«Folk i Stjernen»: Teddy Madsen

Teddy Madsen (73) har vært en del av Stjernen siden gutteklubben The Stars spilte på Tollbodplassen, som i november 1960 ble en del av Stjernen. Han har spilt fra guttelaget og opp til A-laget, og var med på det første laget i TV-pucken. Teddy var også med i styret i klubben fra begynnelsen, har 7 år som leder av ishockeygruppa og er den med lengst ansiennitet som leder. Han er leder for klubbens lovkomitè, sitter i komiteen for 60 årsjubileet og er æresmedlem.

Etter han tok en utdannelse og giftet seg, satset han som dommer og ble Stjernens første internasjonale dommer, i tillegg til å dømme på øverste hjemlige nivå. Da Teddy gikk av med pensjon fikk han mulighet til å engasjere seg i klubben igjen og har blant annet bidratt til produksjon av boka til 50-årsjubileet og klubbaviser frem til magasinet Stjernenskuddet så dagens lys.

Madsens beste minner i klubben er kongepokalene og åpningen av Stjernehallen for 50 år siden. Men han nevner også opprykket til eliten (da 1.divisjon) og klubbens første medalje – bronse i sesongen 1977/78.

Teddy forteller om en åpen og inkluderende klubb, man har gått en god skole i økonomi, behandling av andre mennesker og ikke minst god organisering – noe han har hatt god nytte av i sitt daglige virke. Han berømmer veteraner som Otto Reff, Thor Westmark og Bjørn Tindlund, som han jobbet mye sammen med.

Han har nå 10 år bak seg som pensjonist, hvor han hadde bestemt seg for å ha minst en oppgave hver dag. Det har vært nyttig, og han har sjelden en ledig stund. I tillegg til å tilbringe tid med venner og familie, jobber han mye med Stjernenskuddet, oppgaver i Lions Club Fredrikstad og produksjon av bøker og bidrag til jubileumsberetninger som for eksempel et tillegg til Stjernens jubileumsbok i anledning klubbens 60-årsjubileum.

