2000 besøkte kirken under Idyll: – En helt spesiell opplevelse

Forrige uke skrev Dagsavisen Demokraten om at Fredrikstad Domkirke ville holde kveldsåpent mens Idyllfestivalen pågikk på Isegran. Der kunne festivalgjengere kjøle seg ned, få vann og frukt, og lade mobilen.

Det var sokneprest Endre Fyllingsnes som fikk ideen i fjor, etter å ha hentet datteren sin på Idyll.

– Da så jeg at det var mange ute og gikk som var både kalde, slitne og berusa – du vet, alt det man er etter en kveld på festival. Foran kirka satt det også folk ute i parken som venta på å bli henta, men kirkedøra var stengt, sa han.

Overveldende respons

At Fyllingsnes sitt initiativ traff godt, er det liten tvil om. I et skriv på kirkens nettsider melder de om at 2000 mennesker var innom kirken i løpet av helga.

– Vi har sjelden opplevd en tilsvarende takknemlighet over å få komme inn i en kirke. Det var en helt spesiell opplevelse, sier soknepresten.

Sokneprest Endre Fyllingsnes sammen med de frivillige som var med under Idyll-åpen kirke. – Vi føler virkelig at vi svarte på et behov her, sier soknepresten. (Fredrikstad Domkirke)

Festivalledelsen hadde sponset kirken med 1000 vannflasker, men det tok ikke lang tid før de var delt ut. Til slutt måtte de frivillige finne frem pappbegre og servere springvann til de tørste festivaldeltakerne.

– I perioder strømmet det på, så vi måtte jobbe raskt for å få servert vann til alle. Det virket så naturlig for de som kom, at de kunne bruke kirken til å slappe litt av, vente på å bli hentet, bruke toalett, lade telefon og slå av en liten prat. Dette må vi gjenta, sier Kari Næss Omvik, en av de frivillige.

Fikk takk fra foreldre

Fredag kveld var rundt 700 innom kirken, og dagen etter ble antall besøkende nesten doblet. Flere foreldre skal ha tatt kontakt med de frivillige og takket for de åpne kirkedørene.

– Det var mange foreldre som hadde bedt ungdommene sine om å vente i Domkirken til de ble hentet, eller mens de ventet på toget. Domkirken har både en sentral beliggenhet og er et trygt rom å vente i. Vi føler virkelig at vi svarte på et behov her. Og det er jo en utrolig viktig funksjon for kirken; å bidra til å gjøre Fredrikstad til et trygt og godt for alle, sier Fyllingsnes.

Bannere på utsiden viste festivaldeltakerne vei. Inne ventet vann, frukt og ladestasjoner for mobil. (Fredrikstad Domkirke)

Leder for Idyllfestivalen, Stian Berntsen, er også svært fornøyd med samarbeidet:

– Vi er enormt takknemlig for et fantastisk samarbeid med Domkirken vår. Det er flott å se at dette tilbudet dekket et så stort behov blant våre festivalgjester, sier han.

Sokneprest Fyllingsnes roser de besøkende og forteller at alle oppførte seg eksemplarisk. Det er allerede bestemt at det blir Idyll-åpen domkirke også i 2024.

