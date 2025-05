Ambulansehelikoptrene skal ikke lenger ut på anbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette betyr at man har sikret en stabil og trygg luftambulansetjeneste. Det er en seier både for pasientene og de ansatte. Dette er et paradigmeskifte i hvordan luftambulansen drives i Norge, sier Stephen J.M. Sollid, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i en pressemelding.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Synnøve Egeness Lilleli, sier dette er en viktig og riktig beslutning for norsk beredskap og pasientsikkerhet.

– Dette markerer et tydelig veiskille, og et nødvendig brudd med anbudsprosessen, som har skapt usikkerhet i en av Norges mest kritiske beredskapstjenesten, sier hun til FriFagbevegelse.

Hun påpeker at anbudsprosessen rundt ambulansetjenesten setter både sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i fare.

– Med dette vil pasientene i hele landet få den raske og trygge hjelpen de trenger i tide hver gang, poengterer hun.

– Kan fokusere på å redde liv

Dette resultatet har LO, spesielt Norsk Flygerforbund og Fagforbundet, jobbet mye med de seneste årene.

– Dette er en stor seier for folk i hele landet, som nå får en robust og trygg tjeneste som de kan stole på, sier LO-leder Kine Asper Vistnes til FriFagbevegelse.

– Og ikke minst de som jobber i luftambulansetjenesten. Som nå kan fokusere på å redde liv og bygge sin kompetanse, i stedet for å måtte jobbe med anbudsprosesser før neste anbudsrunde, legger hun til.

Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord, mener dette er en viktig seier.

– At landets sykehus nå inngår en stabil og forutsigbar avtale med Norsk Luftambulanse er helt nødvendig for å ha en trygg luftambulansetjeneste, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

– Vi har mange medlemmer i prehospital tjenester på sykehusene. De opplevde hvordan tidligere anbudsprosesser førte til årevis med usikkerhet og utrygg arbeidshverdag. Vi kan ikke risikere usikkerhet rundt en så sentral del av samfunnets beredskap som luftambulansetjenesten står for. Vi må bare rose regjeringen for å ha bedt helseforetakene om å inngå en slik avtale, legger hun til.

Grundig prosess

Dette er klart etter at styrene i de fire regionale helseforetakene enstemmig har vedtatt å slutte seg til forslaget.

– Beslutningen er et resultat av en grundig prosess med forhandlinger, hvor Norsk Luftambulanse har bidratt til å finne løsninger som kunne aksepteres av de regionale helseforetakene, sier leder for styringsgruppen for forhandlingene, Jan Frich, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

På sikt legges det også opp til at luftambulansetjenesten med fly heller ikke skal legges ut på anbud.

Dette er i tråd med Hurdalsplattformen, som støtter en modell uten anbud for drift av både luftambulansefly og helikoptre for å sikre kontinuitet og bedre sikkerhet i luftambulansetjenesten.

Spesielt etter krisen i etterkant av tildelingen til Babcock i 2018, som fikk anbudet for luftambulansetjenesten for fly overført fra Lufttransport.

