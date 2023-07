Nå er Tall Ship’s-programmet klart

Programmet til The Tall Ship’s Races 2023 blir langt mer omfattende enn det var for fire år siden. I alt 146 events som dekker alt fra preformance art, konserter, visuell kunst, akrobatikk, matopplevelser, marked og diverse andre kulturarrangementer skal glede og underholde publikum på skutefesten.

– Vi har hatt fokus på å ta i bruk større deler av byen til arrangementer i år under The Tall Ship’s Races, så det blir et enda større mangfold enn sist. Alle konserter, forestillinger og aktiviteter er gratis, forteller programansvarlig Åshild van Nuys.

Thomas Dybdahl spiller kveldskonsert i Bibliotekparken. (Arild Østin Ommundsen)

Flere konserter

Som Dagsavisen Demokraten skrev om i 2021, ville Fredrikstad kommune gjerne være vertshavn igjen.

Tidligere ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap), signerte den gang under på at kommunen gjerne stiller opp igjen. Det er av kommunen planlagt å bruke 11 millioner kroner på kalaset.

Mens arrangementene i 2005 og 2014 mønstret pluss-minus 100.000 besøkende var det i 2019 143.863 mennesker som ville oppleve skutefesten. Også i kroner og øre ble det fire dager lange arrangementet en suksess; folk som besøkte – eller leverte varer og tjenester til arrangementet – la igjen rundt 68 millioner kroner totalt.

Blant de største trekkplastrene i 2019, foruten skutene selvsagt, var kveldskonsertene.

– Det blir flere kveldskonserter i år. I Bibliotekparken der vi har vår hovedscene, kommer det flere utenlandske artister og aktører, samt at vi har enda flere aktiviteter som del av Maritim opplevelsespark på Isegran for familier, forteller Van Nuys.

[ Samlet Norges musikalske fremtid ]

Moro for barn på Isegran. (Valery Vasilevski)

Utvider i øst og vest

Sammenlignet med 2019, tar Tall Ship’s også over et større areal av byen, og har nå planlagt arrangementer helt fra Værste og innover i Gamlebyen.

– I Gamlebyen blir det blant annet utendørs maritim musikkscene – Trad Session i hagen på Månen, og det er også nytt av året, samt mange ulike aktiviteter. Værste Market er også nytt av året, forteller Van Nuys.

På Værste Market og Dampskipsbrygga er det food trucks, drikkeservering og underholdning fire dager til ende. (Fredrikstad kommune)

På Værste Market finner du et stort marked med salgsboder, foodtrucks og isbarer, samt underholdning både på scenen og rundt markedet. Inspirasjonen er hentet fra Camden Market i London, og du vil finne noe for enhver smak. Det blir både lokale og nasjonale kjøpmenn, som rigger seg til med ulike produkter.

For første gang har Tall Ships også et samarbeid med Momentum 12, som satelittprosjekt, og kunstkollektivet Tenthaus med kunstinnstallasjonen Island of Foam, i paviljongen i Kirkeparken.

– Det gleder vi oss veldig til! Også blir det flere konserter i Domkirken og konsert i Gamle Fredrikstad kirke, som også er nytt av året, forteller Van Nuys som også var ansvarlig for kulturprogrammet i 2014 og 2019.

– Torsdag kom trykket program og kart i hus og vi gleder oss nå til å spre programmet, slik at folk kan lese seg opp. På nettsidene vil vi ha fullstendig program der man kan lese mer om de ulike programpostene, og det vil også komme et digitalt publikumskart, slik at man kan orientere seg enda bedre om alt som skjer og hvor det skjer.

