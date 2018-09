Buskerudbyen søker daglig leder – Odberg taus om han er søker

Lokale nyheter

Som øvrige faste ansatte vil den som lander jobben som daglig leder for Buskerudbyen formelt være ansatt i Øvre Eiker kommune. Stillingsannonsen opplyser imidlertid at denne tilknytningen vil vurderes når nye Drammen og Viken fylkeskommune er etablert, og leder for administrativ styringsgruppe, Øvre Eiker-rådmann Trude Andresen, opplyser at det også gjelder for de øvrige tre faste stillingene i Buskerudbysekretariatet. Som bistand i rekrutteringsprosessen har Buskerudbyens styringsgruppe med seg konsulentfirmaet Amrop Delphi.

Mens dagens daglige leder Tor Atle Odberg er ansatt i et engasjement som løper ut ved nyttår, jakter Buskerudbyen denne gangen på en person som skal ansettes fast i sekretariatet.

– Ja, nå skal vi tilbake til normalen med en fast ansatt daglig leder, svarer Andresen på spørsmål om hvilke vurderinger som ligger bak.

Hvilken lønnsramme har dere budsjettert med?

– Vi har ikke satt noen ramme, det vil bli en del av helhetsvurderingen når vi ser hvilke kandidater vi har. Jeg har ikke noe tall.

Men har dere en peilepinn for nivået, for eksempel målt mot andre administrative nivåer i Buskerudbyens eierkommuner?

– Peilepinnen ligger i markedet, og i vurderingen av hva vi trenger og hva slags kandidater vi får på bordet, sier Trude Andresen.

Odbergs forgjengere Rolf-Helge Grønås og Tore Askim var begge fast ansatt i stillingen, mens Odberg gikk inn 1. juli 2017 som utleid fra konsulentfirmaet Citiplan AS. Firmaet eies av ham selv og Gunnar Ridderstrøm, og omsatte for rett under 6 millioner kroner i 2017. Av disse kom kr 2.315.622 som Dagsavisen Fremtiden tidligere har skrevet fra Buskerudbyen. Citiplan AS hadde et driftsresultat etter skatt på 1,4 millioner kroner for 2017.

Taus om kandidatur

Dagsavisen Fremtiden ringte mandag til Tor Atle Odberg for å spørre om han vil søke på stillingen, og fikk svar på sms.

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg har forstått at du snakker med Trude Andresen om rekrutteringsprosessen. Det er fint, skriver han.

Mandag ettermiddag ble det som forhåndsvarslet holdt en ny kjør sakte-aksjon fra bommotstandere mellom kl 16 og 18.

Hvordan opplever du som øverste leder den organiserte motstanden mot den vedtatte pakka på dette stadiet i prosessen?

– Buskerudbypakke 2 er nå til kvalitetssikring i departementet før stortingsbehandling våren 2019. Det er ikke naturlig for meg som sekretariatsleder å uttale meg om den organisere motstanden, ut over at jeg har respekt for at det er ulike meninger om saken. Det er naturlig at det er politikerne som uttaler seg på dette stadiet i prosessen, skriver Tor Atle Odberg.

Vil ikke kommentere bomaksjoner

Heller ikke leder i den administrative styringsgruppa Trude Andresen ønsker ikke å uttale seg om hva hun synes om denne aksjonsformen.

– Nei, det har jeg ingen kommentar til, sier Andresen.

Men slik prosessen er lagt opp, er det realistisk at motstanderne kan få endret pakkas sammensetning nå?

– Jeg forholder meg til politiske vedtak. Vi har vedtak i alle kommuner, og nå ligger BB2 til behandling i samferdselsdepartementet, og vi går mot et vedtak i Stortinget våren 2019. Det spørsmålet må du stille de som sitter som beslutningstakere i Buskerudbyen, altså politikerne, sier Andresen.

Det er ATM-utvalget, for tiden ledet avfylkesordfører Roger Ryberg (Ap), som er den politiske og øverste styringsgruppa for Buskerudbysamarbeidet.

I juni 2018 ble Buskerudbypakke 2 lokalpolitisk vedtatt. Bypakken som inneholder tiltak for 14,4 milliarder kroner er til kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet før stortingsbehandling.

Buskerudbysamarbeidet er som ett av ni regionssamarbeid invitert til forhandlinger om en byvekstavtale med staten.

Søknadsfristen for daglig leder-stillingen er 4. oktober 2018.

