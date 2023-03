Samler batterier til den store gullmedaljen

Det er fredag morgen. Regnet er i ferd med å vaske bort snøen som falt i natt, og slapsen har gjort uteskoene til klasse 4c på Trara skole ordentlig bløte.

Men elevene lar ikke litt dårlig vær påvirke humøret.

Dessuten jobber de jo med et ganske stort og viktig prosjekt. I kasser foran tavla ligger kilovis med batterier. Samler de nok, kan de få en skikkelig premie. Den vissheten lyser opp enhver regnværsdag.

– Jeg vet ikke hvor lenge vi har holdt på med det her, jeg, sier elev Therese.

– Vi starta for en uke siden, men vi veide første gang i går, supplerer klassekameraten Aksel.

Klasse 4c er en av over 800 klasser som er med i Batterijakten. Det er en landsdekkende skolekonkurranse for fjerdeklasse, som arrangeres av Miljøagentene i samarbeid med BatteriRetur, Clas Ohlson og Varta.

Teller hver dag

Gjennom prosjektet lærer elevene om gjenvinning, og ved å samle inn batterier og løse ukesoppdrag, får de poeng. Klassene med flest poeng får pengepremier.

Aksel og Martine kan vise at klassen deres har samlet inn 71 kilo batterier etter bare en uke. (Ylva Lie Bjerke)

Til nå har klassekameratene i 4c samlet inn hele 71 kilo. Det er umulig å ikke bli imponert. Men man lurer jo også på om det nå er mange batteriløse fjernkontroller i hjem rundt omkring. Hvor finner de egentlig alle batteriene?

– Tante, svarer Yousif.

– Har du fått batterier av tanta di?

– Nei, tanta mi, sier Aksel fra andre siden av klasserommet.

Nettopp. Det samles inn fra tanter og naboer. Gamle leker og kaputte kalkulatorer plukkes fra hverandre. De fleste fjernkontroller har fått være i fred, for batteriene skal jo være brukte. Så fylles ranslene opp, og på skolen veies batteriene, og kiloene blir ført opp på en stor plakat på veggen. Et kryss, et kilo.

Men så da?

Har tatt imot 800 tonn batterier

– Det er vi som tar inn batteriene, forteller Per Magnus Karlsson, marked- og kommunikasjonsansvarlig i BatteriRetur AS.

Hvert år tar anlegget på Øra imot tonnevis av batterier som fjerdeklassinger over hele landet har samlet inn. Siden oppstarten av Batterijakten i 2013, har over 800 tonn husholdningsbatterier funnet veien dit.

Karlsson roser både Miljøagentene og alle fjerdeklassingene som gjør en så god jobb. Det som startet som en konkurranse har blitt til noe mye større, sier han.

– Miljøagentene har laget oppdrag som elevene skal gjøre, for å lære om viktigheten av å håndtere brukte batterier. Vi hører fra foreldre at barna sier «Det der får du ikke kaste! Det skal gjenvinnes!». Så foreldrene lærer også. Det er vinn-vinn.

Når batteriene er sortert legges, veies de og legges i kasser. Senere leverer læreren dem til BatteriRetur. (Ylva Lie Bjerke)

Det kan være fort gjort å tenke at det ikke er så farlig å hive et tomt batteri i søpla. Men det vet til og med en fjerdeklassing at man ikke skal gjøre.

– Vi skal ta vare på materialet. Det som havner i søpla brennes opp, og da kommer ikke materialet til nytte. Akaliske batterier kan gjenvinnes 75 prosent. Det er sirkulærtenkning, sier Karlsson.

Og om fjerdeklassingenes engasjement har han bare en ting å si:

– Det er helt fantastisk!

Styrker samholdet

Tilbake i klasserommet til 4c, slipper lærer Silje-Merethe Sollien elevene løs ut i skolegården etter en liten fotoshoot med journalisten. Hun forteller at engasjementet hos dem er stort.

– De er superivrige! Det er veldig morsomt, sier hun.

Hun ser ned på boksene som har flere titalls kilo batterier i seg. De er tunge.

– Det er jo jeg som skal levere dette her, tenker hun høyt, og ser opp igjen.

– Så man bli jo litt svett, men det er veldig moro, ler hun.

Silje-Merethe Sollien er lærer for 4c på Trara skole. Hun gleder seg over elevenes engasjement. (Ylva Lie Bjerke)

Når elevene kommer med batterier om morgenen, snakker de om miljøet. Hvorfor man ikke skal kaste ting i naturen, de kommer inn på plast i havet, og så går turen innom litt matematikk når det skal veies og regnes. Det blir et ordentlig opplegg, forteller Sollien.

– Og det er veldig fint for klassesamholdet. De er engasjerte, sammen, om et felles prosjekt. Og de er flinke til å reflektere, sier hun.

Batterier både herfra og derfra

Også over temaer som ikke nødvendigvis er knyttet til gjenvinning.

– De kommer med poser med alt mulig i, kalkulatorer og slikt. Her har vi to graviditetstester, smiler hun, og peker på haugen med batterier.

– Det blir det jo en del morsomme samtaler rundt.

Fjerdeklassingenes batterijakt varer frem til påske. Frem til det er ingen fjernkontroller helt trygge.

Dagens fangst ser vi på bildet. Det er mye man ikke tenker over at har batterier i seg, men også disse skal gjenvinnes. (Ylva Lie Bjerke)

