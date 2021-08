Tormod (84) løp av seg migrene og magesår: – Det er helse i hver svettedråpe

Av Tom Helgesen

Den første Markakarusellen i høst er 3. kilometeren, tirsdag 17. august. Da er det bare å møte fram, for Markakarusellen er en god indikator på om det ble for mye grilling og soling eller ikke.

Fikk helt dilla på løping

Årsaken til at trioen Tormod Høimyr (84), Steinar Christiansen (72) og Audun Knappen (75) begynte å løpe Markakarusellen – som tidligere het Løpskarusellen – er langt fra den samme. Steinar spilte både fotball og bandy i Strømsgodset (SIF) helt fram til senioralder, Audun drev med orientering og skogsløp fra 1970, mens Tormod først startet med løping godt opp i 30-årene.

For Steinars del ble det selvsagt ikke noen enkel oppgave å komme med på noe A-lag i SIFs gullalder.

– Derfor ble det ski og løping i stedet, og jeg deltok blant annet i Hauern, Montebellorennet og Røysjøløpet på ski pluss en rekke skogsløp i barmarkssesongen. Jeg fikk helt dilla på løping, og har nå fortsatt i 50 år, sier han og smiler. Som skogsløper var Løpskarusellen et helt naturlig tiltak å bli med på for Audun.

– Denne karusellen ga mange konkurransetilbud innenfor et begrenset geografisk område. Noe som passet meg utmerket, forteller Audun, bosatt på Konnerud.

Tre staute veteraner som er klare for 50. sesong av Markakarusellen til IF Sturla. Fra v. Tormod Høimyr, Sturla, Steinar Christansen, Strømsgodset og Audun Knappen, Hellas. (Tom Helgesen)

Fra blødende magesår til maratonløp

Eldstemann Tormod har hatt en litt annen inngang til idretten enn de to andre. Som 33-åring var han sterkt plaget av migrene og endte opp med blødende magesår. Overlege Leif Emblem på Drammen sykehus nevnte noe om at det var gunstig å svette litt…

– Jeg begynte å trene, først rundt kvartalet der jeg bodde. Tre år seinere gikk treningsturen på asfalt fra Drammen til Oslo, 42 km, for å se om jeg kunne greie en maraton. Det klaffet bra med starten på Drammensmaraton som jeg fikk den ære av, som eneste drammenser, å fullføre de 30 årene den ble arrangert. Jeg løp selvsagt av meg både migrenen og magesåret, så jeg kan underskrive på at løping er den beste medisin mot sykdom og alle slags plager. Mitt ordtak har blitt: Det er helse i hver svettedråpe, fastslår 84-åringen! Etter hvert ble Tormod medlem i Sturla og ble mer engasjert i karusellen, og han var i en årrekke også leder for det hele.

Jan Endresen, Erik Løvgren og Hans Jan Backer-Owe er tre av dagens arrangører av Markakarusellen, og de har alle tre hatt foreldre som har jobbet dugnad med samme arrangement. (Tom Helgesen)

Motivasjonen på topp

– De fleste på deres alder har gitt seg for lengst med løping. Hvorfor har dere ikke pakka bort joggeskoa?

– Jeg er litt forundret over at det er så få eldre som deltar i de forskjellige idretter, mener Tormod.

– Deltar man i konkurranser slik som jeg gjør, har man noe å trene til og blir motivert. For meg er det stort sett tre idretter igjen nå, og det er orientering, Markakarusellen og motbakkeløp, sier han.

Det sistnevnte kom til Drammen med Landfallhytta Opp for 13 år siden, og der har han vært med alle år. For to år siden kunne den spreke pensjonisten også feire 50-årsjubileum som o-løper.

Nå har han vært sterkt plaget med helvetesild i vårsesongen, men satser sterkt på å få fullført tre distanser i Markakarusellen til høsten. Det er nemlig det som kreves for å få godkjent deltagelsen.

– Sånne spørsmål om hvordan du klarer å motivere deg og så videre, kommer fra folk som aldri har brent for noe. Det enkle svaret er rett og slett at det er ikke vanskelig å motivere seg for det som er det morsomste å gjøre i livet! Det er minst like moro nå som for femti år siden, og kanskje mer meningsfylt i en alder da trim og trening blir viktigere og viktigere, sier Audun.

– For meg ble karusellen etter hvert viktig. Klarte først 30 år sammenhengende, så ble det 40 år, 45 år og til slutt er det bare oss tre igjen når det blir sesong nummer 50, sier Steinar.

Startbrikkene til Markakarusellen bare venter på en legg å slynge seg rundt. (Tom Helgesen)

Dugnadsånd

Som nevnt har Tormod vært leder av hele Markakarusellen for en del år tilbake, men de to andre, ikke-sturlistene, har også tatt sin tørn på dugnadssiden. Duoen Steinar og Audun har nemlig merka løyper i 12 år nå.

De sier fra seg oppdraget etter denne sesongen, men har altså bidratt til arrangementet ved å bruke atskillige timer med å henge opp og ta ned merkebåndene i disse årene.

Ja, hele markakarusellen er basert på dugnad og ildsjeler. Dette er noe som går i arv, og tre av dagens arrangører fra IF Sturla er arvelig belastet. Både Jan Endresen, Hans-Jan Backer-Owe og Erik Løvgren har hatt foreldre som også har vært med i arrangørstaben til IF Sturla.

Fakta om Markakarusellen