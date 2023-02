– Høyre tjener på å sitte stille i båten og se på regjeringens manglende handlekraft

Dersom det var valg denne uken, ville de borgerlige partiene fått flertall, i følge VGs partibarometer.

Det tror Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, at den sittende regjeringen bidrar til.

– Høyre tjener mye på å sitte stille i båten og bare se på regjeringens manglende handlekraft, i møte med strømkrisa spesielt. Hadde regjeringa tatt de grepa som folk flest og fagbevegelsen ber om, er jeg helt sikker på at bildet ville vært et helt annet, sier han.

Han mener dagens regjering ikke har innfridd de løftene de ga velgerne før stortingsvalget i 2021. Det må snus, for Rødt er nemlig avhengige av et sterkt rødgrønt kommunevalg for å kunne videreføre sin politikk ute i distriktene.

– Svindyrt og kortsiktig

– Rødt gjør det jo greit, men venstresiden som helhet går ikke så godt. Det er et problem. Hvis vi ikke kan sikre et flertall kan heller ikke vår politikk fortsette. Vi er avhengige av å gjøre et godt valg, men også at de andre partiene på venstresiden gjør det, sier Hannah Berg.

Hun er leder for Rødt Fredrikstad og Hvaler, og har tatt imot partileder Moxnes på et møterom på rådhuset i Fredrikstad. De prater om hvilken effekt det har hatt for kommunen at Rødt har sittet i bystyret. I 2019 gikk Rødt Fredrikstad og Hvaler fra 0 til 3 bystyrerepresentanter på ett kommunevalg.

– Rødt i Fredrikstad har vist at de får til ting. Det er særlig økt grunnbemanning som har vært viktig for folk og ansatte i byen, sier Moxnes.

Ansatte i helsevesenet opplever stort arbeidspress, også i Fredrikstad og omegn. På ett år var det for eksempel 74 sykepleiere som sa opp jobben sin ved Sykehuset Østfold, der høy arbeidsmengde ble oppgitt som hovedgrunn.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, sammen med Hannah Berg, leder for Rødt Fredrikstad og Hvaler. (Ylva Lie Bjerke)

– Mange av våre avdelinger og virksomheter har ekstremt høyt sykefravær. I helse og velferd i februar, var sykefraværet i snitt på over 13 prosent. Det er ganske dramatisk, og det tærer på organisasjonen, tjenestene og de ansatte, forteller Berg.

– Nå blir det her løst med massivt med innleie gjennom bemanningsbyråer. Det er svindyrt, og det er kortsiktig. Kommunekassene blør penger over til kommersielle bemanningsbyråer. Dette med å styrke grunnbemanninga er en viktig del av redningsoperasjonen til den felles, offentlige velferden, sier Moxnes.

Vil gi mer til kommunene

En faktor man aldri kommer utenom, er økonomi. I Fredrikstad har politikerne vedtatt at det må spares 400 millioner kroner innen 2025, for å få kommuneøkonomien i balanse. Det begrenser handlingsrommet deres betraktelig.

Det er mange faktorer som gjør at kommuneøkonomien er stram, sier Berg.

– Blant annet inntektssystemet, som gjør at Fredrikstad får mindre penger enn gjennomsnittskommunen får. Så er det de store sosioøkonomiske problemene som er her; 20 prosent av barna vokser opp i lavinntektsfamilier. Mange står utenfor arbeidslivet, og det er mye sykelighet i befolkningen. Vi burde hatt mer ekstra for å bøte på de problemene.

Her må staten trå til mer, mener Moxnes.

– Vi har en søkkrik stat, med fattige kommuner. Stortinget tilbakefører for lite av de verdiene som skapes ute i Norge til kommunene. Det tvinger frem kutt og underbemanning. Med litt romsligere rammer så kan kommunene tenke mer samfunnsøkonomisk og langsiktig, sier han.

– Med vårt alternative budsjett for 2023, ville Fredrikstad fått 53,3 millioner mer. Det vi står overfor nå med valget, det er jo et valg mellom enten å styrke den felles velferden, eller at det blir mer privatisering.

