Bullen nyter suksessen: – OL er ikke for alle

I et par uker slapper hun nå av og har treningsfri med familie og venner hjemme i Fredrikstad.

– Det er veldig viktig for meg og gjør at jeg kobler av og føler trygghet. Da suger jeg til meg alt som gir meg positiv energi, sier Bullen, som siden tidlig i 2022 har bodd og trent fast i Georgia.

Veien til semifinalen i VM ble den reneste parademarsjen for medaljegrossisten gjennom tre kamper. I sin innledende kamp i Beograd i september, brukte hun bare 21 sekunder på å ta seieren. Kvartfinalen vant Bullen 10-0 på teknisk overlegenhet.

I semifinalen sto et japansk hinder i veien, men Bullen ble likevel en av de fem bryterne i 62-kilosklassen som skal til OL i Paris neste sommer.

OL-billetten skaffet hun seg i bronsefinalen, hvor hun sikret en kontrollert 3-0-seier over rutinerte Bilyana Dudova, bulgareren som tok VM-gull i en lavere vektklasse i Oslo for to år siden.

– Det gjør det helt spesielt

Bullen jublet vilt etter seieren, løp bort til støtteapparatet og fikk varme klemmer. 26-åringen felte mange gledestårer og viste lettelse over å ha klart OL-målet.

– Gleden jeg kjenner rett etter at jeg har sikret medalje er alltid stor. Men hver gang jeg lykkes, tar det alltid litt tid før det synker ordentlig inn hva jeg har oppnådd. Derfor tillater jeg meg alltid å nyte det også, når jeg har tatt medalje eller nådd et nytt mål, forklarer Bullen til Dagsavisen.

OL har vært en drøm og et mål for Grace Bullen i mange år, og det ble følelsesladet da hun delte gleden med støtteapparatet etter bronsekampen i VM. (Tommy Skauen)

Den tidlige OL-plassen gir henne også arbeidsro, nå som hun slipper å gå egne kvalifiseringsstevner.

– Det er bra for meg å slippe å tenke mer på å kvalifisere meg til OL nå. Det gir meg mer tid til å forberede meg skikkelig både fysisk og mentalt til selve konkurransen, påpeker Bullen.

Med en rekke internasjonale medaljer på stoltheten, blant annet VM-sølv i 2022 og bronse nå i høst, i tillegg til to EM-gull og to EM-sølv, har hun ikke deltatt i OL på seniornivå tidligere.

– Dette er en ny måloppnåelse for meg. OL er ikke for alle, det gjør det helt spesielt. Jeg er veldig glad for å være en av de få som får være med på lekene neste gang, sier Bullen.

Ti år før hun entrer den olympiske matta i Paris, tok imidlertid 17-årige Bullen gull i sommerlekene for ungdom i 2014 – som tidenes første norske utøver til å gjøre det. Og hun ble tidlig medaljegrossist: Det året ble det internasjonalt «hat trick», med gull også i både VM og EM for ungdom. Selvfølgelig ble hun også norgesmester for ungdom det samme året.

En helt spesiell vilje og målbevissthet ligger i bunnen for alle bragdene, som mangeårig Bullen-trener i Fredrikstad BK Atlas, Gheorghe Costin uttalte til Dagsavisen i 2020:

– Resultatene er 99 prosent arbeid og én prosent talent, det er jeg sikker på etter å ha hatt mange talenter i Atlas, sa han den gang.

Bullen mislyktes i kvalifiseringen til «voksenlekene» i Rio (2016) og Tokyo (2021). Men alle gode ting viste seg å være tre – også for Grace Bullen – under VM i september.

– OL er vel en drøm eller et mål for de fleste som driver med toppidrett, og spesielt innen bryting, som er en av de eldste OL-idrettene. For meg har OL vært en drøm og et mål i mange år, slår hun fast.

Grace Bullen lot ikke OL-sjansen glippe for tredje gang, da hun slo bulgarske Bilyana Dudova 3-0 i bronsefinalen i VM. (Tommy Skauen)

– Forskjell på å ta medalje og å delta

Likevel er det ikke aktuelt for Bullen å skofte andre mesterskap. Foreløpig ser det ut til at det ikke blir arrangert noe VM om et år, men til våren står EM for tur. Der er Bullen nærmest for spesialt å regne, og hun ser nye muligheter for å sanke edelt metall.

Det er tross alt ti måneder til OL.

– Det er fortsatt forskjell på å ta medalje og å delta, så OL-deltakelse henger ikke høyere enn mesterskapsmedaljer, understreker Bullen.

Grace Bullen har medaljeskapet fullt, men finner alltids plass til flere. Her gliser hun nok likevel vel så mye for OL-plass som for bronsemedaljen i VM. (Tommy Skauen)

Målet for OL-deltakelsen har hun foreløpig ikke ofret en tanke, hevder hun.

– Det er altfor tidlig. Trenerteamet og jeg jobber oppgavefokusert hele veien, og nå har jeg ferie. Dessuten er det ennå lenge til, og både EM og flere stevner står på programmet før OL. Alt teller og er en del av helheten. EM er for eksempel veldig viktig for meg.

– Selv om du har en haug av EM-medaljer og to gull fra før?

– Ja, jeg vil ha flere EM-medaljer, det henger høyt.

2023 har vist at det også står greit til med etterveksten på kvinnesiden i norsk bryting. Klubbvenninne i Fredrikstad BK Atlas, Othelie Høie (20) har i sin debutsesong som seniorutøver tatt bronsemedalje i både EM og VM. Fra tidligere har Høie også et par NM-gull og en kongepokal. Hun har for øvrig en mor å slekte på: Fire ganger verdensmester Gudrun Høie.

– Det er kjempebra levert av Othelie, som viser at det finnes kvinner i Norge som kan lykkes og prestere i bryting. Vi kommer fra samme klubb og har hatt de samme trenerne, så hennes resultater sier også en hel del om kompetansen og innsatsen i både klubben og trenerne, roser Bullen.

---

Bullen-medaljer

VM: Sølv (2022), bronse (2023).

EM: Gull (2020, 2017), sølv (2023, 2016), bronse (2015).

U23: VM-gull 2018.

Junior: 3 EM-gull (2017, 2016, 2015). VM-bronse 2017.

Ungdom: OL-gull, VM-gull og EM-gull (alle i 2014).

Har også 6 NM-gull og 3 kongepokaler som senior samt flere NM-gull som junior og ungdom.

3 ganger nordisk mester.

---