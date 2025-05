Sluttet på fotball i barndommen: – Måtte pugge koranen

– Tiltakene er først og fremst nødvendige. Det er kanskje litt på overtid, men jeg håper at denne handlingsplanen kan hjelpe mange unge mennesker til å få det litt mer stabilt i hverdagen.

Det sier Basefer til Dagsavisen. Han var blant gjestene på Bjørnholt videregående skole i Oslo mandag formiddag, hvor regjeringens nye handlingsplan mot negativ sosial kontroll ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Basefer kom til Norden som flyktning fra Jemen og Saudi-Arabia på 90-tallet. Først til Sverige, og deretter Norge og Stavanger. Han forteller at han selv har opplevd negativ sosial kontroll i et strengt og konservativt muslimsk hjem i oppveksten.

I dag er han standupkomiker og skuespiller. Overfor de fremmøtte elevene på Bjørnholt delte han åpent, med en galgenhumoristisk undertone, om utfordringene da han vokste opp.

– Hvordan påvirker negativ sosial kontroll et ungt menneske?

– For min del skapte det en form for identitetskrise. Skulle jeg være Mohammed som var i Jemen eller Saudi-Arabia, eller skulle jeg være den Mohammed som balanserte mellom forskjellige samfunn og forventninger?

– Måtte vike unna for å pugge koranen

– Det var veldig forvirrende. Det var alltid minst to-tre masker man skulle ha på seg i løpet av en dag. Det var ikke enkle masker å ha på seg, sier Basefer.

Basefer forteller om strenge krav til blant annet lesing og pugging av koranen i barndommen.

– Da jeg sluttet på fotball var det veldig enkelt å forklare at det handlet om penger og at faren min ikke hadde råd. Sannheten var at jeg måtte vike unna for å pugge koranen og bruke kveldene mine på det i stedet for å spille fotball med gutta.

– For min del ble dette et element som gjorde meg veldig sint som ungdom. Det starter med frustrasjon og utvikler seg etter hvert til å bli sinne. Da gjorde jeg en del ting som jeg visste at foreldrene mine ikke kom til å like.

– Det var mye psykisk og fysisk vold, sier han til Dagsavisen.

Dagsavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Basefers far. Han har ikke besvart henvendelsene.

I dag har han så å si ingen kontakt med foreldrene sine.

– Hvor stort problem er negativ sosial kontroll i Norge i dag?

– Det eksisterer, så derfor synes jeg regjeringen bare har godt av å sette søkelys på tematikken.

Brenna: – Peker tydelig på lovendringer

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener at den nye handlingsplanen skiller seg ut fra tidligere planer.

– Denne planen har både veldig bred inngang på det forebyggende, men peker også tydelig på hva vi skal gjøre på straffesporet og hvilke lovendringer vi vil ha. Det har man ikke alltid med i en handlingsplan, sier hun til Dagsavisen.

Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresmotivert vold Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna på Bjørnholt videregående skole mandag. (Gorm Kallestad/NTB)

Den innebærer blant annet forslag om utreiseforbud for barn som står i fare for skadelige utenlandsopphold, utrede stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved skadelige utenlandsopphold og vurdere æresmotiv som skjerpende omstendighet i straffeloven.

– Vil handlingsplanen gi effekt?

– Jeg håper det. Samtidig tror jeg vi aldri kan slå oss på brystet og tenke at nå er vi ferdige med dette arbeidet og at alle barn er frie. Vi skal alltid være på søken etter nye tiltak og virkemidler som gjør at flest mulig kan leve et friest mulig liv, svarer Brenna.

– Gjør veldig inntrykk

– Hvor stort problem er negativ sosial kontroll i Norge?

– Det er et veldig stort problem for den det gjelder som får et annet liv enn det hun eller han kunne hatt hvis man kunne ha sluppet å bli utsatt for negativ sosial kontroll, sier Brenna.

– Og så er det et problem for et land som oss hvis vi har en ung befolkning som vokser opp og tror at man bare må avfinne seg med andre normer og forventninger enn det som egentlig er tilfellet.

– Hvordan var det å høre Mohammed Basefers historie?

– Det gjør veldig inntrykk. Jeg har hørt ganske mange unge, og etter hvert som de blir eldre og tør å snakke så åpent som han gjør, fortelle om det på samme måte. Det er veldig interessant at han egentlig forteller at han gjennom oppveksten har lagt igjen hint til skolen, men ingen har helt skjønt hva det er han egentlig han har sagt.

– Må definitivt gjøre mer

– Det illustrerer det aller viktigste i denne handlingsplanen – nemlig at det forebyggende arbeidet er noe vi må gjøre bredt. Jeg håper at Mohammeds lærer i dag hadde forstått mer av hva han egentlig forsøkte å fortelle, sier Brenna.

Basefer forteller til Dagsavisen at han opplever bredere kompetanse og forståelse på temaet i dag enn da han vokste opp på 1990- og 2000-tallet.

– Det gjør jeg. Jeg merker at myndighetene har hatt mye fokus på sosialantropologiske forhold og sosiologiske forhold. Men det har vært mer fokus på jenter, vil jeg si. Jentenes begrensning og rettigheter. Men nå ser jeg at det ikke lenger bare er jenter det er fokus på. Gutter kan også oppleve det samme, sier han.

Brenna mener at det jobbes enda bredere for å øke kompetansen på feltet.

– Vi har fått flere særskilte tjenester som er spesielt gode på dette og flere spesialutsendinger. Vi jobber enda bredere med å øke kompetansen også blant lærere, helsefagarbeidere, helsepersonell, barnevernet og flere som er i kontakt med barn og unge.

– Men vi må definitivt gjøre mer fremover, og det er derfor regjeringen har lagt fram denne handlingsplanen, avslutter Brenna.

Ti viktige tiltak i handlingsplanen:

Forslag om utreiseforbud for barn som står i fare for skadelige utenlandsopphold.

Utrede stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved skadelige utenlandsopphold.

Vurdere æresmotiv som skjerpende omstendighet i straffeloven.

Vurdere endringer i reguleringer av barneekteskap, og om barneekteskap og tvangsekteskap skal tas inn som utnyttelsesformål i straffelovens bestemmelse om menneskehandel.

Vurdere om personkretsen som kan straffeforfølges for mishandling i nære relasjoner, bør utvides.

Styrke informasjon om rettigheter, lovverk og hjelpetilbud til utsatte.

Videreutvikle mangfoldsrådgiverordningen slik at den når ut til flere, og styrke arbeidet opp mot foreldre.

Styrke og tilpasse informasjonen til kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse.

Kompetanseheving i barnevern, politi og skole mv. om negativ sosial kontroll og æresmotivert vold.

Vurdere å gjennomføre forsøk med introduksjonsprogram for kvinner som familiegjenforentes med norske og nordiske borgere og personer med permanent oppholdstillatelse.

Utrede rett og plikt til opplæring og kvalifisering for personer som har returnert til Norge etter et ufrivillig utenlandsopphold.

Kilde: Regjeringen

