Går med ringene selv om bryllupet må utsettes for andre gang: – Vi skal få giftet oss en vakker dag

– Jeg syns det var en veldig tung avgjørelse våren 2020 å skulle utsette bryllupet. Men denne runden er det kanskje ikke like tungt som det var sist. Man har fått et litt annet perspektiv på hverdagen i løpet av det siste året, sier Pernille Gran (31).

Hun ble forelsket i Kristoffer Løfsgaard (31) alt på ungdomsskolen. Da de møttes igjen for sju år siden oppsto det raskt søt musikk. I 2017 begynte paret å snakke om ekteskap - og 2018 ble de forlovet. Men ett år var litt lite for å planlegge et bryllup, syns de to. De satte datoen 6. juni 2020.

Det ble ikke noe av, for å si det slik. Koronapandemien gjorde det umulig. De skjøv på bryllupet med et år - og den nye datoen ble 5. juni 2021. Med vielse i Bragernes kirke, og fest på Børsen. Nå må de trolig avlyse nok en gang. Men det tar de med fatning.

– Det blir mindre og mindre krise å avlyse, og vi er litt der at så lenge vi finner en mulighet til å gifte oss, så er vi fornøyde. Dette bryllupet føles litt uoppnåelig nå. Men vi skal få giftet oss en vakker dag, sier Løfsgaard.

– Vi har søkt om vigselsesattest i tilfelle vi skal gifte oss i rådhuset. Så får vi heller bare ta festen senere. Det er noe med å bruke flere hundre tusen på en fest med store restriksjoner, færre gjester og mange som ikke vil komme og er redde på grunn av viruset, sier Gran.

Pernille Gran og Kristoffer Løfsgaard har planlagt bryllupet sitt i tre år. På det som skulle vært bryllupsdagen i fjor overrasket Kristoffer sin forlovede med en romantisk tretopptur. (Privat)

Paret begynner å bli lei av bryllupsplanlegging, men utsettelsen gir samtidig mer tid til andre ting. Foto: Privat

Går med giftering

De to skulle egentlig ha vært gift i et halvt år. Og de har derfor begynt å gå med gifteringene allerede. Inni dem står den opprinnelige bryllupsdatoen inngravert, og «Jeg elsker deg»,

– Jeg tenker på oss som gift allerede, jeg kaller deg mannen min, og vi går med ringer. Vi vet jo alt at det er oss to, sier Gran. Men de drømmer altså om å få det formelle på plass, og å kunne feire med venner og nær familie. For dem innebærer det et stort bryllup - de har mange slektninger, og begge har skilte foreldre, med alt det innebærer av stefamiliemedlemmer.

Planen var 80-100 gjester. Å nedskalere er lite aktuelt, ifølge Løfsgaard.

– Å gå ned til 50 gjester om grensa er akkurat 50… den sjansen er ikke verdt å ta. Vi har gamle besteforeldre, som i hvert fall ikke ønsker å være samlet med mange andre. Vi går ikke inn for å ta noen sjanser, da venter vi heller til det er grønt lys og folk er vaksinert, sier han.

– Men den siste tida har gjort at vi er blitt mer åpne for andre alternativer enn en svær fest. Men vi ønsker fortsatt å kunne samle familien, og så lenge de ikke kan komme, så venter vi.

Noe positivt har kommet ut av det siste året - de mener begge de har fått mer perspektiv på ting.

– Jeg har ønsket meg stor fest og et stort bryllup. Men året som har gått har lært meg at det er ikke så viktig! Så lenge vi har det bra, og er sammen, sier Gran.

Les også: Jan Kristian syklet 11 timers lørdagstur i -20: – Noen mener jeg burde vært lagt inn på sykehus

Munnbind og null klemming

De har begge to fått med seg at flere feiret i fjor, men det var ikke noe de ønsket slik situasjonen var. For 2020-bryllupene var ganske annerledes, forteller bryllupsfotograf Susanne Youngblom. Flere giftet seg med munnbind, for eksempel.

