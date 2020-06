Hydro bygger fabrikk for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad

De to selskapene skal etablere Hydro Volt AS og bygge det første anlegget for resirkulering av slike batterier i Norge.

Resirkuleringsanlegget vil bli lagt til Fredrikstad, og produksjonen ventes å starte i 2021.

– Vi er begeistret for de mulighetene dette representerer. Hydro Volt AS kan håndtere aluminium fra brukte batterier som en del av vår helhetlige verdikjede for metall, bidra til en sirkulær økonomi, og samtidig redusere klimaavtrykket fra metallet vi tilbyr, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsområdet Energi og ansvarlig for konsernutvikling i Hydro.

Les også: Fikk nei til salg av hvitevarer på Østsiden

Norsk-svensk samarbeid

Samarbeidsselskapet eies med 50 prosent hver av det globale aluminiumselskapet Hydro og Northvolt, som er en europeisk batteriprodusent basert i Sverige.

– Northvolt har satt et mål om at 50 prosent av råmaterialet vårt skal komme fra resirkulerte batterier i 2030. Samarbeidet med Hydro er en viktig bit i puslespillet, sier Emma Nehrenheim, som er miljøansvarlig i Revolt, Northvolts forretningsenhet for resirkulering.

100 millioner kroner

En formell investeringsbeslutning for pilotanlegget ventes tatt om kort tid, og investeringen er beregnet til om lag 100 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Pilotanlegget vil i høy grad bli automatisert og ha kapasitet til å behandle mer enn 8.000 tonn batterier hvert år, med mulighet for å utvide kapasiteten etter hvert.