[ Fikk øve seg på demokratisk tenkning før Tall Ships ]

The Tall Ship's Races 2019 trakk flere hundre tusen besøkende til Fredrikstad. (TOMMY SKAUEN)

---

Utdrag fra programmet

(Fullstendig program finner du på nettsiden https://cms.fredrikstad.kommune.no/tallshipsraces/program)

Vært oppmerksom på at det kan forekomme endringer

HVER DAG (slutter tidligere tirsdag)

Streetart workshop fra fredag 14.7, St. Croix kl 12-16

Fotoworkshop med Cecilia Riis Svendsen, St. Croix lør-tirsdag

Underholdning for barna med Asgeir , møte med Elias mm. i maritim opplevelsespark, Isegran kl 11-18

, møte med mm. i maritim opplevelsespark, Isegran kl 11-18 Morgenyoga, Håpets katedral kl 8-8.50

Værste market kl 10-00

Food trucks, underholdning mm, Damskipbrygga kl 11-23

Åpen skute med mat- og drikkeservering Kongens brygge, Gamlebyen kl 10-00

Lørdag til mandag: Gaming Paradiso, Fredrikstad kino kl 11-17

---

Kveldsstemning på Tall Ship's 2019. (Valery Vasilevski)

---

LØRDAG 15. JULI

Familiemusikalen HONK Isegran kl 11-11.10

Skatten på Sjørøverøya Isegran kl 11.30-11.55

Skutene ankommer byen senest kl 12:00

Risiboys synger shanties, Dampskipbrygga kl 12

Fiesta! - Teatro due Mondi (IT) , Bibliotekparken kl 17-17.50

, Bibliotekparken kl 17-17.50 Åpningsseremoni på hovedscenen i Biblioteksparken kl. 18:00

Kveldskonsert med bl.a Humle og Fieh.

---

Fieh spiller kveldskonsert på lørdagen. (Jonathan Vivaas Kise)

---

SØNDAG 16. JULI

Familiemusikalen HONK, Isegran kl 11-11.10

Skatten på Sjørøverøya, Isegran kl 11.30-11.55

Dansekunst i Østfold / Skullerud dans, Dampskipsbrygga 12-12.30

Street basket i Smertu, Kråkerøy kl 12-16

Mannskapsparade gjennom sentrum kl 15.00

MOMENTUM 12 presenterer: Island of Foam version XXVI, Kirkeparken kl 16.30

Fiesta! - Teatro due Mondi (IT), Stortorvet kl 17-17.50

Kveldskonsert med bl.a Oscar Danielson , Odd Renè Andersen i Biblioteksparken kl 19.30

, i Biblioteksparken kl 19.30 Nico D & DJ Værste market 21

---

Fiesta er et vandrende show som forvandler gatene til en festival med søramerikansk stemning! Gled deg til trommerytmer, tre meter høye figurer, fargerike kostymer og fløyter (Teatro Due Mondi)

---

MANDAG 17. JULI

Musikkbrunsj: Tre om Taube, Statsraad Lemkuhl kl 10-12

Konsert med Junk Shop, Skreien kl 12

Bryggesjakk, Dampskipsbrygga 12-15

Fiesta! - Teatro due Mondi (IT), Magasinet på Isegran 12-12.50

Historisk vandring for barn, Isegran kl 12-12.45

P4 Sommerturné , Stortorvet kl 12-15

, Stortorvet kl 12-15 Hav og fjell, på sporet av to ekstremer, Camino Bok kl 13-14

Konsert: Norske Folketoner med Trollpakk, Domkirken kl 17

Kveldskonsert med bl. a Jimmy Smash , Beharie , Thomas Dybdahl , Bibliotekparken kl 18

, , , Bibliotekparken kl 18 Trad Session, Månen kulturhus kl 19-22

---

Oscar Danielson tar med seg sanger om kjærlighet, fulle av alvor og dypt menneskelige observasjoner, krydret med humoren som er Danielson sitt kjennetegn, til gratis kveldskonsert. (Oscar Danielson)

---

TIRSDAG 18. JULI

Cubo: A flying structure Avslutningsshow 11-11.30

Kalabazi - et akrobatisk sykkelshow, Det grunnmurede provianthus Gamlebyen kl 12-13

Komisk opera: Rossini Flambé Månen kulturhus kl 13-13.50

Seilparade - farvel til skutene, Østerelva kl 14

Med forbehold om feil

---