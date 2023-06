Fikk øve seg på demokratisk tenkning før Tall Ships

Det er helt i starten på sommerferien og ute er det knallvær, noe de fleste ungdommer vet å benytte til bading, stevnemøter i parken og rett og slett bare å henge sammen.

Men inne på Litteraturhuset samlet rundt 30 ungdommer seg før helgen, for å være med på demokratitrening i regi av Dialogforum Østfold og Demos Fredrikstad. Alle er seilere som skal være med på Tall Ships’ Races, som kommer til Fredrikstad 15. – 18. juli.

En av dem som var med på arrangementet, er Adele Tvete Frantzen (15).

– Vi besøkte en moské og en kirke, og etterpå hadde vi gruppeoppgave der vi skulle diskutere. Jeg koste meg veldig, spesielt var det fint å besøke moskeen. Der fikk vi lære om kulturen deres, og hvordan vi skal være mot andre, og hvordan det er å leve sammen når man har ulike religioner. At vi må være åpne for at andre tror annerledes og gjør ting annerledes enn oss selv, sier Adele.

Mindre fremmedgjøring

Fra venstre Hans Petter Storemyr, Unni Anita Skauen, Marte Emilie Johannessen, Safia Simpson og Ellen Christine Reiss arrangerte demokratitreningen. (Gry Catinka Wold)

Arrangementet kom i stand etter at Ellen Reiss, prosjektkoordinator for Demos, kontaktet Marte Emilie Johannessen, prosjektkoordinator for Tall Ships.

– Jeg tenker jo at dette er midt i blinken for Tall Ships-ungdommene. De skal ut og seile, og da er de både sammen med ungdommer her fra byen og Norge generelt, men de er også sammen med folk fra hele verden. Derfor er det superrelevant å trene på det å møte folk med andre religioner, med andre perspektiver og hvordan man best håndterer det, sier Johannessen.

– De skal være flere døgn sammen, ganske tett på hverandre på samme skute, så det er godt å ha noen verktøy med seg i sekken. For meg var det en helt naturlig kobling.

Og nettopp dette, er det Adele også trekker fram når vi snakker med henne etter arrangementet.

– Vi kommer jo til å møte på andre kulturer når vi reiser rundt. Da er det fint å ha opplevd ulike måter å tenke på. Jeg har aldri vært i en moské før, så det var veldig fint å se hvordan det var. Han som fortalte der, var veldig flink til å prate. Jeg tror at hvis noen hadde vært skeptiske til religionen, hadde det blitt gjort om på der. For han var veldig flink til å fortelle hvordan de tenker, og da så vi at det egentlig er ikke så annerledes enn andre religioner og kulturer. Jeg tror det blir mindre fremmedgjøring av den type besøk, sier Adele.

– Og sånn er det i kirken også. Jeg vet om at det er fordommer mot kristen kultur også. Jeg tror mange koste seg på arrangementet, det virket i alle fall sånn på meg, sier Adele.

Etter religionsvandringen hadde de workshop på Litteraturhuset.

– Der fikk vi oppgaver der vi jobbet med å diskutere hvordan vi skal forholde oss til andres meninger, på en best mulig måte. Og å vite at det finnes flere meninger enn sin egen, som er viktig for å kunne tolerere andres holdninger, sier Adele, som meldte seg på Tall Ships alene i fjor.

– Jeg synes det var helt fantastisk, derfor meldte jeg meg på i år også. I fjor reiste jeg uten å kjenne noen, og kom hjem med masse nye venner. Samholdet og gleden til de som er med, er fantastisk.

[ Samfunnsengasjert sommerferie ]

Styrket medborgerskap

Demos-prosjektet har vokst fram av ønsket om å koordinere og styrke eksisterende arbeid med demokrati og medborgerskap blant barn og unge. I 2021 mottok Fredrikstad kommunen prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities for å fremme arbeidet, og nylig ble Demos-prosjektet innvilget fornyet finansiering fra Gjensidigestiftelsen med 2,7 millioner kroner fram til og med sommeren 2024.

Prosjektet retter seg mot jobbe med barn og unges demokratiske mestringstro og medborgerskap, og søker å skape motstandskraft mot polarisering og hat.

– Men hva innebærer egentlig demokratitrening?

– Det er et demokratibyggingsprosjekt i Fredrikstad kommune, hvor Demos og Dialogforum samarbeider om blant annet dialogvandring, sånn som vi har gjort i dag. Det handler om å bygge demokratisk kompetanse, i det ligger det å tåle uenighet og meningsbrytning på en god måte, og å bruke stemmen sin, og lytte. religiøse perspektiver er ett eksempel på en ting hvor vi hele tiden forholder oss til ulike overbevisninger og verdier. Så der bruker vi Dialogforums religionsdialog som et eksempel på den kompetansen du trenger uansett, om det er politisk uenighet, religiøs uenighet, verdi- eller kulturmessige forskjeller. Det er uansett den samme kompetansen vi trenger å trene på, forteller Unni Anita Skauen i Dialogforum Østfold.

– Poenget med workshopen vi har i dag, er å trene seg på å se ulike perspektiver, knyttet til en påstand som det ikke er noe enkelt fasitsvar på. For eksempel «det er alltid lurt å si sin mening?». Så må man diskutere det. Om det kommer an på kontekst. Er alle meninger like mye verd? Skal alltid minoritetsgrupper bli ekstra lyttet til? Det er spørsmål vi jobber med å drøfte.

– I kirken og moskeen skal de både holde en presentasjon om hva slags sted det er, men også fortelle om hvorfor de er engasjert i dialog, forteller hun.

Fredrikstad har i flere år arbeidet med å fremme demokratisk kultur for barn og unge, og forebygget radikalisering og ekstremisme, skriver Fredrikstad kommune på Demos prosjektsider.

– Vi vet at ungdommer har mye kunnskap og høy tillit til demokratiske institusjoner, men mange har samtidig lav demokratisk mestringstro og opplever den politiske samtalen som irrelevant. Sosioøkonomisk bakgrunn har mye å si for demokratisk deltakelse, og i Fredrikstad er det en høyere andel av Fredrikstad barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt enn det nasjonale gjennomsnittet, skriver de.

Kommunen mener det er viktig å arbeide målrettet med ungdomsmedvirkning for å sikre mestringstro og like muligheter til demokratisk deltakelse for alle.

[ 2000 besøkte kirken under Idyll: – En helt spesiell opplevelse ]

---

Hva er Demos?

Demos skal fremme demokratisk kompetanse gjennom å øve på kritisk tenkning, evnen til å formidle egne standpunkt muntlig og skriftlig, dialogkompetanse og mange andre former for demokratisk deltakelse og påvirkning.

Det overordnede målet er å fremme demokratisk mestringstro og kultur hos barn og unge. Forskning peker på at demokratisk kultur bygges gjennom et helhetlig arbeid med kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter. Ved å øve på demokratiske kompetanser som kritisk tenkning, evnen til å formidle egne standpunkt muntlig og skriftlig, dialogkompetanse og ulike former for demokratisk deltakelse og påvirkning, utvikler barn og unge mestringstro og medborgerskap, og resiliens mot polarisering, hat og ekstremisme.

Demos skal samle sivilsamfunn og kommune i en felles innsats for å bygge demokrati og medborgerskap sammen med barn og unge. Dette gjøres gjennom workshops, opplæring og arrangementer på arenaer som skole, litteraturhus, bibliotek og fritidsklubber. Demos skal herigjennom bidra til en mer helhetlig og kunnskapsbasert praksis.

---