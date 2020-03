«Folk i Stjernen»: Terje Braaten Olsen

Av: Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Terje Braaten Olsen (62) har vært en supporter av Stjernen Hockey siden 1978, og har sett mange legendariske trenere og spillere komme og gå. I 2020 feirer han også et 35-årsjubileum som vakt. Siden 1985 har han vært frivillig som vakt i hallen, og bidratt til at publikum for både hjemme- og bortelag har blitt godt ivaretatt.

De siste årene har Terjes gode humør smittet over på de som kommer inn VIP-inngangen. Man kan ikke unngå å dra litt på smilebåndet av hans hyggelige vesen, og han har alltid en koselig kommentar på lur.

Hans beste minner i klubben er å kunne få se spillere som Oldrich Valek, Morten Finstad, Lars Håkon Andersen, Ørjan Løvdal med flere gjøre livet surt for bortelaget på isparketten. Samtidig som kongepokalene i ’81 og ’86 også er store høydepunkter.

Stjernen Hockey betyr mye for Terje. Han forteller om klubben i varme ordelag, og synes det er en åpen og inkluderende klubb å være en del av. Man er ikke en frivillig ildsjel i 35 år, hvis man ikke trives, og ifølge han selv så er det en veldig fin hobby.

Foruten Stjernehallen, så er Terje også vakt på Fredrikstad stadion når FFK spiller kamper, noe han har vært i cirka 10 år nå. Han liker å tilbringe tiden sammen med familie og venner. Sist, men ikke minst, så er mannen med på landslaget for rullestolcurling. Han har spilt i 8-9 år i Halden ishall, ble kalt opp på landslaget i fjor og har blant annet vært med på samlinger på Snarøya og Jar.

