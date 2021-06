Turtips: Helgesenløypa til Landfalltjern

Av Tom Helgesen

Hva: Helgesenløypa til Landfalltjern

Hvor: Drammensmarka fra Åssiden/Bråtan

Lengde tur/retur: Drøye 2 km én vei.

Høydeforskjell: 240 meter.

På denne turen starter du fra den vestligste svingen i Kastanjeveien. Her ligger det et bygg til en pumpestasjon, og fortsett rett nordover derfra. Bekken fra Sletningsdalen krysses ikke, men du følger en sti østover (ovenfor blokkene).

Nå er du i Helgesenløypa som skribentens far, Knut Helgesen, anla på midten av 1960-tallet.

Opprinnelig var dette ei skiløype, et alternativ til lysløypa opp Blåsteinsbakkene for folk fra Åssiden. Derfor slynger den seg opp åsen for å unngå de bratteste kneikene, og fremdeles kan du finne små metallskilt som «merker» løypa.

Etter glassfiberrevolusjonen på første halvdel på 1970-tallet, ble det imidlertid for stor fart ut her. Helgesenløypa ble heller aldri maskinpreparert, så ikke mange har brukt den som skiløype de siste ti-årene.

Noen få metallskilt henger fremdeles igjen i noen trær etter over 55 år i Helgesenløypa i Drammensmarka. (Tom Helgesen)

Traseen opp her er det likevel mange som benytter også i dag. Etter at blokkene i Kastanjeveien blir lagt bak deg, følger du stien som går oppover mot nordøst. Snart krysses grusveien (Sletningsveien), og stien fortsetter å stige oppover Landfallåsen. Når du vender vestover, er det muligheter for en snarvei ved å følge stien som går rett nord. Da får du imidlertid ikke med deg steinruinene etter Køyteplassen eller utsikten over store deler av Drammensdalføret og mere til.

Selv om det gror mer og mer igjen for hvert år, er det fin utsikt over store deler av Drammensdalføre. (Tom Helgesen)

Turen går deretter videre vestover igjen, men svinger så brått mot øst. De siste stigningene har en litt nordligere kurs før Lunneplassen ved Landfalltjern dukker opp. Da har du gått i natur som har vekslet mellom tørre fururabber, fuktige daldrag med gran, ospeholt, utsiktspunkter og forholdsvis rik flora. Blåveis, liljekonvall og fire, fem orkidéarter trives altså i denne åsen. Dessuten finnes flere partier med forholdsvis urørt natur, omtrent helt uten spor av menneskelige inngrep. Helgesenløypa er ikke lett å følge på Norgeskart.no, men er med på turkartet som IF Sturla har gitt ut over Drammensmarka.

