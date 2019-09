Solberg om Frp-utspill: – Lokalpolitikerne hadde fortjent at siste uken handlet om lokalpolitikk

Av Birgitte Iversen

Solberg har de siste dagene reist rundt på valgkampturné i Nord-Norge, Vestlandet og på Sørlandet. De lokaltilpassede budsjettnyhetene hun har lansert på hvert sted, har imidlertid kommet helt i bakgrunnen av to kontroversielle Frp-utspill:

Frp-leder Siv Jensens kronikk i VG mandag, hvor hun hevder det er snikislamisering når nordmenn nekter å håndhilse på personer av det motsatte kjønn, og nestleder og statsråd Sylvi Listhaugs (Frp) Facebook-innlegg som viser et bilde med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

Overdøver

Frp-utspillene kommer kort tid etter at regjeringens bompengekrise i lang tid hadde stjålet all oppmerksomhet i valgkampen. Solberg sier hun skulle ønske lokalpolitikerne nå endelig kunne fått fred fra rikspolitisk støy.

– Lokalpolitikerne hadde fortjent at denne siste uken hadde fått handle om lokalpolitikk, og disse to sakene er ikke særlig lokalpolitiske, sier Solberg til NTB i en henvisning til Frp-toppenes utspill.

– Jeg liker det ikke når rikspolitikk får overdøve altfor mye av lokalpolitikken i en valgkamp. Jeg synes også velgerne hadde fortjent å høre mer om hva man vil med viktige lokale saker, som eldreomsorgen, og skolen, legger statsministeren til.

Trodde aldri på regjeringskrise

Når det gjelder tidsbruken regjeringen brukte på bompengesaken, mener Solberg imidlertid at den kan forsvares inn i lokalvalgkampen.

– Det er mange saker som kommer inn i valgkampen utenfra som ikke dreier seg om lokalpolitikk, men bompenger og byluft er en viktig del av den lokalpolitiske debatten. Nettopp fordi det mange steder rundt i Norge var vanskelige lokalpolitiske saker knyttet til dette, så var det viktig at vi fikk sortert ut noen svar, mener Solberg.

– Men det er klart at vi gjerne skulle hatt en annen ramme rundt valgkampen, medgir hun.

Spekulasjonene gikk høyt siste døgnet før løsning i bompengesaken om henholdsvis Venstre eller Fremskrittspartiet kom til å forlate regjeringen. Solberg sier nå at hun aldri reelt fryktet en regjeringskrise.

– Jeg kom til at hvis noen skulle gå ut, så var det fordi man ville ut, ikke fordi man ikke hadde klart å finne et resultat i akkurat den saken. Jeg trodde aldri på at det kom til å bli en regjeringskrise, fordi jeg mente det var muligheter til å finne løsninger når folk var så nær hverandre som de var, sier hun.

Vil gjenerobre posisjoner

I løpet av den to dager lange valgkampturneen har statsministeren vært innom Tromsø, Bodø, Ålesund, Karmøy, Haugesund og Kristiansand.

Solberg avviser at den heseblesende turen er et resultat av at regjeringspartiene nå er litt bakpå med selve valgkampen, og sier turen har vært planlagt lenge.

Det er heller ikke tilfeldig at det er akkurat disse seks stedene hun velger å prioritere én uke før valget, forteller hun.

– Vi mener vi er i kampposisjon alle disse stedene for å enten gjeninnta eller styrke og beholde posisjon. I Kristiansand har vi ordføreren, og der har vi et håp om å beholde vervet. I Haugesund og Karmøy har vi hatt makt før som vi gjerne vi vil gjenvinne. I Ålesund har vi hatt ordfører før. Det er en helt ny, sammenslått og stor kommune og en spennende kommune å få tilbake. I Bodø og Tromsø hadde vi ordfører i forrige periode, men vi hadde akkurat litt for lite borgerlige stemmer i 2015, men vi mener vi kan få makten tilbake nå, sier Solberg.