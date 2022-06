Kvik-legenden ønsker FFK alt godt – med ett viktig unntak

– Når folk spør, svarer jeg alltid at jeg er fra Fredrikstad, og har ikke noe imot verken byen eller klubben. Jeg vil ha Fredrikstad opp, og mener de hører hjemme i eliteserien. Men akkurat på torsdag kan de gjerne tape, sier en smilende Sæter-Mehmeti til Dagsavisen Demokraten.

Den mangeårige Kvik-kapteinen har siden 2009 bokført over 350 kamper for Haldens fotballstolthet, men det var i Plankebyen han startet fotballkarrieren.

Etter å ha gått gradene i moderklubben Trosvik ble han hentet til FFK, men da førstelagsmulighetene lot vente på seg, søkte han lykken lenger sør i Østfold. Og der har han altså blitt værende.

– Derfor pleier jeg heller ikke å si at jeg har spilt for FFK. Jeg var på juniorlaget og fikk noen kamper for rekruttlaget, men ingen obligatoriske kamper på a-laget, utdyper Sæter-Mehmeti.

Sterke koblinger

Det er likevel slik at både han og hele fem andre i dagens Kvik Halden-stall har en fortid hos rødbuksene, blant annet Lisleby-gutten Filip Johansen Westgaard som spilte over 150 a-lagskamper for FFK mellom 2013 og 2018.

Senest i vinter valgte Alexander Zoulakis, Aleksander Karstensen og Leo Olsen å ta turen fra Fredrikstad til Halden. Deni Hasanagic har, i likhet med Sæter-Mehmeti, flere sesonger bak seg på FFKs junior- og rekruttlag.

– Det betyr veldig mye for mentaliteten, og sikkert enda mer for de som har kommet til oss nå nylig. For meg var det nok mer sånn før. Men det gir uansett litt ekstra å møte et lag som spiller på et høyere nivå, sier Kvik-kapteinen om psykologien rundt et gjensyn med gamleklubben.

Alexander Zoulakis (foran) og Aleksander Karstensen (t.h.), her fra en trening på Fredrikstad stadion i 2020, meldte begge overgang fra FFK til Kvik Halden etter 2021-sesongen. (Martin Næss Kristiansen)

– Så mange av gutta kommer nok til å kjenne på det og forhåpentligvis prestere enda bedre enn ellers. Det kan jo slå begge veier, at de får høye skuldre, men de er nok mer nervøse foran en seriekamp, legger han til.

Sæter-Mehmeti har flere ganger blitt tildelt Sølvballen, Halden Arbeiderblads pris til den de mener er byens beste fotballspiller, og i fjor høst gikk han også til topps i en uoffisiell Twitter-kåring av «tidenes breddestopper».

Jeg skal ikke si at vi ikke bryr oss, men for oss er dette ren bonus og nesten som en treningskamp — Dardan Sæter-Mehmeti

Med lang fartstid i Kvik-laget var han også med på cuptriumfene mot nettopp FFK i 2012 og 2015, begge etter straffesparkkonkurranse. I NM 2018 ble det imidlertid tap 0–4 mot samme motstander, og kapteinen har stor respekt for det som møter dem på Halden stadion.

– Det blir en tøff kamp, som alle de andre vi har spilt mot FFK. Vi har møtt de en del ganger de siste årene, og det pleier alltid å være tøft og jevnt. Vi har vel heller ikke akkurat vært i storform i år, så vi må prestere på vårt aller beste om vi skal ha noen sjanse til å ta oss videre, sier Sæter-Mehmeti.

– Ingenting å tape

Han tror likevel at en slik kamp betydde enda mer på den tida da Østfold-rivalene spilte på øverste nivå.

– Nå er det bare en divisjon som skiller oss, og vi har møtt dem i samme divisjon de senere åra, så det er kanskje ikke like spesielt sånn sett. For oss er det i alle fall ikke noe press, dette er bare en ren bonuskamp, og det er alltid gøy med cupen som forhåpentligvis også tiltrekker en del folk, sier 33-åringen.

Samtidig nøler han ikke med å sette favorittstempelet på laget som står med 11 NM-titler mot Kviks ene, helt tilbake i 1918.

– Vi har absolutt ingenting å tape. Jeg skal ikke si at vi ikke bryr oss, men for oss er dette ren bonus og nesten som en treningskamp. Vinner vi er det veldig bra, taper vi er det som forventet, fastslår Sæter-Mehmeti.

