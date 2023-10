Moss må holde omvalg i fylkestingsvalget

Departementet, som har behandlet en klage i saken, er dermed enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at dette var et brudd på valgloven.

–Det er ønskelig at omvalget gjennomføres så raskt som mulig, og departementet vil i samråd med kommunen og fylkeskommunen avklare rammer og tidspunkt for omvalget så snart som mulig, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Departementet har invitert fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune til et møte tidlig neste uke.

Det er sjelden det avholdes omvalg i Norge. Utgangpunktet er at valglovens regler følges ved et omvalg, men departementet har hjemmel til å fastsette kortere frister eller iverksette andre tiltak som ikke nødvendigvis er i tråd med den alminnelige prosedyren for gjennomføring av valg.