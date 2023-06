Rødt øker i Fredrikstad: – Det er ikke bare politisk spill, det handler om menneskeliv

I 2019 ble Rødt i Fredrikstad historiske. På ett kommunevalg gikk de fra 0 til 3 bystyrerepresentanter, og for første gang skulle de få være med på å bestemme hvordan kommunepolitikken skulle se ut.

Fire år etter er det igjen klart for kommunevalg. En lokalmåling gjort av Norstat på vegne av NRK, viser at Høyre ligger an til å bli størst i Plankebyen. Skal folk i Fredrikstad velge en ordfører fra Høyre for første gang på 100 år?

Det er et spørsmål som skaper mye engasjement både hos nåværende ordfører Siri Martinsen (Ap) og Høyres ordførerkandidat Arne Sekkelsten.

Det er selvsagt noe Hannah Berg, gruppeleder i Rødt i Fredrikstad, også tenker på. Men på samme måling fikk Rødt 8,4 prosent oppslutning. 3,4 prosentpoeng mer enn hva de fikk ved valget i 2019. Holder det helt inn, vil de få enda en representant i bystyret.

Møter flere som sliter

Sakte, men sikkert, vokser Rødts velgerskare, både nasjonalt og lokalt. I 2021 havnet partiet over sperregrensa for første gang, med 4,7 prosent oppslutning, og fikk hele 8 mandater på Stortinget. Berg merker smitteeffekten godt.

– Folk i Fredrikstad har vært positive en stund, men mye mer nå enn da jeg begynte med dette i 2015/2016. Jeg ser en annen holdning, og mange flere sier de enten stemmer, eller vurderer å stemme, på oss, sier hun.

Forrige helg stod de på stand i Fredrikstad sentrum. Denne uka har de hatt morgenaksjoner, med kaffe og brosjyrer. De treffer og prater med mange folk, om litt av hvert. Og om vanskelige tider.

Under morgenaksjonene møter Rødt i Fredrikstad og Hvaler folk på vei til jobb. F.v.: Lisbeth Sandvik (leder), Jorun Héron-Kummen (3. kandidat til bystyret), Hannah Berg (gruppeleder), Natalie Langaas (6. kandidat). (Ylva Lie Bjerke)

– En del av de som kommer bort til oss nå, forteller ganske triste historier om hvordan de opplever fattigdom på kroppen, sier Berg.

Det er ganske nytt, ifølge gruppelederen.

– Det gjør inntrykk at de åpner seg for oss på gata, og det gir ekstra motivasjon til å jobbe med dette her. Det er ikke bare politisk spill, det handler om menneskeliv. Det er fort gjort å tenke at politikk handler om maktkamp og statistikk, og at det er om å gjøre å slå hverandre på målstreken. Men vi forvalter faktisk felleskapets ressurser og skal prøve å gjøre det best mulig for flest mulig. Det gir en ekstra motivasjon å høre om de triste skjebnene, fordi politikken er ekstra viktig for dem.

Hva er det som gjør at Rødt i Fredrikstad stadig tiltrekker seg nye velgere?

Vinn-vinn for Rødt

Statsviter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Harald Borgebund, peker på flere årsaker.

– Rødt nasjonalt har etablert seg som et litt sterkere parti, så de får nok en viss effekt av at Rødt er relativt godt etablert på Stortinget. Jeg tror også det handler om at en del på venstresiden ønsker en mer radikal politikk enn det Arbeiderpartiet står for. Arbeiderpartiet kan bli litt tamt for de som ønsker mer omfordeling, forteller han.

Det sistnevnte mener han man også kan se fordi Sosialistisk venstreparti også har stabilisert seg, og at en del velgere med det ønsker en politikk til venstre for Ap.

Dersom Fredrikstad skulle bli en høyrestyrt kommune, vil Rødt havne i skyggen med de andre partiene på venstresiden. Men med flere representanter i bystyret, vil flere stemmer snakke Rødt sin politikk, forteller Borgebund.

Statsviter og førsteamanuensis ved institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold, Harald Borgebund. (Bård Halvorsen)

– Selv om de ikke vil ha en direkte påvirkning på mange avstemninger og viktige saker ved et borgerlig flertall, vil de likevel med flere stemmer kunne være mer aktive i mange av debattene, også de offentlige i mediene og spesielt i lokalavisene, om hvilke saker som skal settes på dagsorden. Slik kan de bli et tydeligere opposisjonsparti og presse dem som styrer i noen grad.

