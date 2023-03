Sjøsetter lesestund for barnehagebarn: – Vi kan jo utforske litt også!

På fergestedet på Gressvik står en delegasjon barnehagebarn fra Gressvik barnehage. De skal snart ut på en fergetur litt utenom det vanlige.

Sylwia Stasiak fra Litteraturhuset står sammen med dem. De kjenner henne godt fra før, for de har tidligere vært på lesestund hos henne på biblioteket i byen.

– Der kommer ferga, roper et av barna.

I tur og halvveis orden marsjerer de nedover pongtongen, på vei til Fredrikstads første offisielle lesestund til vanns.

Ville nå ut til flere

– I forbindelse med Bokstart i Fredrikstad besøker vi alle bibliotekene. Men på Onsøy bibliotek på Gressvik er det litt lite plass. Derfor tenkte vi at vi ville utvide tilbudet for barnehagebarna på Gressvik, forteller Stasiak.

Bokstart i Fredrikstad er et samarbeid mellom Foreningen Les!, Fredrikstad bibliotek og Litteraturhuset. Som Dagsavisen Demokraten har skrevet om tidligere, er målet å få flere foreldre til å lese for barna sine.

Dette gjør de ved å dele ut gratis bøker til barn, samt å både besøke barnehager, og få barnehagene på besøk hos seg.

Stasiak leste «Hvor er myggen» av Lars Mæhle for barna, som handler om en barnehage som får besøk av en innpåsliten mygg. Barna på ferga fikk være med i myggjakten. (Ylva Lie Bjerke)

Lesestundene har hittil blitt holdt enten på Litteraturhuset eller på bibliotekene. Nå også ferga.

– Tanken er jo også å bruke byen og de ressursene vi har her. Formidling trenger ikke skje i vanlige former, vi kan utforske litt også! Fortellerstundene våre er litt mer sprudlende enn man kanskje tenker seg, og det er mye bevegelse og musikk også.

Kyllinger, mygg og rosa pantere

Å holde oppmerksomheten til en skokk med barnehagebarn er ikke bare enkelt, men det godt sammensatte opplegget til Stasiak klarer nettopp det.

Hun starter turen med å avsløre at hun under varmedressen har på et kyllingkostyme. Deretter følger et lite dansenummer, akkompagnert av musikken til Rosa Panter. Stasiak hopper rundt på benker og stjeler luene til de voksne.

Det var mye latter når den store påskekyllingen danset for barna. (Ylva Lie Bjerke)

Så er det klart for å lese litt.

– Synes dere det er irriterende med mygg, spør Stasiak.

– Mygg på rumpa, roper et barn.

De skrattler mens Stasiak forteller med stor innlevelse.

I løpet av turen kommer andre passasjerer på. Den barnlige gleden smitter, og også de smiler og koser seg.

Det ble selvfølgelig også tid til litt dansing, noe barna satt stor pris på. (Ylva Lie Bjerke)

Stort ja fra kommunen

Da Sylwia Stasiak spurte kommunen om å samarbeide om å få til litt ekstra leseglede på ferga, var de raske med å svare ja.

– Det er bare to bokstaver i ja, og tre i nei, humrer Runar Helgesen, trafikkleder for fergene i Fredrikstad kommune.

– Jeg mener at hvis man skal si nei, må det være en årsak, ellers er det alltid ja. Det er vår innstilling i fergene.

Dermed gikk det kort tid fra idé til gjennomføring. Helgesen synes det er viktig at fergene er med. Og selv om hovedgruppa av de reisende er de som skal på jobb eller skole, ser han også at fergene kan være en sosial arena.

– Å utvide det begrepet er viktig, synes jeg. Det blir en del av sjela til byen. Arrangementer som dette, som er kostnadsfrie og gir en opplevelse ungene kanskje husker i lang tid, det er bare pluss-pluss. Så kan vi bidra, gjør vi det. Vi kjører jo den båten frem og tilbake mange ganger uansett, så hvorfor ikke!

Fremover vil barnehagene rundt omkring på Gressvik få invitasjon til å være med på en lesestund på elva. Om det blir på de vanlige rutefergene, eller om det skal settes inn egne ferger, gjenstår å se. Enn så lenge kan nok også de vanlige passasjerene ha godt av litt høytlesning på ferga, ler Helgesen.

I om lag en halvtime viet barnehagebarna sin mer eller mindre fulle oppmerksomhet til lesestunden. Det hjalp nok litt at Stasiak ikke var redd for å lage show. (Ylva Lie Bjerke)

