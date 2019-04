Yousuf Gilani forsvarer Resett

Varaordfører i Drammen Yousuf Gilani rykker på Twitter ut og forsvarer Resett.

«Ja til ytringsfrihet! Resett utgjør en forskjell som bør få enda mer handlingsrom i den offentlig debatten. Sitatet til Voltaire er passende "Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem,» skriver Gilani som er Venstre-medlem, men sitter som uavhengig representant i bystyret i Drammen.

– Hvorfor skriver du dette, Gilani?

– Jeg synes det er problematisk når de etablerte mediene går hardt ut mot at de ikke liker det Resett skriver. Sånne gründere som Helge Lurås (Resetts redaktør, red. anm.) har klart å skape arbeidsplasser gjennom å ta opp saker andre medier tilbakeholdne med å ta opp. Jeg har vært kritisk til Resett mange ganger, men vi har en ytringsfrihet, og den ytringsfriheten bør settes høyest, svarer Gilani.

Siden forrige uke har Resett blitt svartelistet av flere annonsører. En av de viktigste årsakene til dette er en kampanje lansert av en rekke Twitter-brukere som har tatt kontakt med annonsører og uttrykt misnøye med at de har annonsert på nettstedet. Tirsdag ettermiddag skrev Resett at Google hadde blokkert alle annonser på nettsiden deres. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet har gått ut og støttet kampanjen mot resett. Rotevatn har slått fast at han mener det Resett driver med ikke er journalistikk, men snarere politisk kampanjevirksomhert og han deltok torsdag kveld i «Debatten» på NRK om nettopp dette temaet.

Gilani er på sin side skeptisk til annonseboikott.

– De bør få ha friheten gjennom annonseringer. Så får vi heller få trollet frem i lyset. Størstedelen av artiklene Resett skriver, handler om innvandring. De vinkler tidvis sakene i overskriftene på en misvisende måte. Det er med og skaper et inntrykk som ikke er en realitet. Det har tidvis lokalaviser i vårt nærområde også gjort. Jeg håper de fortsatt vil kunne få annonsestøtte. Ikke fordi jeg støtter dem, men fordi dette handler om ytringsfriheten, sier Gilani.

