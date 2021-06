Her kommer Drammens første lesekiosk

16. august skal den første lesekiosken i Drammen offisielt åpnes på Austad.

Marie Alming er bibliotekar ved Øvre Eiker bibliotek, og er en av to faddere som skal sørge for at hyllene i lesekiosken er fylt med bøker av alle slag. Hun har fulgt prosjektet der vernede telefonkiosker får nytt liv og gjøres om til lesekiosker. I 2018 flyttet hun til Drammen, og det var da hun la merke til telefonkiosken på Austad.

– Jeg visste det var hundre stykker som var vernet i Norge og la merke til denne på Austad. Jeg synes prosjektet er kult, og ville finne ut om det var noen planer for akkurat denne telefonkiosken, så jeg forhørte meg og ble kontaktet av «Foreningen! les». De ville få i gang en kiosk der og spurte om jeg ville være fadder, sier hun.

Alming forteller at det tok litt tid før de fikk Drammensbiblioteket med på prosjektet, men at det løste seg til slutt. Nå har Drammensbiblioteket fått bøkene som snart skal plasseres i kiosken, og en av deres ansatte har tatt på seg rollen som fadder sammen med Alming.

– Dersom ingen fra det lokale biblioteket ville være med var jeg klar til å ta imot alle bøkene og ha de hjemme hos meg selv, men det løste seg og nå er vi to stykker som kan passe på kiosken. Jeg tror dette prosjektet er avhengig av lokale ildsjeler som vil at det skal være bøker lett tilgjengelig i nærområdet.

[ Vil jobbe gratis i hagen din ]

Den vernede telefonkiosken er omgitt av turområder og i bakgrunn kan man se Austad gård. Snart kan man svinge innom og plukke med seg en bok. (Stephan Pettersen)

Helt gratis

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av «Foreningen !les». Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og skal fylle hundre vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet.

– Målet er å spre litteraturglede og at folk kan få gjenbruke bøker. Det er også en fin måte å hedre telefonkioskene på, slik at de faktisk blir brukt. Det er en god idé, og noe som er bra for både lokalområdet og miljøet, sier Alming.

Den gamle telefonkiosken vil bli oppgradert. Telefonen fjernes og det settes opp hyller som blir fylt med nye bøker. Når kiosken er i drift mot slutten av august kan man komme innom og plukke med seg en ny bok, eller man kan sette fra seg sin gamle bok til glede for andre leseglade nordmenn. Slik vil dette fungere som et bokbyttested. Tjenesten vil være helt gratis.

Det vil også settes opp et skilt for å tydeliggjøre tilbudet. Alle lesekioskene har nummererte skilt og dette blir nummer 90.

– Den andre fadderen og jeg har funnet et sitat for skiltet. Man går gjerne for et sitat fra en lokal forfatter som trykkes på skiltet. I tillegg vil det stå noe mer faktabasert om kiosken og prosjektet, sier Alming.

Sitatet de har valgt kommer fra «Månehund & fatter’n» av Fredrik Høyer:

«Går fra hylle til hylle og fyller opp bærenettet til skranken og liksom rister på hodet, hver uke, over at det er gratis, at det går an, liksom, å låne alle verdens bøker, uten at det koster ei krone.»

[ Turtips: På sykkel i andre "etasje". ]

Den gamle telefonen vil snart erstattes med hyller fylt av bøker. (Stephan Pettersen)

Band og høytlesning

Under den offisielle åpningen 16. august blir det et kulturelt innslag fra bibliotekbandet «Restless» og høytlesning fra boken «Månehund & fatter’n», der de plukket ut sitatet som skal stå på skiltet som tilhører lesekiosken.

– Det blir ikke noe stort ståhei, men en liten markering. Da skal vi si litt om hva lesekiosken er. Vi håper at dette kan bidra til oppmerksomhet og at folk som går forbi eller bor i nærområdet ser at det er noe der, sier Alming.

Alming trekker fram plasseringen av lesekiosken. Den er omgitt av flotte turområdet og ligger rett ved æresverdige Austad gård. Selv går hun ofte tur i området med sine to hunder.

– Det er en fin plassering med mange tilbud i nærområdet. Jeg håper lesekiosken også kan bidra til å trekke litt fokus på området den står i, sier hun.

12. desember 2019 ble den første lesekiosken offisielt åpnet av daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på Solli Plass i Oslo.

[ Anmeldt for grove uttalelser om uføre ]