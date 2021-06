Elsparkesykkelkaoset fortsetter

Fredag i forrige uke var en trebarnsmor i Oslo ute sammen med sine barn. Moren så ikke hva som skjedde da seksåringen rundet et hjørne, men hun hørte ropene. Da hun løp etter lyden, fant hun sønnen blødende. Han var påkjørt av en elsparkesykkel, og måtte sy sju sting i panna, ifølge Aftenposten. Noen dager senere ble den samme morens tre år gamle sønn påkjørt av en elsparkesykkel da familien krysset en gate på grønt lys.

Søndag kveld utførte Voi, en av de største aktørene innenfor utleie av elsparkesykler, en promillekontroll av elsparkesyklister i Oslo. På den tiden avisa VG var med på kontrollen, hadde mer enn 20 av brukerne en promille på over 0,2. En bruker ble målt til 1,48 i promille. Han kjørte videre etter kontrollen.

Det er så man blir målløs av at de borgerlige partiene ikke ser alvoret

Voi etterlyser nå at politiet gjennomfører promillekontroller. Den etterlysningen minner mest om et forsøk på å hindre at lokale myndigheter griper til sterkere lut, som byrådet i Oslo har varslet. Politiet har nemlig ingen hjemmel til å utføre promilletesting. «Det er fordi elsparkesykler sammen med sykler er klassifisert som kjøretøy, og promillekontroller gjennomføres kun på motorvogn», opplyser pressesjef i Oslo politidistrikt Unni Grøndal til VG.

Og da er vi kjernen i problemet. Stortinget sørget for en innstramming av regelverket i mai. Blant annet kom det et forbud mot å kjøre forbi fotgjengere i større hastighet enn 6 kilometer i timen, og et forbud mot passasjerer. Dette er et lite skritt fram. Men det er altfor lite.

Den første helga i juni ble 54 mennesker i Oslo skadet på eller av elsparkesykkel. Helga etter var tallet 51. Politiet opplyser at de ennå ikke har bøtelagt en eneste bruker etter innskjerpingen av regelverket – til tross for at forbipasseringer i hastighet over 6 kilometer i timen og sparkesykler med en eller flere passasjerer er et daglig syn. Det er ikke godt nok.

Innstrammingen av de nasjonale reglene er i alle tilfeller for milde. Byrådet i Oslo har varslet strenge lokale regler. Antallet skal ned til 8000, mot et sted rundt 25.000 i dag, og det kan bli forbud mot å bruke kjøretøyene om natta. Selskapene som driver utleie av elsparkesykler stritter imot, og har blant annet oppfordret sine brukere til å levere høringsuttalelser mot forslaget. I mellomtiden bare fortsetter kaoset.

Det gikk heldigvis fint med de to barna som ble påkjørt i helga. Men det er bare hell som hindrer dødsfall. I årevis har de borgerlige partiene på Stortinget skjøvet kommunenes ansvar foran seg. Når de til slutt innså at regelverket ikke er godt nok, gikk de med på forsiktige reguleringer. Men det vi virkelig trenger, er en klassifisering av elsparkesykler som motorvogn. Og vi burde kalle dem ved et mer presist navn. Hva med «ståmoped»?

Nå venter vi på saksgangen i Oslo kommune, og håper lokale myndigheter får til det våre nasjonale politikere ikke har klart: En skikkelig regulering av disse kjøretøyene. Samtidig pågår årets sesong for fullt. Vi venter i gru på hva vi har i vente.

