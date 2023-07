Fra «gressplen-hage» til fem stjernes insektshotell

---

Hvem: Kent Inge Olsen (42)

Hva: Fotograf og insekthage-entusiast

Hvorfor: Lar hagen gro for å gjøre livet enklere for insekter.

Hei! Du har jo nettopp vist hagen din til Fredriksstad Blad, og du har latt den gro mye mer enn vi kanskje ser ellers. Hvorfor?

– Haha, det er utelukkende for å hjelpe insekter rett og slett. Eller utelukkende og utelukkende, jeg har blitt glad i hagen selv og syns den er veldig fin. Men hovedsakelig var det for å hjelpe insekter.

Du har lagt til rette for fri flyt for insekter. Hvor kom interessen for insekter fra?

– Naturinteresse har jeg jo hatt nesten hele livet, men ikke noe spesifikt for insekter. Så det kom vel egentlig fra den humleboka jeg fikk av søstera mi, for den fikk meg til å innse at det skal veldig lite til for å legge til rette for insektmangfold i hagen. Bare en hageflekk som får stå i ro og insektene kommer av seg selv. Før det så hadde jeg bare en hage som alle andre, bare en gressplen. Også hadde jeg ikke tenkt så mye over at jeg bare følger strømmen og har en «gressplenhage». I den boka så jeg at det ikke skulle så mye til før livet ble enklere for insekter. Når alle har sine vanlige hager så har ikke insektene noe mat å finne, så da ble jeg motivert til å ta tak i egen hage.

Hvor mange forskjellige arter kan du finne i hagen din nå?

– Shit, det er sånne ting jeg skulle ønske jeg hadde peiling på. Jeg aner ikke! Kan være alt fra 100 til 2000. Når jeg er ute og titter så ser jeg nye insekter hele tiden. Men jeg har lite greie på insekter. Før jeg starta med dette kunne jeg nesten ikke sett forskjell på steinhumle og jordhumle.

Men det er det jo kanskje et fåtall som kunne?

– Haha, jeg kunne heller ikke se forskjell på trær. Det var en oppgave jeg ga meg selv en sommer, å lære meg de norske trærne. Jeg har gått i speideren fra jeg var åtte til tjueen, men jeg har aldri lært å se forskjell.

Har du noen tips til andre som vil gjøre hagen sin til et 5-stjernes insekthotell?

– Å det var fint sagt. Ja da er det vel... Å sette av et område der du ikke slår gresset rett og slett, og la det gro til høsten. Du har også mulighet til å kjøpe villblomstblanding sånn som jeg gjorde. I hagen har du gjerne mye villblomster, men de får ikke vokse når du slår gresset. Du har gjerne kløver og ryllik, og hvis du lar de gro så vokser de bedre neste sommer igjen. Ta gjerne vare på gamle og råtne vedstokker, for der vi gjerne insekter flytte inn.

Hvordan tror du hagen din ser ut om 10 år?

– Oi, ja. Jeg tror det vil være relativt likt bare at alle trærne er mye større. Og etter hvert må jeg kanskje begynne å beskjære litt trær. Om du ikke passer på at det er eng, så vil det jo bli skog. Så jeg tror det vil bli mer trær, og mindre gress.

Over til de faste spørsmålene våre. Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir kjempeglad når jeg ser andre som gjør det samme som meg. Om jeg går forbi en hage som er gjengrodd blir jeg glad. Det er veldig mye annet som gjør meg glad, men det er en opptur!

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg er en sånn lydbokfantast som hører bøker hele tiden. Det må jo nesten være «En kort historie om nesten alt» av Bill Bryson.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Skeier ut… jeg føler at jeg aldri skeier ut. Jeg drikker nesten ikke, spiser sunt. Hva betyr det å skeie ut a. Jo! jeg går jo tider bananas med gjærbakst. Der kan jeg spise helt ekstreme mengder, faktisk.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg hele tiden liker å lære nye ting gjennom bøker. Men jeg er ikke så glad i så sette det i praksis. Veldig glad i å lære om ting, men det er litt tiltak å sette det ut i livet.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det òg har jeg tenkt veldig mye på. Jeg har litt lyst å tidsreise! Eller den superkraften jeg egentlig vil ha er å være Gud og gjøre alt. Men det er ikke en superkraft kanskje, så da velger jeg det å reise i tid.

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

– Det må bli han britiske forfatteren Neil Gaiman, for han er verdens beste historieforteller og da kan jeg bare sitte der og høre på.

