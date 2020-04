«Folk i Stjernen»: Trond Magnussen

Av: Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Trond Magnussen (47) tok sine første skøyteskjær på isparketten i en alder av 6 år på Stjernens hockeyskole. Siden gikk han gradene i klubben og innehar flere sesonger bak seg i norsk eliteserie. Totalt har Magnussen 287 kamper i norsk liga med 158 mål og 197 målgivende pasninger fordelt på 199 poeng (88 + 111) på 180 kamper for Stjernen og 156 poeng (70 + 86) på 107 kamper for Lillehammer.

Magnussen har også flere år bak seg som profesjonell hockeyspiller i utlandet hvor han har representert klubber som Västra Frölunda og Färjestad i Sverige og Düsseldorf og Duisburg i Tyskland. I utlandet fikk Trond Magnussen totalt 532 kamper med totalt 321 poeng (153 + 168). Etter hans karriere som spiller var han trener for 03-laget i Stjernen i 10 år, har sittet i breddestyret og vært daglig leder for Elite i 2 år.

Magnussens beste minne i klubben er den legendariske kampen i kvartfinalen mot Sparta sesongen 91/92. Flere tilskuere hadde forlatt Stjernehallen da Stjernen lå under med 3-1. På kort tid utligner Stjernen med to kjappe mål, og Magnussen setter 4-3 til Stjernen på overtid og avgjør kampen.

Magnussen forteller at Stjernehallen var et flott sted å vokse opp, og han er sikker på at klubben har formet han som person og i sterk grad preget hans identitet. Han var med i en sammensveiset gjeng som elsket å trene, konkurrere og spilte sammen i mange år. Mange av vennene han har i dag, fikk han i løpet av sin oppvekst i og rundt Stjernen. Nå jobber Magnussen i Stolt AS som jobber med bemanning, primært innen bygg og anlegg.

Artikkelen er først publisert på Stjernens egne nettsider, og gjengitt med tillatelse fra Stjernen Hockey.

