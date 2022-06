Sarpsborg og Godset slått ut av fotball-NM – regjerende mester Molde slet seg til seier

I Moss ble Anas Farah Ali den store helten med sin scoring ti minutter etter hvilen. 22-åringen ble spilt fint gjennom og var iskald alene med Simen Vidtun Nilsen i Sarpsborg-målet.

– Vi har gjort dette på trening mange ganger, så det var bare å gå i bakrom og sette den i mål. Vi har hatt en god sesong. og det er veldig deilig å slå Sarpsborg. For meg som Fredrikstad-gutt er det ekstra deilig å sende dem ut av cupen, sa Ali til NRK.

– Det er vanskelig å si så mye om det. Gutta jobber heroisk hele veien. En stor dag for Moss i kveld, sa trener Thomas Myhre.

Med kun sekunder igjen fikk Sarpsborg ballen i nettet, men linjedommeren vinket feilaktig for offside. Like før hadde Sarpsborg en avslutning via tverrliggeren, ned på streken og ut.

Sarpsborg har vist god form den siste tiden og har seks poeng på de to siste eliteseriekampene med 10-1 i målforskjell. De har knust både Jerv og Strømsgodset før nederlaget mot Moss.

Godset-smell

På Gjøvik var det drama helt til siste spark på ballen. Med få sekunder igjen sendte Andreas Østerud hjemmelaget til himmels da han dukket opp på bakerste stolpe og sikret 3-2-seier for Gjøvik-Lyn over Strømsgodset.

Herman Stengel sendte Godset i ledelsen før Arne Ravndal utlignet. I 2. ekstraomgang sendte Fred Friday gjestene i ledelsen, men fem minutter senere lobbet Ole Thomas Skogli ballen vakkert over Morten Sætra før Østerud avgjorde.

Rosenborg trengte i likhet med flere eliteserieklubber ekstraomganger for å ta seg videre. De havnet under mot Levanger etter 19 minutter, men Ole Sæter utlignet med drøyt 20 minutter igjen å spille.

I ekstraomgangene ble Bryan Fiabema helten da han rundet LFK-keeper Sebastian Heggland og satte ballen i mål.

Molde slet

Brattvåg tok ledelsen ved et merkelig selvmål av Molde. Birk Risa spilte ballen tilbake til keeper Oliver Petersen, men Petersen feilberegnet, og ballen trillet forbi sisteskansen og i mål. Mathias Løvik utlignet før Tobias Flem banket Brattvåg tilbake i ledelsen.

På tampen av 1. omgang utlignet Magnus Grødem før Eirik Haugan og David Fofana sikret Molde-avansement med ti minutter igjen.

Haugans 3-2-scoring kom etter 84 minutter før Fofana fastsatte resultatet tre minutter senere.

I Harstad kjørte Bodø/Glimt over HIL. Elias Hagen (2 mål), Isak Helstad Amundsen (2) og Gilbert Koomson scoret målene som ga 5-0-seier. 4-0-scoringen var spesielt flott. Glimt fikk frispark på 25 meter, og Hagen avsluttet flott i nærmeste hjørne.

Overkjøring og ekstraomganger

Aalesund tok seg videre med 3-0 over Hødd, mens Haugesund slo Fana 1-0. Tromsø vant 4-1 borte mot Skjervøy.

Viking vant rogalandsoppgjøret mot Vard Haugesund 2-1, mens Kristiansund snudde 0-1 til 3-1 mot Strindheim. HamKam lå under mot Elverum men vant til slutt 3-1. Sandefjord knuste Flint Tønsberg 5-1.

Lillestrøm snudde til 2-1-seier over Junkeren, mens Haugesund slo Fana 1-0. Strømsgodset trengte ekstraomganger for å slå Gjøvik-Lyn 2-1, mens Odd slo Fløy 3-2 også etter 120 minutter.

Jerv slo Fram Larvik 2-0 etter 0-0 ved ordinær tid.

