skape en ny giv. Vi trenger Sveinung Rotevatn og Guri Melby i framskutte posisjoner, enda mer enn det de har i dag, sier Toldnæs, som understreker at han ikke snakker på vegne av andre enn seg selv.

Toldnæs er mangeårig sentralsyremedlem i partiet og har jobbet tett med Melby Og Rotevatn.

Han vil ikke si noe om hvilke posisjoner han vil ha dem i, ettersom Skei Grande har sagt at hun vil bli sittende.

– Men både Sveinung og Guri er en viktig del av partiets framtid, sier fylkeslederen.

Utålmodig i Unge Venstre

Til Dagbladet sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at han «ønsker velkommen» en diskusjon om partiledelsen. Han mener utskiftninger er på høy tid.

– Det framstår ganske klart at det bør gjøres endringer i partiledelsen. De tre har sittet ganske lenge. Vi behøver nye og yngre krefter, sier han.

Det er likevel ikke alle enige i.

Fylkesleder i Oppland Venstre er blant dem som mener problemene i partiet ikke løses ved et lederskifte.

– Det er ingen som går på jakt etter Trine nå. Men det kan jo tenkes at valgkomiteen sitter med noen signaler som tilsier at vi må tenke oss om, sier fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre.