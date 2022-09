Oppfordret butikk-kjede til å droppe ansatte med hijab

Denne uken mottok kjededirektør i Brilleland, Kjetil Engen, et brev fra Norsk folkeparti.

I brevet sto det at partiets medlemmer har observert at stadig flere av de ansatte i Brilleland butikker bærer hijab, og ber butikken om å bruke etnisk norske ansatte i fremtiden.

Norsk folkeparti er et norsk nasjonalistisk og nykonservativt politisk parti. De presenterer seg selv som et parti «som arbeider for at Norge skal være et land med en etnisk norsk befolkning».

Norsk Folkeparti (Skjermdump)

Takket for brevet

Det gikk ikke mange sekundene før Engen bestemte seg for å svare partiets grunnlegger, Oddbjørn Jonstad, som signerte brevet.

– Dette brevet traff meg rett i magen, og jeg anså det som en nødvendighet å svare tilbake, forteller han.

Han bestemte han seg for å skrive et innlegg på sosiale medier, for å øke oppmerksomheten rundt tematikken.

I innlegget starter han med å takke Jonstad for motivasjonen til å jobbe hardere for et mangfoldig arbeidsliv.

«Jeg ser at du foreslår at vi i Brilleland i fremtiden skal bruke etniske norske kvinner og menn i våre butikker. Vi kommer mer enn noen gang tidligere til å jobbe hver eneste dag for å forsterke vårt inkluderende og mangfoldige Brilleland der alle mennesker er hjertelige velkommen, enten det er som ansatt eller som kunder. Jeg lover å være garantisten for dette.»

Kjededirektør i Brilleland fikk et stort behov om å si ifra, og valgte da å skrive et innlegg på LinkedIn. (Skjermdump)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Viktig å si ifra

Etter svaret på sosiale medier har Engen mottatt stor støtte, blant annet fra Minorg, en organisasjon for minoriteter i Norge.

– For meg og oss i Brilleland var det viktig å si ifra. Jeg frykter at mange ikke tør å si ifra tydelig om sitt standpunkt i slike saker, og da mener jeg at man heller ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Engen sier at de for noen år tilbake talte hvor mange nasjonaliteter som jobbet i kjeden, og da var det rundt 30 nasjonaliteter.

– For at alle kunder skal føle seg velkomne oss hos oss, er det spesielt viktig at vi har ansatte som gjenspeiler befolkningen, sier han.

Kjededirektør i Brilleland, Kjetil Engen blir hyllet etter hans klare standpunkt. (Erik Haslestad )

[ Tilbyr ukrainske flyktninger gratis togreiser: – Dette er forskjellsbehandling ]

– Ikke overrasket over svaret

Oddbjørn Jonstad, styreleder i Norsk Folkeparti, hadde ikke fått med seg svaret fra kjededirektøren, og fikk det lest opp av Dagsavisen Fremtiden.

– Ja, det var jo et vanlig svar, og ikke noe nytt. Svaret viser jo hans politisk syn og ikke sunn fornuft, sier Jonstad.

Han forteller videre at Norsk folkeparti sender slike brev når de har tid, og målet er å øke bevisstheten til arbeidsgivere.

Jonstad vil ikke opplyse om hvor mange medlemmer partiet har, ei heller når de sist stilte til valg. Han sier dog at de fremdeles avholder møter.

Partiet stilte ved stortingsvalget i 2001, og fikk 1.654 stemmer. I 2002 ble partiet splittet, Jonstad ble kastet som leder og partiet skiftet navn til Nasjonalalliansen, men Jonstad fortsatte som leder av det som er igjen av Norsk folkeparti.

Partiet fikk i mars 2014 en del oppmerksomhet da det hadde sendt en klage til Kringkastingsrådet i forbindelse med NRKs bruk av mørkhudede programledere i kultur- og historieprogrammer.

I brevet kaller Jonstad bruken av ansatte med hijab for «grunnlovsstridig».

– Dette er ulovlig fordi i grunnloven står det at man skal leve etter den kristne arv, og derfor bør man ikke ansette folk som ikke er etnisk norske.

– Men er det ikke viktig for inkludering at innvandrere er i jobb?

– Jo, men de skal reise hjem igjen etter hvert og da er det ikke fornuftig å ansette dem.

[ – Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering er fine ord som ligger i skuffen ]

Oddbjørn Jonstad er styremedlem og talsperson for partiet Norsk Folkeparti. (Privat)

– Trenger nye briller fra Brilleland

Akhenaton Oddvar de Leon, leder for Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), sier at det er skremmende at en styreleder i et parti har så lite kunnskap om norsk grunnlov.

Han sier videre at Norsk folkeparti bør vite at det de selv driver med er ulovlig, og henviser til straffelovens paragraf om diskriminerende og hatefulle ytringer, som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

– Jeg foreslår at Jonstad tar seg en tur til Brilleland og kjøper et nytt sett med briller, slik at han kan forstå grunnloven bedre. Grunnloven står for frihet og inkludering.