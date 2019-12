Ødegaard stiger i gradene i Godset

Martin Ødegaards far, Hans Erik Ødegaard, har det siste året vært trener for Strømsgodset G16-lag. Etter at G19-trener Øyvind Thorsen sluttet, har far Ødegaard og Godset blitt enige om at Hans Erik tar over G19-laget.

– Det her er glimrende for oss. Hans Erik har gjort en kjempejobb på G16 i året som har gått og det er veldig gledelig at han blir med videre. Han står for en knallsterk treningskultur og legger lista veldig høyt når det kommer til trening og mental tilstedeværelse på trening. Det kommer til å bli stilt høye krav til juniorspillerne i Strømsgodset, sier utviklingsleder Lage Sofienlund til klubbens hjemmesider.

Det siste året har VG skrevet flere saker om Hans Erik Ødegaard i forbindelse med Martins overgang til Real Madrid. Der har det blitt bevist at Hans Erik fikk 30 millioner kroner blant annet for å trene Real Madrids G11-lag, og senest i dag skrev VG om at Real Madrid har unnlatt å betale skatt for agentbruk i forbindelse med Ødegaard-overgangen.

Men det er ikke bare Hans Erik Ødegaard som har fått ny trenerjobb til jul, Bjørn Petter Ingebretsen er også tilbake i klubben i en trenerrolle. Denne gangen blir ikke «BP» hovedtrener for A-laget, men trener på nystartede G14.

