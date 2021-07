Turtips: Til topps på Gjevlekollen

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur til Gjevlekollen

Hvor: Kolle 602 moh på vestsiden av Lierdalen

Lengde: Drøye 8 km i rundløypa.

Høydeforskjell: Drøye 400 meter

Toppen har i mange ti-år vært beskrevet og lovprist i den lokale tur-litteraturen som en av klassikerne i Finnemarka. Hovedårsaken til dette er den storslåtte utsikten over en rekke kommuner og fylker. For å komme til topps på Gjevlekollen, er det enklest å følge Turistforeningens blåmerkede sti som starter øverst i Delekantbakken eller den blåmerkede traseen fra parkeringsplassen ved Rustanveien (innenfor Trolldalen).

For de som ikke er lokalkjente, er øverst i Delekantbakken omtrent der tettstedet Kanada starter hvis du kommer Vestsideveien fra Lierbyen.

Det er dårlig med parkeringsplasser her, men det er mulig å få satt fra seg en bil eller to. Alternativet er altså å parkere ved den store parkeringsplassen ved Rustanveien.

Utsikt fra den blåmerka stien mellom Kanada og Gjevlekollen med Solberggårdene og Hørtekollen i bakgrunnen. (Tom Helgesen)

I storfuglens rike

Den blåmerkede løypa går i begynnelsen på en traktorvei mot venstre. Ikke mist motet om du synes det er litt kronglete med fuktige partier, for det blir raskt bedre underlag for føttene. Løypa går etter hvert i et variert og flott skogsterreng hvor det veksler mellom relativt vennlige stigninger og flatere partier.

Du starter på ca. 180 moh, og framme på Gjevlekollen er du drøye 600 moh. Så det er faktisk noen høydemeter som skal gjøres unna.

Stien som overtar for traktorveien, går mye i åpen og fin furuskog med røsslyng. Her kan det gjerne flakse opp en tiur eller ei røy, for dette er storfuglens rike. Gammelskogen rundt Gjevlekollen står urørt, og fra omtrent midt på Skjærsvannet og til du kommer ned til Børkemoen (står Borkebrenna på kart) er du faktisk inne i Finnemarka naturreservat hele veien.

Ved Skjærsvannet flater terrenget mer ut, og rundt vannet ligger også flere hytter. De har for øvrig tilfartsveien sin fra skogsbilveien ved Veslevannet halvannen kilometer sørover. En halv kilometer før toppunktet ligger det vesle, idylliske Kolletjern, en liten putt hvor det gjerne er flott skøyteis tidlig på høsten.

Idylliske Kolletjern ligger ved den blåmerka stien mellom Skjærsvannet og Gjevlekollen. (Tom Helgesen)

Storslått utsyn

Det er en del skog før toppen åpenbarer seg, men utsikten der oppe er til gjengjeld praktfull. Siden Gjevlekollen en gang i tiden har vært benyttet for å lokalisere skogbranner, sier det seg vel selv at utsynet blir bra.

Det er ikke bare mye av Finnemarkas skogvidder som kan beskues fra toppen. Her kan øyet favne store deler av landskapet østover og nordover mot gamle Akershus, Oslo og Innlandet (Oppland).

Vestover sees blant annet Knutefjell, Blefjell og andre fjelltrakter innover i Telemark.

På toppen står det både en imponerende steinvarde og Gjevlekollbua. Bua har erstattet den gamle brannvakthytta som ble revet for noen år siden. Bygningen i massivtre i moderne byggestil er bekostet av Statskog og ble offisielt åpnet i slutten av mai i 2018. Både hytta med sin moderne arkitektur og selve toppunktet er attraksjoner hver på sin måte.

Det går flere blåmerkede stier fra toppen av Gjevlekollen, men vi følger blåmerkinga i nedstigningen mot Børkemoen. Derfra følges stien som går ned mot bebyggelsen helt vest i Kanada igjen. Er parkeringsplassen ved Rustanveien målet, tar du bare av i et kryss under Børkemoen og følger blåmerkinga og skiltinga derfra.

