Eivor Evenrud: - Skolen er ikke rigga for å håndtere virkeligheten den står i

Tirsdag 27. mai skrev Dagsavisen om en ny rapport fra kommunerevisjonen i Oslo som blant annet viser at flere elever som har utøvd vold på skolen blir bortvist uten at de får forklare seg, og uten at skolen fatter noe vedtak.

– Dette er så klart ikke holdbart. Også elever som har utøvd vold eller har opptrådt truende mot andre elever, har rettigheter som skal ivaretas i tråd med loven, sier Aps Eivor Evenrud, før hun presiserer:

– Samtidig kan vi ikke ha det sånn at elever som truer og utøver vold på skolen – og i noen tilfeller er ilagt besøksforbud mot medelever av politiet, skal vandre fritt rundt. Elever som er utsatt for vold og trusler må beskyttes. Det er lett å forstå at skolen står i en skvis, sier Evenrud, som sitter i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

---

BAKGRUNN:

I fjor ble det rapportert inn 7.835 volds- og trusselhendelser i Osloskolen. Dette utgjør nesten en tidobling på ti år.

I 2024 var det rundt 200 såkalte «kritiske hendelser». Det vil si trusler om eller bruk av våpen, samt vold mot skoleansatte.

Endringer i Opplæringsloven har gitt ansatte i skole og SFO rett til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade.

Det snakkes også om voldsalarm i klasserom og PLIVO-kurs (prosedyre ved pågående, livstruende vold) for ansatte.

---

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

– Må gjøres hastevedtak

Evenrud har selv ledet en tverrpolitisk arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å styrke arbeidet mot vold og trusler i Osloskolen tilbake i 2023, da handlingsplanen «Trygge barn og trygge voksne» ble behandlet.

Nå mener hun det må tas nye grep for å håndtere økende utfordringer med alvorlig vold, trusler og kriminalitet blant barn og unge som fortsatt er elever i grunnskolen – og dermed er under den kriminelle lavalder.

Evenrud peker særlig på to forhold:

I Opplæringsloven er det kun anledning til å bortvise elever på 8. til 10. trinn opp til tre dager av gangen (§ 13-1). Denne bestemmelsen mener Evenrud ikke er tilpasset en virkelighet der barn ned i 12–13 års alder har med seg våpen i skolesekken, og begår kriminelle handlinger både på og utenfor skolen.

Utdanningsetaten i Oslo kommune må gi skoler i hovedstaden øyeblikkelig hjelp og assistanse i de mest alvorlige sakene. Dette handler både om å snakke med og lytte til eleven som har utøvd vold, gjøre nødvendige hastevedtak og beskytte elever som er truet eller utsatt for vold.

– Jeg skjønner godt at skolene i en presset akuttsituasjon prioriterer hensynet til den volds- eller trusselutsatte. Skolen er rett og slett ikke rigga for å håndtere virkeligheten den står i. Utdanningsetaten må ha folk som står parat til å hjelpe når denne type saker dukker opp. Dette er ikke noe skolene kan stå alene i, sier Eivor Evenrud til Dagsavisen.

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

– Tvunget seg fram

Hun påpeker samtidig at Oslo bystyre for over et år siden bevilget ti millioner kroner til etableringen av et ambulant team som nettopp skal rykke ut på skolene og hjelpe når situasjonen tilsier det.

– Utdanningsbyråden har ikke fulgt opp denne saken. Et akutt-team er fortsatt ikke på plass. Nå trenger vi fortgang i arbeidet. Det haster, sier Aps Eivor Evenrud.

Jarle Dukic Sandven er ombud for barnehager, skoler og lærlinger i Oslo. Han har flere ganger vært svært kritisk til måten elever som utfordrer systemet blir behandlet på. Ifølge ombudet har Osloskolen utviklet en bortvisningspraksis som ikke kan fortsette slik det er i dag.

Vi mangler et helt nødvendig handlingsrom. — Eivor Evenrud (Ap)

I april skrev Dagsavisen om hvordan østkantelever bortvises i rekordfart.

– Risikoen Utdanningsetaten nå tar – for at mange sårbare unge får et forsterket utenforskap i tiden de er bortvist, er svært høy.

– Den nye bortvisningspraksisen i Osloskolen bør settes på hold inntil det foreligger gode planer og tiltak for oppfølging av bortviste elever, uttalte Jarle Dukic Sandven til Dagsavisen denne uken.

Aps Eivor Evenrud mener den uheldige praksisen har tvunget seg fram som svar på en desperat situasjon ute i skolen:

– Dette har skjedd fordi elever som truer med kniv og er voldelige mot andre elever eller ansatte, har blitt yngre og yngre, sier hun.

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)

Ber Nordtun om Oslo-hjelp

Kun ni måneder etter at den nye Opplæringsloven trådte i kraft i august 2024, ber Evenrud nå kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) om å se nærmere på problemene lovens rigide begrensninger medfører ute i skolen.

Hun ber også Nessa Nordtun vurdere muligheten for å gjøre forsøk i Osloskolen:

Ap-politiker Eivor Evenrud, vil ha partikollega og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på banen, og har allerede tatt opp situasjonen i Osloskolen med henne. (Rodrigo Freitas/NTB)

– I dag har vi i realiteten to alternativer for hvordan voldelige ungdomsskoleelever kan håndteres; bortvisning for maksimalt tre dager, eller tvungent skolebytte, som er en omstendelig og langvarig prosess. Vi mangler et helt nødvendig handlingsrom mellom disse ytterpunktene, sier Evenrud.

– Så dette er en sak du vil at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal se nærmere på?

– Ja absolutt. Foreløpig er dette problemet størst i Oslo. Så spørsmålet er om Oslo kunne vært en forsøkskommune med mer fleksible løsninger tilpasset den skolehverdagen vi har fått. Dette har jeg allerede spilt inn til Kari Nessa Nordtun, sier Eivor Evenrud til Dagsavisen.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner