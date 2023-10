Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Granitten Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.200.000 fra Daniel A N Guillermo til Trine Bjørck (01.10.2023)

Strandbuen 15 A (Gnr 432, bnr 189, seksjon 29) er solgt for kr 3.450.000 fra Camilla Anker-Hansen til Berit Ruud (01.10.2023)

Sølvstien 22 (Gnr 603, bnr 16, fnr 35) er solgt for kr 5.350.000 fra Trond Olsen til Jarle Andre Johansen og Karoline Hol (02.10.2023)

Andel av Stensvikfjellet 27 (Gnr 59, bnr 176) er overdratt fra Holger Bertin Nordmo til Bente Tyskeberg Nordmo (02.10.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Indre østfold kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Salangen kommune

Granitten Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 1.650.000 fra Bendik Agersborg Eriksen til Jonas Helfred Jørgensen (02.10.2023)

Kanelveien 10 (Gnr 53, bnr 255) er solgt for kr 5.400.000 fra Helena Lilleborge og Jørn Lilleborge til Marius Filtvedt og Martyna Bartosiewicz (02.10.2023)

Øyenkilveien 29 (Gnr 62, bnr 186) er solgt for kr 3.600.000 fra Jørgen Tvete og Mariann Tvete til Eileen Myrbakk Olsen og Patrick Kjøll Fardal (02.10.2023)

Øyenkilveien 29 (Gnr 62, bnr 186) er overdratt fra Arvid Tvete til Jørgen Tvete og Mariann Tvete (02.10.2023)

Pinnerødveien 5 (Gnr 204, bnr 408) er solgt for kr 3.600.000 fra Ellis Sverre Jensen til Simen Storvik (02.10.2023)

Phønix gate 1 A (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 4) er solgt for kr 7.300.000 fra Lise Kristin G Aker til Eva Kristin Samuelsen og Øystein Haraldsen (02.10.2023)

Tordenskiolds gate 1 (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 57) er solgt for kr 2.700.000 fra Limba As til Lone Spydevold Herwander (02.10.2023)

Riverside 12 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 25) er solgt for kr 3.410.000 fra Sander Moen Andersen til Vestgårdveien Eiendom As (02.10.2023)

Gjardars vei 8 (Gnr 727, bnr 456) er solgt for kr 4.000.000 fra Hanne E Iversen Porsmyr til Preben Westvang Hougaard og Stine Therese Arnesen (02.10.2023)

Måkeveien Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 10.250.000 fra Svein Buvik til Unni Kristin Larvoll (02.10.2023)

Dronningens gate 4 D (Gnr 300, bnr 369, seksjon 29) er solgt for kr 2.500.000 fra Ørjan Løkken til Sarah Elise Brodin (02.10.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 11) er solgt for kr 2.250.000 fra Nummer 20 As til Fride Amundsen (02.10.2023)

Capjonstien 18 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 4) er solgt for kr 5.650.000 fra Marianne Strømnes til Sebastian Jansson og Shirin Wennerød (02.10.2023)

Natalia Bings vei 5 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 38) er solgt for kr 6.950.000 fra Morten Gunnar Holter og Tove Oddny Kavli Holter til Christin Larsen (02.10.2023)

Andel av Myragata 10 D (Gnr 300, bnr 1620, seksjon 27) er overdratt fra Grethe Lilian Pettersen til Ole Georg Pettersen (02.10.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 75 er overdratt fra Berit Marie Syversen til Joen Gunde Eidesgaard, Joen Peter A Eidesgaard og Oddbjørn Eidesgaard (02.10.2023)

Gunhilds vei 14 (Gnr 212, bnr 300) er solgt for kr 5.300.000 fra Christian Nordby og Katrine Nylund til Bjørge Josefsen og Silje Grytvik Hagen (02.10.2023)

Mosseveien 67 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 85) er solgt for kr 5.650.000 fra Sidsel Kristine Heder til May Britt Thorsen og Svein Ivar Thorsen (02.10.2023). Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Mosseveien 69 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 45) er solgt for kr 5.050.000 fra Grete Frisenfeldt Ryholt til Jan Erik Hansen og Trine Hansen (02.10.2023). Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Helneveien 47 (Gnr 601, bnr 52, fnr 161) er solgt for kr 4.250.000 fra Alexander Flesvik Olafsen og Sandra Fagerland til Kari Marie Johnsen og Roger Ulriksen (02.10.2023)

Normanns vei 18 (Gnr 424, bnr 252) er overdratt fra Tom H R Kristoffersen til Elisabeth Gulbrandsen, Håvard Kristoffersen og Jon Thorstein Røsæg (02.10.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 424, bnr 253. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 424, bnr 415

Riisløkka 31 A (Gnr 210, bnr 1062) er solgt for kr 3.400.000 fra Hanne Kristin Eriksen til Thomas Andre Tauge (02.10.2023)

Riisløkka 31 A (Gnr 210, bnr 1062) er overdratt fra Odd Sverre Karlsen til Hanne Kristin Eriksen (02.10.2023)

Bankbrygga 6 (Gnr 300, bnr 879, seksjon 16) er solgt for kr 4.850.000 fra Berit Holmquist til Ingjerd Renskoug og Ole Christian Renskoug (02.10.2023)

Tingstedveien 10 (Gnr 658, bnr 29) er solgt for kr 3.700.000 fra Jørn Erik Øvald og Sigrun Hilde Botnen til Frode Scheie (02.10.2023)

Andel av Gnr 424, bnr 415 er overdratt fra Jorun E Kristoffersen til Tom H R Kristoffersen (02.10.2023)

Alv Erlingsens gate 28 (Gnr 610, bnr 184) er overdratt fra Line Elisabeth Narten til Marius Andre N Edvardsen og Marte K Narten Zeharya (03.10.2023)

Sorgenfri allé 3 B (Gnr 303, bnr 1785, seksjon 46) er solgt for kr 4.700.000 fra Ewa Hem og Jon Henrik Hem til Åse Marie Johannessen og Per Johannessen (03.10.2023)

Andel av Teglverksveien 31 (Gnr 210, bnr 1485) er overdratt for kr 2.275.000 fra Lars Elnan til Viola Simensen (03.10.2023)

Langøyveien 229 (Gnr 425, bnr 314) er overdratt fra Eli Haugen og Tor Haugen til Ragnar Haugen (03.10.2023)

Roppestadveien 7 (Gnr 696, bnr 10) er solgt for kr 5.000.000 fra Anders Richvoldsen og Stine Richvoldsen til Adrian Stokmo Hansen og Sara Mari Ann H Skjelfoss (03.10.2023)

Roppestadveien 7 (Gnr 696, bnr 10) er overdratt fra Roar Richvoldsen til Anders Richvoldsen og Stine Richvoldsen (03.10.2023)

Sandvikaveien 59 (Gnr 425, bnr 85) er overdratt fra Knut Kannick til Heidi Kannick (03.10.2023)

Hassingveien 30 (Gnr 208, bnr 1, fnr 838) er solgt for kr 3.550.000 fra Lars Christian Solberg til Per Arne Hansen og Sidsel I Stangeland (03.10.2023)

Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 11 er solgt for kr 2.350.000 fra Christopher B M Larsen og Johnny W Moncrieff Larsen til Willi Morten Johansen (03.10.2023)

Storgata 1 (Gnr 300, bnr 1174, seksjon 21) er solgt for kr 4.600.000 fra Anneli Åsabeth Aarum og Bjarne André Aarum til Simon Tinnlund Johansen (03.10.2023)

Østgård Borettslag 2 andelsnr 7 er solgt for kr 2.570.000 fra Henrik Werner Simonsen og Linn Camilla Smestad til Julie Kleven Midttveit og Trond Martin Kristiansen (03.10.2023)

Elines vei 6 (Gnr 711, bnr 98, seksjon 2) er solgt for kr 5.550.000 fra Ringstadåsen Utvikling As til Trond Olsen (03.10.2023)

Gnr 423, bnr 77 er overdratt fra Fm Eiendom As til Værstetorvet Tomt As (04.10.2023)

Mosseveien 259 (Gnr 3, bnr 18) er solgt for kr 3.500.000 fra Stanley Oliver Hansen til Harel Bjørnevold og Hooba Bjørnevold (04.10.2023)

Vikerveien 117 A (Gnr 55, bnr 379) er solgt for kr 3.650.000 fra Era Martinsen, Thomas Justin Martinsen og Tina Celine Martinsen til Jan Egil Delås og Liv Delås (04.10.2023)

Andel av Gnr 66, bnr 27 er overdratt fra Karin Irene Saltnes til Ann-Charlotte Saltnes og Dag-Jørgen Saltnes (04.10.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 66, bnr 43. Overdragelsen omfatter også Skjellumveien 49 (Gnr 66, bnr 653)

Helneveien 19 (Gnr 601, bnr 274) er solgt for kr 3.400.000 fra Amir Haghighifard og Jila Rastegari til Kamiran Khalil og Rahman Hivin M Abdul (04.10.2023)

Haldenveien 70 A (Gnr 663, bnr 1) er solgt for kr 8.550.000 fra Marianne Wisur til Magdalena Bjerke og Simen Bjerke (04.10.2023). Salget omfatter også Gnr 663, bnr 10

Buskogen 89 (Gnr 426, bnr 165, seksjon 9) er solgt for kr 3.250.000 fra Andrea Katrine Sørlie og Christian Gundrosen til Aleksander Baade (04.10.2023)

Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 15) er solgt for kr 4.200.000 fra Aud Elisabeth B Edvardsen, Bjørg Synnøve Olsen, Espen Bonde, Heidi Synnøve Bonde, Kari Lisbeth Ørebech og Sissel Irene Bangor til Jo Ivar Lo og May Lisbeth Lo (04.10.2023)

Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 15) er overdratt fra Reidar Harry Bangor til Aud Elisabeth B Edvardsen, Bjørg Synnøve Olsen, Espen Bonde, Heidi Synnøve Bonde, Kari Lisbeth Ørebech og Sissel Irene Bangor (04.10.2023)

Østensens vei 23 A (Gnr 206, bnr 216) er solgt for kr 4.100.000 fra Kenneth Thorsteinsen til Lara Al-Niami Obretenova og Obreten D Orbretenov (04.10.2023)

Gnr 423, bnr 76 er overdratt fra Fm Eiendom As til Værstetorvet 2 Tomt As (04.10.2023). Overdragelsen omfatter også Verkstedveien 12 C (Gnr 423, bnr 79)

Bydalsveien 36 (Gnr 208, bnr 142) er solgt for kr 3.780.000 fra Jon-Michael Josefsen og Linn Solli til Frida Ileby Andersen og Sebastian D Engsmyr (04.10.2023)

Elvenesveien 9 (Gnr 727, bnr 361) er solgt for kr 3.600.000 fra Inger-Marita Mathiesen og Unni Andersen til Isak Bjørnestad og Nina Kvanmo (04.10.2023)

Andel av Wilbergjordet 3 C (Gnr 208, bnr 1639, seksjon 25) er solgt for kr 2.433.333 fra Knut Søland og Tom Søland til Elisabeth Søland Karlsen og Tore Villy Karlsen (04.10.2023)

Wilbergjordet 3 C (Gnr 208, bnr 1639, seksjon 25) er overdratt fra Maren Elisabeth Søland til Elisabeth Søland Karlsen, Knut Søland og Tom Søland (04.10.2023)

Buskogen 114 (Gnr 426, bnr 177) er solgt for kr 6.610.000 fra Glenn Thomas Hansen til Emely Helen Nilsen og Fredrik Hollekim Eriksen (04.10.2023)

Brisingaveien 8 (Gnr 660, bnr 37) er solgt for kr 3.800.000 fra Bent Bjørn Halvorsen til Airylle G J Christiansen og Kolbjørn L Christiansen (04.10.2023)

Andel av Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 48 er overdratt for kr 2.000.000 fra Christian Strømme-Larsen og Grete Grøtvedt til Ragnhild Strømme-Larsen (04.10.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 48 er overdratt for kr 2.000.000 fra Inger-Sara Strømme-Larsen til Christian Strømme-Larsen, Grete Grøtvedt og Ragnhild Strømme-Larsen (04.10.2023)

Gnr 205, bnr 176 er solgt for kr 10.000 fra Anders Vikene, Jesper Theodor Arntzen og Marius Østberg til Modena Eiendom As (04.10.2023)

Andel av Storgata 3 (Gnr 300, bnr 337, seksjon 20) er overdratt fra Harald Arthur Fjeldberg til Aina Fjeldberg (04.10.2023)

Andel av Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 15) er overdratt fra Gulli Synnøve Bangor til Reidar Harry Bangor (04.10.2023)

Andel av J.Julsensgate 3 (Gnr 614, bnr 15) er overdratt fra Mamure Ilazi til Faredin Ilazi (04.10.2023)

Myratoppen 23 (Gnr 209, bnr 368) er solgt for kr 7.300.000 fra Jan Fredrik Lie Greaker til Anna Pauline Pedersen og Martin Tobias Zakariassen (05.10.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Fastlandsveien 120 (Gnr 51, bnr 61) er solgt for kr 4.300.000 fra Dorota Beata Nicolaysen og Tor Egil Utne Nicolaysen til John Rognhaug og Katrine Garder (02.10.2023)

Holtefeltet 79 (Gnr 6, bnr 1, fnr 64) er solgt for kr 3.900.000 fra Erik Fjeldsrud og Øyvind Øfsthus til Alexander Solvang og Ida-Marie Arnesen (02.10.2023)

Stenkroken 54 (Gnr 4, bnr 260) er solgt for kr 5.555.274 fra Andersen Arild Byggmester Eiendom A til Inger Hærnes og Jon Ludvik Andresen (02.10.2023)

Åsen 22 (Gnr 49, bnr 517, seksjon 3) er solgt for kr 5.000.000 fra Hvaler Boligutvikling As til Andreas Austad Kjøniksen og Malin Kjøniksen (03.10.2023)

Dapa 25 (Gnr 4, bnr 124) er solgt for kr 3.900.000 fra Mimi C Schulz Amundsen og Terje Amundsen til Dag Arne Krog og Maren Eline Thune Jørstad (03.10.2023)

Bastoodden 10 (Gnr 42, bnr 156) er solgt for kr 12.500.000 fra Lars Even Frydenlund og Marianne Frydenlund til Solveig Riis Randby og Tom Kirkeby (04.10.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Skauen 14 D (Gnr 92, bnr 16, seksjon 8) er solgt for kr 4.750.000 fra Marianne Erika Eriksen til Karen Vigdis Knoph Aamodt (02.10.2023)

Missingfjellet 9 (Gnr 84, bnr 217) er solgt for kr 5.150.000 fra Fatih Cerit og Sidsel Tepstad til Anita Dahl Aannerød og Svend-Harald Klavestad (02.10.2023)

Saltholmveien 38 (Gnr 93, bnr 42) er overdratt fra Nils Kristian Karlsen til Tor Martin Karlsen (03.10.2023)

Saltnes øst 8 (Gnr 93, bnr 33) er solgt for kr 4.700.000 fra Mette Christine Winther til Anita T S P Skogsrud (04.10.2023)

Ørneveien 25 (Gnr 53, bnr 272) er solgt for kr 6.200.000 fra Martin Winther og Melanie Harstad Winther til Frederikke Ek Jakobsen og Kenneth Ek Jakobsen (04.10.2023)

Krogstadstien 5 (Gnr 25, bnr 132) er solgt for kr 1.710.000 fra Tone Varegg og Torgeir Svensen til Stein F H Klokkeråsen (05.10.2023)

