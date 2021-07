Ut med Zvipp og inn med Bolt

I Drammen har det vært tre aktive elsparkesykkel-selskaper fram til nå. Det er Tier, Bird og Zvipp. Zvipp trakk seg ut av byen i juni, og den nye aktøren Bolt kommer inn med 300 sparkesykler. Det vil si at Drammen får det samme antallet elsparkesykkel-aktører som tidligere.

Bolt er fra før etablert i Oslo, Lillestrøm, Bergen og Fredrikstad. I løpet av sommeren vil også Bolt lanseres i fire andre byer.

– Det er krav om at alle elsparkesykler i Drammen skal være merket med hvem som eier syklene, og hvor man kan kontakte det aktuelle firmaet dersom de er feilparkert. Slik at de som eier syklene kan komme og rydde opp. Jeg tror vi gjennom dialog vil kunne ha en bra drift og et godt samarbeid, sier Gert Myhren fra Samferdsel, vei - og parkforvaltning i Drammen kommune.

I Oslo skaper elsparkesyklene kaos. Den første helga i juni ble 54 mennesker i Oslo skadet på eller av elsparkesykler. Helga etter var tallet 51.

Byrådet i Oslo har varslet strenge lokale regler. Antallet skal ned til 8000, mot et sted rundt 25.000 i dag, og det kan bli forbud mot å bruke kjøretøyene om natta.

Frykter ikke kaos i Drammen

Myhren er ikke bekymret for at flere elsparkesykler kan skape kaos i byen.

– Det er opp til aktørene å justere tilbudet til etterspørselen. Vi har hatt en god dialog med Bolt før oppstart. Jeg tror de vil prøve seg litt frem og se hvordan markedet i Drammen tar imot elsparkesyklene, og justere etter behov.

Han forklarer at alle som skal drive utleie i Drammen har kontrakt med kommunen, de må følge politisk fastsatte vilkår og at det innen disse vilkårene er mange forpliktelser i henhold til rydding og oppfølging.

– Vi følger med og tar det med den aktuelle aktøren dersom det oppstår problemer. Vi ønsker først og fremst å løse problemer gjennom dialog. De har gitt tydelig uttrykk for at de ikke ønsker å lage problemer, men tilby et produkt som passer etterspørselen.

Kommunen kan bøtelegge

Myhren forklarer at kommunen har mulighet til å gi et gebyr dersom det skulle være nødvendig og selskapene ikke følger sine forpliktelser, men sier at de har valgt å ikke bruke det så langt.

– Aktørene kan bruke sin teknologi og sine mannskaper til å løse dette derom det skulle bli en utfordring. De har også data på hvem som har brukt syklene, og det er opp til dem hvordan de vil håndtere det videre.

Jose Rei, Bolts sjef for elsparkesykler i Norge, sier de er opptatt av å ikke starte med for mange elsparkesykler i Drammen, som kan resultere i kaos.

– Vi opplever at byer nå tar kontakt med oss, og spør om vi kan komme til deres by eller region. Det tar vi som et tegn på at vi gjør ting riktig, og at vår strategi om å ikke overstige behovet til en by og skape kaos, men heller ha et bærekraftig antall elsparkesykler er det som fungerer.

