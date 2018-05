Får færre belønningsmillioner

Lokale nyheter

Buskerudbyen tilbys ny belønningsavtale på 166 millioner kroner totalt for 2018 og 2019, forutsatt at målene i avtalen oppnås. Opprinnelig søkte samarbeidet om en ny fireårsavtale, med 210 millioner de to første årene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier på Buskerudbyens nettsider at «det er et ønske at det på litt sikt skal inngås en byvekstavtale».

– Innholdet, omfanget og den lokale finansieringen blir et tema når forhandlingene om en byvekstavtale starter, sier han.

– Viktige lokale oppdrag i kø

Leder i det politiske ATM-utvalget, fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), sier til nettsiden at han er glad denne avklaringen kommer nå.

– Vi skulle selvsagt gjerne ha fått alt vi søkte om, men ser desto mer fram til byvekstforhandlingene i løpet av 2018 med muligheter for ytterligere tilskudd. Vi har forslag til bypakke som oppfyller statlige krav om nullvekst, og viktige lokale samferdselsprosjekt venter i kø, sier Ryberg.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å få flere reisende til å velge kollektivløsninger fremfor privatbil, bidra til at flere sykler eller går og dempe veksten i personbiltrafikken.

Erstatter belønningsavtaler

Belønningsordningen som separat ordning skal fases ut, mens midlene videreføres i byvekstavtalene.

Nord-Jæren og Bergen er først ut med byvekstavtale, før Oslo/Akershus og Trondheimsområdet. Først når man høster erfaringer fra de fire største, står Buskerudbyen for tur.