Tilbake i 2007 representerte Dardan Sæter-Mehmeti (t.v.) FFK under romjulscupen i Østfoldhallen. Her sammen med Agim Shabani, som også var innom Kvik senere i karrieren. (Stein H. Johansen)

– Nå har vi slitt med poengfangsten i starten av sesongen, og jeg tar mye heller tre poeng i en seriekamp enn å gå videre i cupen. Vi kommer ikke til å vinne cupen uansett, kan kanskje ta oss videre til 3. eller 4. runde, mens FFK på en god dag og med litt flyt kan slå hvem som helst, sier han videre.

Og det er nettopp fotball-suksess til Plankebyen han altså ønsker, om man da ser bort fra akkurat torsdagens møte.

– Jeg er god venn med Heier (Joacim, daglig leder i FFK), og unner han alt godt. Han fikk en litt trå start, men nå har de kommet seg opp igjen, så han gjør en kjempejobb og jeg håper han fortsetter å lykkes. Om de tar steget til eliteserien, er det mye takket være han, sier Sæter Mehmeti.

Helten som skiftet side

For på Fredrikstad stadion sitter en mann som også vet godt hvordan det føles å sende rivalene fra Fredrikstad ut av cupen som Kvik-spiller. Joacim Heier voktet nemlig buret og ble den store helten i begge straffesparkkonkurransene for henholdsvis sju og ti år siden.

– Det var to morsomme kamper, og betydningsfulle i de senere årene til Kvik Halden. Alle oppgjør med den rammen rundt er veldig positive for klubber som Kvik for å bygge interesse rundt kampene og laget, sier daglig leder i FFK foran torsdagens NM-match.

Nå er det en ny situasjon for begge klubber, så jeg tror historien har veldig lite å si. — Joacim Heier

Og ikke bare har han gode minner fra de to cupbombene i 2012 og 2015, og fra sin tid som spiller og daglig leder i Kvik Halden for øvrig. Heier har nemlig fortsatt en sterk tilknytning til både klubben og byen nærmere svenskegrensa den dag i dag.

– Jeg bor jo i Halden, og har både gode venner som spiller der fortsatt og kjenner mange andre i klubben godt, forteller han.

Joacim Heier, nå daglig leder i FFK, har mange gode minner fra tida i samme rolle og som spiller for Kvik Halden. (Hermund L. Kjernli)

Også han ser på det faktum at mange av Kvik-spillerne har en fortid hos torsdagens motstander som litt ekstra krydder til et allerede prestisjefylt oppgjør.

– Det er jo ofte sånn at man har lyst til å vise seg fram mot gamle lagkamerater. Nå er fordelingen litt forskjellig, med noen som har skiftet veldig nylig, mens andre kjenner mange selv om det er noen år siden de spilte i FFK. Så er det et par som det begynner å bli veldig mange år siden var her, men som er fra Fredrikstad, så det er nok en kamp som betyr mye for mange, mener Heier.

Full gass

Det er FFK som har det historiske overtaket om man ser på innbyrdes oppgjør mellom de to klubbene siden tusenårsskiftet, med 7 seire på 12 kamper i serie eller cup. Kun én har endt uavgjort, mens Kvik har gått seirende ut av de fire siste – to av dem de tidligere nevnte NM-seirene.

Heier ønsker ikke å legge for mye vekt på det foran torsdagens cupduell.

– Dette er en ny kamp, og det er et par år siden vi møtte hverandre sist. Nå er det en ny situasjon for begge klubber, så jeg tror historien har veldig lite å si, mener FFK-toppen.

– Men dette er en kamp dere skal vinne?

– Det er en kamp der vi har forhåpninger om å gjøre en god prestasjon, og så får vi hvor langt det holder. Vi kommer i alle fall til å kjøre på med alt vi har, svarer Heier.

For selv om Fredrikstad har hatt en variabel start på årets sesong, med elleve poeng på ni kamper og en foreløpig 9. plass på tabellen i 1. divisjon, er det ikke snakk om å ha en fot på bremsen i NM og hvile spillere i form til kommende seriekamper

– Det var litt spesielt i 1. runde, da vi ble tvunget til å spille cupkamp 46 timer etter en seriekamp. Da var vi nødt til å gjøre noen prioriteringer. Men så lenge det er sånn som nå, ser vi ingen grunn til å spare på kruttet, fastslår Heier.