Uavhengig av om høstens kommunevalg ender med borgerlig ordfører, vil en bystyrerepresentant til for Rødt være en seier, ifølge Borgebund. Og blir det fortsatt rødgrønn plankeby, er fremtidsutsiktene for partiet enda lysere.

– Arbeiderpartiet er kanskje de som kommer i en vanskeligst situasjon med et sterkt Rødt. De ville gjerne hatt de velgerne, som de jo historisk sett ville fått. Ap er i en spagat, sier Borgebund, og utdyper:

– Vi har jo rosavelgerne i sentrum, som de sliter med tiltrekk fra. Er Ap for radikale, vil rosavelgerne stemme mot høyre, og er de for sentrumsorienterte går de mot Rødt og SV. For Ap blir det litt galt uansett, de klarer ikke å holde sammen en bred koallisjon på venstresiden. Nå er det uklart om det blir et borgerlig flertall, og det kan hende det vipper andre veien. Da vil Rødt stå i en posisjon hvor de kan komme med en del krav til plattformen for å styre Fredrikstad. Uansett for Rødt er det vinn-vinn. For Ap er det nesten litt sånn tap-tap.

Ønsker samarbeid med Ap

At Rødt nå klatrer oppover på lokalmålinger i Fredrikstad, fryder partileder Bjørnar Moxnes. Han roser lokallagets innsats, og bruker både «ille bra» og «hællemåne» om resultatene når Dagsavisen Demokraten ringer for en kommentar.

Han tror at årsakene til at flere nå stemmer Rødt handler om hvordan politikken deres resonnerer med innbyggerne.

– Det er store levekårsforskjeller i Fredrikstad, og veldig mange er enige med Rødt i at vi ikke ønsker et forskjells-Norge, men heller mer rettferdighet. Det budskapet går hjem. Folk dropper tannlegen og står over måltider for å ha råd til strømregningen. Rødt er den sterkeste motkraften mot økte forskjeller. Det tror jeg at gjør at stadig flere ser til oss, sier han.

– Det at folks skattepenger bevilga til velferd i stedet bygger milliardformuer for noen få, gjør at vi får mange med oss, sier Bjørnar Moxnes (Rødt). (Ylva Lie Bjerke)

Nasjonalt har Arbeiderpartiet vært kalde i møte med Rødts samarbeidsønsker. Lokalt i Fredrikstad har et rødgrønt styre i flere tilfeller hatt nytte av et samarbeid med Rødt. På spørsmål om det kan ha noe å si for veksten, svarer han følgende:

– Hvis Ap slenger døra i fleisen på oss, så tror jeg det egentlig ser dårligst ut for dem. Vi ønsker et samarbeid og har vært tydelige på det hele veien. Vi ser også i mange kommuner der Rødt har en hånd på rattet, at vi har fått økt sosialhjelpa, fått ned prisen på kollektivtransport og tatt tilbake velferd. Det at vi har et samarbeid og får til ting, gjør at folk får igjen for å stemme. Det er klart det hjelper.

Skal jobbe på

For Hannah Berg i Rødt i Fredrikstad, er det viktigste fremover å sikre et rødgrønt flertall.

– Det er jo helt klart at man får til mer når man styrer. Men jeg tror uansett vi skal klare å mobilisere og jobbe godt med saker som er viktige for oss, selv om det skulle bli blått styre.

For skulle sistnevnte bli realiteten, mister hun ikke motet av den grunn.

– Det har ikke akkurat vært tradisjon for at partiene på høyresiden samarbeider så godt. Da de gikk sammen om et budsjett i vinter tok det ikke lang tid før en del av de tinga var i spill igjen. Så det at det eventuelt blir et flertall for de blå dette valget, betyr ikke at Høyre bestemmer alt. Rødt har samarbeidet med Frp og også Høyre i noen saker, og med KrF og Venstre i andre. Lokalpolitikken er ikke helt bundet opp av den tradisjonelle høyre-venstre-aksen, forteller gruppelederen, og legger til:

– Vi ønsker at Rødt skal vokse mest mulig, og tror det er viktig å dra politikken mot venstre, og samtidig fange dem som hopper av fra sentrum og få dem til rett side.