– Jeg opplever at stemninga er god uavhengig av smitteverntiltak. Folk ler og har det gøy, de koser seg. Og det er mange gamle mennesker også, som gjester. Det er fint å se, sier hun.

Likevel var det nok spesielt én ting flere syns var tydelig kjipt:

– Jeg fotograferte i flere bryllup der ingen håndhilste i kirken, ingen ga klem på trappa utenfor. Det tror jeg brudeparet syns var litt trist. Folk måtte nikke eller gi hverandre albuen.

Jøran Øijord er også fotograf som vanligvis tar en del bryllupsoppdrag. Han merker at mange er usikre.

– De parene jeg har snakket med med føler seg ikke trygge, og er også usikre på om jeg og andre de skal bruke ender opp med å være tilgjengelige. De tenker på om noen av oss må i karantene, om de kan booke når de ikke er hundre prosent sikre på om de kan gjennomføre, sier han.

Les også: Vårin fra Hokksund besvimte på trikken: – Mange ungdommer med diabetes blir ikke tatt på alvor

Alle ansatte permittert

Noe av det verste da bryllupet måtte avlyses, syns Pernille Gran, var å få telefonen om at hun måtte komme og hente brudekjolen. Nå henger den hos svigermor.

– Jeg kjøpte brudekjolen for halvannet år siden. Jeg vet ikke om den passer fortsatt. Vil jeg fortsatt like den når vi skal gifte oss? Spørsmålet er om jeg får den på. Det har blitt litt snacksing i koronatida, sier Gran lattermildt.

De to har mange bilder av seg selv - men helst skulle de hatt bilder fra bryllupsdagen, som nå skyves på for andre gang. (Privat)

De to har mange bilder av seg selv som par - men helst skulle de hatt bilder fra bryllupsdagen, som nå skyves på for andre gang. Foto: Privat

Hun fikk beskjed om at de ansatte var permittert og at kjolen måtte hentes. For brudebutikkene er blant dem som merker koronaen i «kassa». Selv om folk bestiller kjole i god tid.

– Det har påvirka oss veldig. Vi er to stykker som driver, begge er permittert. Vi tar imot timeavtaler og jobber på timebasis. Vi har ikke mulighet til å være fysisk i butikken. Vi har mer enn nok med å klare faste utgifter, sier daglig leder Hege Irene Aspebakken ved Brudesenteret i Drammen.

De selger også selskapskjoler, og der har salget nesten stoppet opp. Og de merker stor usikkerhet blant de vordende brudene som vil kjøpe kjole.

– Vi har mange septemberbruder. De har virkelig hatt trua. Men nå ser jeg at noen av dem begynner å bli skeptiske og usikre på hvordan det blir. Det er ingen som er sikre på om det blir bryllup.

Les også: Kadafi Zaman: – Jeg får meldinger hver dag fra voksne menn som forteller om overgrep

Deilig å slippe stresset

For storbryllup vil det neppe bli noe av i det hele tatt i 2021. Men prest Per Erik Brodal i Bragernes kirke opplever at en del par opplever det nesten befriende å måtte nedskalere og ikke ha noen stor fest.

– Noen føler nok også at nå er det mer rom for å kunne ha et mindre, mer intimt bryllup, og droppe den store festen – som for noen føles som et press, sier han.

Prost Kjell Ivar Berger i Drammen merker at en del familier setter pris på at det bare er noen få tilstede, og at det er mer fokus på paret - ved vielse - eller barnet ved dåp. Det kan oppleves mer høytidelig.

Prost Kjell Ivar Berger forteller om nye måter å møte mennesker på under påskehøytiden. Foto: Silje Skiphamn

Prost Kjell Ivar Berger merker at mange opplever mindre vielser og dåp som mer høytidelige. Foto: Silje S. Skiphamn

– Folk gir uttrykk for at de syns det er fint, og vakkert. Og at stemningen rundt en slik hendelse ikke reduseres av det er få tilstede.

I Drammen diskuterer de nå om de skal fortsette å for eksempel tilby dåp utenom gudstjenestene etter korona, fordi folk har satt så pris på det, sier han.