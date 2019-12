Slik håndterer Fredrikstad julas søppel

Søppeltømmerne i Fredrikstad kommune tar julefri, men har planen klar for hvordan Fredrikstad-folks julesøppel skal håndteres. Sentralt står røde plastsekker, som allerede er delt ut til husstandene.

Du må for all del ikke kaste julepapir og -bånd i papirdunken din, for dette egner seg ikke for gjenvinning til nytt papir. Gavepapiret skal samles i den røde plastsekken, opplyser kommunen på sine nettsider.

Husstander som har tømmedag på en bevegelig helligdag får utdelt brun sekk. Unntaket er 1. juledag, som har forskjøvet tømmedag.

Røde og brune sekker settes fram sammen med restavfallsdunken på en tømmedag. Dette er planen:

24. des: Ingen tømming, bruk brun sekk.

25. des: Tømming julaften i stedet for 1. juledag.

26. des: Ingen tømming, bruk brun sekk.

27-31. des: Ordinær tømming.

1. jan: Ingen tømming, bruk brun sekk.