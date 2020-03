– Vi vet at det sitter mange jenter hjemme og kjeder seg. Det er ikke lett for alle å sitte så mye hjemme, da kan det være fint å få noe å holde på med, sier Camilla Gustavsen fra Forandringshuset og United Sisters.

Gustavsen har sammen med Bente Bostrøm fra Drammen sanitetsforening laget nærmere 100 aktivitetspakker som de skal kjøre ut til jente-nettverkene i Sisterhood Drammen og United Sisters.

– Det er litt forskjellig stæsj i pakkene. Vi har laget et eget aktivitetshefte med forslag til ting jentene kan gjøre hjemme, og vi har lagt ved forskjellige oppskrifter, fargeleggingsmotiver, ansiktsmaske, neglelakk, sjokolade og førstehjelpsskrin, for å nevne noe, forteller Bostrøm.

LES OGSÅ: Drammen sanitetsforening utvider: Kjøpte nabohuset

Tre insta-konkurranser

Ifølge Bostrøm er det også lagt opp til tre konkurranser, hvor det er en oppgave i et vedlagt hefte. Jentene skal lage noe og poste det på Instagram.

– Og så blir de med i trekningen om premier. Dette skjer nå til mandag, en dag senere i neste uke og så i uken etter det igjen.

Bente Bostrøm fra Drammen sanitetsforening har de siste dagene laget 100 aktivitetspakker som skal kjøres ut til unge jenter. Foto: Privat

Vil bidra til å gjøre dagene litt lettere

Bostrøm forteller at alle aktivitetene til Sisterhood Drammen, United Sisters og Drammen sanitetsforening generelt ble lagt på is da korona-restriksjonene kom.

– Da ble vi sittende litt sånn: hva skal vi gjøre nå? Så begynte jeg og Camilla å drodle – hva hadde vi satt pris på selv som unge jenter i denne situasjonen? Så kom vi frem til at vi ville lage en aktivitetspakke. Man kan jo ikke belage oss kun på det som skjer på nett – det er bra å også kunne gjøre noe fysisk hjemme, sier Bostrøm og fortsetter:

– Det er kanskje noen som har én venninne man kan være sammen med, men det er også noen som ikke har noen å være sammen med. Hvis man bor med noen som er i riskogruppen må man ta hensyn til det. Man kan selvfølgelig ha kontakt på FaceTime og sosiale medier, men man kan ikke sitte med det hele tiden heller. Så vi tenkte at et inspirasjonshefte fra oss kan bidra til å gjøre dagene litt lettere for jentene.

LES OGSÅ: Stor pågang på frivillighetssentralene

– Vi har heldigvis mange frivillige

Bostrøm og Gustavsen er klare på at de gjerne gjør mer av dette fremover, da man ikke vet hvor lenge korona-restriksjonene vil vare.

– Det er viktig å finne måter å møte unges behov på, selv om det er koronatid. Og vi har hatt mye å gjøre – vi begynte med å lage 50 pakker, men behovet ble så stort at vi valgte å doble antallet, sier Gustavsen.

Bostrøm legger til at prosjektet er helt i tråd med smittevern.

– Vi er to stykker som har laget og pakket pakkene, og nå står de ute. Vi har også valgt å kjøre dem ut på grunn av smitterisiko – vi har heldigvis mange frivillige som har sagt at de mer enn gjerne vil hjelpe med å kjøre ut.

LES OGSÅ: Når korona-frykten overskygger alt