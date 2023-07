Hit kan du ta med barna i sommerferien

En hel sommermåned har passert og barnas sommerferie har begynt for fullt. Uansett om du som forelder fryder deg over åtte uker med barnas sommerferie, eller allerede lurer på hva du og de unge håpefulle kan finne på, kan det være godt å vite hva som skjer for barna denne sommeren.

Her har laget en guide til aktiviteter både inne og ute, gratis eller til en billig penge. God sommer!

Turbotur med DNT

Med flotte temperaturer er det deilig å komme seg ut i sola. Du kan blant annet begi deg ut på nye eventyr og starte jakten etter 15 turbostolper, i regi av Turbo og Barnas Turlag DNT Nedre Glomma. Postene er plassert ved sine turmål i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg, og henger ute fram til 1. september. Turene tar du på eget initiativ, så det er bare å ta beina fatt om det er ønskelig.

Du kan laste ned turbeskrivelse og svarark på hjemmesidene til DNT Nede Glomma.

Ved ved en lyktestolpe nedenfor inngangen til Kongsten fort kan du finne en av postene satt opp for at du skal kunne være med på turbotur. (Hermund L. Kjernli)

Kommunens sommeraktiviteter

Fredrikstad kommune har på sine hjemmesider lagt ut en oversikt over en rekke aktiviteter for barn og unge som skjer i løpet av sommerferien. Tilbudene gjelder hovedsakelig for de mellom første og tiende trinn, noe som tilsvarer aldersgruppen fem til seksten år.

Hver fredag fram til 11. august har Østsiden bibliotek har fredagskviss mellom klokka 14 og klokka 15. Arrangementet passer for barn fra 1. trinn, og er gratis.

Rød og Hurrød skolekorps arrangerer musikkurs for elever i tredje til sjettetrinn. Arrangementet koster 200 kroner og strekker seg over mandag, tirsdag og onsdag i uke 32. Det er også viktig å merke seg at du må melde deg på. Her kan man få teste ulike instrumenter med instruksjon av erfarne dirigenter og musikanter.

Borge turn inviterer til ferieaktiviteter for barn i alderen fem til seks år i Sagabakken flerbrukshall. Der får barna får prøvd seg på ulike aktiviteter innen turn, som teamgym, akrobatikk, rytmisk gymnastikk og diverse samarbeidsaktiviteter. Arrangementet er gratis, men du må melde deg på. Arrangementet foregår mandag til fredag uke 32, fra klokka 10 til klokka 14.

For å finne ut mer om programmene, og for påmeldingsskjema, gå inn på kommunens nettsider.

Tall Ship’s Race

Fredrikstad er i år igjen vertsby for verdens største skuteregatta, The Tall Ships’ Races. Det ligger an til å bli en riktig folkefest, og skjer fra 15. til 18. juli. Her vil det bli alt fra åpne skuter til konserter og en rekke aktiviteter. Du ha muligheten til å oppleve et yrende folkeliv langs hele brygga, og nyte det fineste Fredrikstad har å by på.

The Tall Ships Races er et folkemylder både på land og til sjøs. Her fra 2019. (Tommy Skauen)

Ut i naturen

Du må ikke bli med på DNTs turbotur for å komme deg ut i sommer. I tillegg til områdets flotte naturstier, kan du nemlig bli med på en rekke arrangementer for å oppleve naturen rundt deg.

Besøkssenter Ytre Hvaler har blant annet noe som kalles «undring i fjæra» flere ganger i løpet av sommerferien. Her kan barna dra på oppdagelsesferd i vannkanten og blant annet lære hva som er forskjellen på en gutte- og jentekrabbe. Det er et begrenset antall plasser, og billetter koster 100 kroner for barn, eller 300 kroner for familiebillett. Aldersgrensa uten foresatte er seks år.

På samme sted kan du få prøve deg som marinbiolog for en dag, og se hvordan fisken ser ut på innsiden. Her vil du få muligheten til å bruke forskjellig utstyr og gjøre ulike forsøk. Prisen er det samme som på «undring i fjæra», og har en aldersgrense på åtte år. For mer informasjon se Visit Fredrikstad and Hvaler sine hjemmesider.

Et muntert scenebilde

Om du, som mange andre, er lei av den kontinuerlige bruken av skjerm kan en teaterforestilling være et godt valg i sommer. Det finnes en rekke forestillinger som er egnet for barn i alle aldre.

Cirkus Arnardo er klare for å gi publikum en fantastisk opplevelse. På årets show vil publikum ha gleden av å se artister som på hvert sitt vis leker med dem på alle tenkelige måter. Sirkuset kan sees mellom 12. og 23. juli på Råbekken, og billettprisene strekker seg fra 190 til 299 kroner avhengig av hvor du ønsker å sitte.

Om du ikke ønsker bruke så mye penger er det også flere forestillinger du kan få med deg uten å «tæppe» kortet. Den 15. juli kan du blant annet se «Skatten på sjørøverøya» på Kulturscenen Magasinet Isegran, helt gratis. Her får du ta steget inn i sjørøver-universet og høre om unge Jim Hawkins` spennende skattejakt på Sjørøverøya.

Du kan også få med deg familieforestillingen «Den forsvunnede havfruen». Stykket er skrevet av Jenny Gladheim Andersson og handler om Ella og Aksel som er på besøk hos tanten og onkelen sin på Hvaler for å nyte sommerferien, men som raskt finner ut at det fins mer enn bare tang og tare under havoverflaten. Forestillingen spiller fra 07. juli til 13. juli.





