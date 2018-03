Lokale nyheter

Av Katrine Strøm

– Slik jeg oppfattet det i utgangspunktet handlet saken om ubetenksomheten bak et arrangement på en spesiell dag. Men da jeg gikk dypere inn i det, spesielt i Jan M. Mobergs innvendinger, så jeg at det ble stilt spørsmål ved min integritet og uavhengighet, og det kan jeg ikke leve med, sier Hanning til Dagsavisen Fremtiden om snuoperasjonen.

Han mener fremdeles at et medlemskap ikke står i konflikt til hans verv i dag.

– Men jeg forsto at det kunne trekke mine beslutninger i tvil, og det krevde action fra min side – da valgte jeg å melde meg ut umiddelbart, sier Haaning, mens det renner inn med reaksjoner på valget både på sosiale medier og i direktemeldinger.

– Det er blitt mottatt med sjokk og vantro – mange er positive til beslutningen, mens andre mener jeg bøyer av for noe det ikke er grunn til å bøye av for, sier Haaning.

Han velger også å droppe middagen i Børsen, i stedet skal spise hjemme med sin kone. Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning og er for øvrig styreleder i Næringsforeningen i drammensregionen – og på menyen står fremdeles torsk, opplyser Haaning.

Herremiddag 8.mars

Det var i dag Dagsavisen Fremtiden kunne melde om 8.mars-middagen helt fri for kvinner.

Med lederen i næringslivsrådet i spissen samler herreklubben sine medlemmer til torskeaften på kvinnedagen.

– Torskeaften i klubben blir holdt mens det er torskefiske, og vi har lang tradisjon for å ha den i begynnelsen av mars. Arrangementet er ofte på torsdager, så at det ble 8. mars i år er helt tilfeldig, sier daglig leder, eller sekretær som han har som tittel, i St. Olavs Klub, Hans Petter Tonum.

I tillegg til å lede Næringsforeningen i drammensregionen (tidligere Drammen Næringslivsforening) er han den administrative leder for 400 utvalgte menn, som via kamerater og bekjente – alle menn – er «anbefalt» inn i klubben.

– Pinlig sammenfall

I et innlegg i dagens Dagsavisen Fremtiden stiller Jan M. Moberg, ansvarlig redaktør og direktør i Teknisk Ukeblad og medlem i St. Olavs Klub, seg svært kritisk til den 220 år gamle «herreklubbens» arrangement i Børsen 8. mars. «Utenfor skal altså byens kvinner gå i tog for å fremme rettigheter og likestilling. Mens byens herrer, som burde hørt på dem, sitter inne og spiser torsk og drikker godt».

Det han beskriver som et pinlig sammenfall i år har fått ham til å se på herreklubben med nye øyne – i skarp kontrast til en markering han han deltar på samme dag, der landets 50 fremste teknologikvinner er kåret av en jury.

– Jeg er selv en mann i 50-årene, og har ikke hatt så mye fokus på dette tidligere, må jeg innrømme. Juryen jeg har sittet i har vist meg at det står dårligere til enn jeg hadde forventet. Vi ligger etter, og det skal mer til for å endre enn jeg trodde, sier Moberg. Det siste året med metoo-kampanjens bevisstgjøring av hva likeverd betyr, og FNs bærekraftsmål, er også et viktig bakteppe, mener han.