MDG på tråden med Venstre

Torsdag tok Miljøpartiet De Grønne kontakt med Venstre i Oslo. Hensikten med telefonsamtalen var å få klarhet i om partiet mente alvor med utspillet sitt onsdag, hvor de åpner for å være støtteparti for det rødgrønne byrådet i Oslo.

Til Dagens Næringsliv sa Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke:

– Vi er villige til å snakke med alle. Men byrådspartiene står ikke akkurat og skraper på døren for å snakke med oss.

I fire år har byrådet i Oslo hatt en skriftlig samarbeidsavtale med Rødt. Men valgresultatet åpner for at byrådet kan skrote Rødt-samarbeidet til fordel for Venstre.

Les også: Erik Solheim: MDG kan ikke være vannmelon – grønn utenpå og rød inni

Avventende

Etter det Dagsavisen forstår fastholdt Venstre i samtalen med MDG at de er åpne for å snakke med byrådet om å eventuelt bli et støtteparti, men at Venstres bystyregruppe må konstitueres først.

Dagsavisen har snakket med sentrale kilder i både MDG og Venstre, som bekrefter at det har vært kontakt.

– Byrådet har flere kort å spille på, sier en Venstre-kilde.

I Venstre er de åpne for å ha kontakt, men avventer en invitasjon fra byrådet. Venstre har heller ikke avklart sitt forhold til byrådet internt i partiet, eller pekt ut et eventuelt forhandlingsutvalg.

Hva som kan bli resultatet av eventuelle samtaler mellom MDG og Venstre er uklart. I begge partier peker kilder på at praten så langt er både uformell og uavklart, og at ingen av partiene har verken vedtak eller igangsatt prosesser som skulle tilsi et formelt samarbeid. «Vi er før det tidligste stadiet» som en kilde sier.

Det er Rødt som har vært støtteparti for det rødgrønne byrådet de siste fire årene. I Venstre framstår det som merkelig at byrådet ikke vil vurdere å skape et alternativt flertall med Venstre framfor Rødt. Det samme har gruppeleder i Venstre Hallstein Bjercke uttalt til Dagsavisen tidligere.

– Jeg er litt forundret over at Arbeiderpartiet ikke kontaktet oss da det var budsjettkaos i Oslo, og de ikke fikk med seg Rødt til å stemme for budsjettet. Vi kunne vært med å diskutere budsjettet og finne en løsning, men det kom aldri noen invitasjon, har Bjercke sagt.

I Venstre har de opplevd at byrådet i mange enkeltsaker i bystyret ville hatt en enklere jobb med å finne flertall med Venstre enn med Rødt, og de så med undring på at ikke byrådet vurderte å be Venstre gi støtte til budsjettet da det ble vanskelig med Rødt.

Les også: Dette er Arbeiderpartiets nye bystyregruppe i Oslo

Kald skulder i Ap

At MDG holder døren på gløtt for Venstre faller ikke i god jord hos endel i Arbeiderpartiet.

I Ap ønsker de også å involvere Rødt tidlig i forhandlingsprosessen, for å unngå store dragkamper etter å allerede ha slitt seg gjennom flere uker med forhandlinger med SV og MDG.

I SV vil de gå enda lenger, og inviterer Rødt inn i byrådet.

Les også: Advarer mot hestehandel om Ullevål sykehus

SV vil ha Rødt i byråd

Oslos ordfører, Marianne Borgen, sa til Aftenposten dagen etter valget at Rødt burde gå inn i byrådet.

– Jeg ser at Rødt har styrket seg. Nå mener jeg de bør vurdere å gå inn i byrådet og ta ansvar for helheten. De har fått tillit fra folket og bør ta den, sier Borgen til Aftenposten.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har allerede avvist invitasjonen.

– Vi har erfart i Oslo at det har vært helt nødvendig å ha et parti som står på utsiden av byrådet og presser dem. For eksempel var det et basketak for å stanse profittbarnehagene. Og vi måtte presse knallhardt for å stanse søppelskandalen, sier Moxnes til avisen.

SV gikk fram, og fikk 9,1 prosent av stemmene i Oslo dette kommunevalget. Rødt gikk også fram, og fikk 7,2 prosent oppslutning.

Størst fremgang fikk likevel MDG som endte på 15,3 prosent. Kun fem prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

Mot slutten av valgkampen hadde MDG flere målinger hvor de var jevnstore med Arbeiderpartiet. Det gjorde de svært attraktive også for flere på borgerlig side i Oslo, og både Venstre og KrF var ute å fridde til MDG.

Etter valget har et halvhjertet frieri også kommet fra Høyre, uten at responsen på det har vært spesielt positiv fra MDG. Dermed er et slikt borgerlig byrådsalternativ lagt død.

De rødgrønne byrådspartiene planlegger nå sonderinger tidligst mot slutten av neste uke.