Mjøndalen lå under nedrykksstreken før tirsdagens avslutning i Eliteserien, men et gunstig kampoppsett ga Vegard Hansens menn et berettiget håp om å kopiere fjorårets drama.

Også da lå laget fra Nedre Eiker nest sist på tabellen før siste runde, men en knepen hjemmeseier gjorde at MIF berget plassen på målforskjell. Hele fire lag endte på samme poengsum.

Ett år senere kom ikke en lignende thriller. Start falt tidlig stygt borte mot Vålerenga, og dermed var spenningen på mange måter utløst. Det sørget Sondre Liseth, Markus Nakkim og Christian Gauseth for med sine Mjøndalen-scoringer før pause.

Med seieren spratt laget forbi Start og opp på kvalifiseringsplassen. Begge stoppet på 27 poeng etter 30 kamper, men igjen ble målforskjellen gull verdt for MIF.

Bruntrøyene startet kvelden med tre minusmål mer enn Start, men endte til slutt med -19 mot sørlendingenes -23.

Mjøndalen møter Sogndal til avgjørende kvalifiseringskamp om den siste plassen i Eliteserien. Den spilles på Vålerengas hjemmebane 28. desember.

Det var klart for lenge siden at Aalesund kom til å rykke ned. Sunnmøringen tok bare 11 poeng.

