«Folk i Stjernen»: Linus Bråthen Sjø Hansen

Av: Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Linus (9) lever og ånder for hockey, og ikke minst Stjernen Hockey. Når rommet er farget rødt, og det eneste som henger på veggene (og i taket) er røde og hvite drakter og supportereffekter, så er det ingen tvil om hvor lidenskapen ligger. Hansen ble bitt av basillen allerede som 2-åring, begynte på hockeyskolen i en alder av 4 og har gått gradene opp til U10 hvor han nå spiller. Linus trives best som center eller ving, hvor han plukker flittig med poeng, men i følge ham selv så kan han spille i alle posisjoner, bare han får spille.

Les også: Stjernen markerer 60 år med 60 gamle og nye helter (Demokraten+)

Hans beste minne hittil i Stjernen er Mammut Cup i 2020 på Gjøvik. Linus forteller at han syntes hele arrangementet var så bra – turen, Fjellhallen, hotellet og kampene på isen som ble kronet med litt «hockeygodis» da han ved en scoring dro en «coast to coast».

Stjernen Hockey betyr alt for Linus. Garderobekulturen og kameratskapet har uten tvil bidratt til å forme han både som spiller og person. At han får ha Stjernehallen som sitt andre hjem synes han er veldig bra, og han er virkelig stolt hver gang han får ta på seg den røde drakta og spille for Stjernen.

Ved siden av hockeyen går Linus i 4.klasse på Torp skole. Han liker å tilbringe tiden sammen med venner og familie, og bruker også en del av fritiden sin på egentrening (på og utenfor isen), sunt kosthold og alt som hører med i hans mål om å en gang kunne representere Stjernen Hockey på A-lagsnivå.

Artikkelen er først publisert på Stjernens egne nettsider, og gjengitt med tillatelse fra Stjernen Hockey.

Flere «Folk i Stjernen»: