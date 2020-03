– I Drammen har vi flere frivilligsentraler, og vi har fått mange telefoner fra folk som ønsker å være frivillige. I tillegg er det mange som melder seg på kommunens hjemmesider. Dette er både kjente frivillige og nye, og det er utrolig flott at så mange melder seg, sier Tina Fagerhus Brodal, leder for Danvik- Fjell Frivillighetssentral.

– Rådmannen er hands on

Brodal forteller at dette er en spesiell situasjon, og alle retningslinjer er derfor ikke satt enda. Frivillighetssentralen og Aktiv fritid nå kartlegger og koordinerer de som har meldt seg som frivillige og de som trenger hjelp, slik at de skal få koblet dette så fort som mulig.

– Rådmannen er også hands on og har bedt virksomhetene om å omdisponere eventuell arbeidskapasitet. Vår kommunalsjef Jorunn Staavi Larsen har i samarbeid med avdelingsleder for Aktiv fritid med frivillighetssentralene i spissen tilrettelagt for at alle ansatte i avdelingen skal bistå i koordineringen, forteller Brodal.

Praktiske gjøremål og telefonvenn

Brodal forteller at frivillige kan hjelpe de som er i isolasjon, i hjemmekarantene eller i risikogruppen for koronaviruset med praktiske oppgaver som å handle inn matvarer og medisiner. Men hun forteller også om folk som melder seg som telefonvenn.

– Det er flere som har et lite nettverk og mange er ensomme og sliter på grunn av dette. Da kan det hjelpe med en telefonvenn bare for å prate littegran, sier Brodal og legger til:

– Den sosiale biten er viktig. Mange sitter i karantene og mange tør ikke å gå ut fordi de er i risikogruppen – og den er stor. Å prate på telefonen kan man gjøre uansett, og det kan være et lyspunkt for mange å vite at det kommer en telefonsamtale i løpet av dagen.

– Veldig mange ønsker å bidra

Brodal forteller om en person som hadde fått hjelp av en frivillig til å handle, som da ville hjelpe noen andre ved å snakke med noen som trenger det. Hun forteller også om telefoner fra folk som ønsker å være frivillige fordi de er blitt permitterte eller er hjemme fra studier og som trenger å gjøre noe.

– Folk har mye tid og tenketid og vil gjøre noe praktisk i en uvant hverdag. Veldig mange ønsker å bidra, enten det er gjennom sentralene, borettslag eller grupper på Facebook – og det sier litt om samfunnet, sier hun og tilføyer:

– Det er helt fantastisk. Ut i fra alle jeg har snakket med er jeg sikker på at folk skal få hjelp – i hvert fall til praktiske gjøremål.

