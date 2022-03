20 Fredrikstad-klasser jakter brukte batterier

Mandag gikk startskuddet for tiende utgave av den landsomfattende skolekonkurransen Batterijakten, der fjerdeklassinger skal forsøke å samle inn flest mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning.

– Sammenlignet med oppstarten i 2013, er det dobbelt så mange klasser påmeldt i år. Det er tydelig at Batterijakten vekker både konkurranseinstinkt og engasjement, og at det er behov for aktiviteter der elevene selv kan bidra til å hjelpe jordkloden vår, sier prosjektleder Julie Vestgren Pettersen fra Miljøagentene i en pressemelding.

Det er miljøvernorganisasjonen for barn som står bak konkurransen, i samarbeid med Fredrikstad-bedriften Batteriretur, Clas Ohlson og batteriprodusenten VARTA. Målet med den nasjonale skoledugnaden er at elevene skal lære om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre på å ta vare på jordas ressurser.

20.000 kroner til vinnerne

Fra 14. mars til 3. april, skal over 16.000 fjerdeklassinger i Norge delta i Batterijakten. Fredrikstad er den kommunen i Viken, sammen med Lørenskog, som har flest påmeldte klasser med sine 20.

Konkurransen går ut på å sanke poeng gjennom å levere de innsamlede batteriene hos nærmeste Clas Ohlson-butikk eller gjenvinningsstasjon. I tillegg vil elevene få ulike ukeoppdrag som kan løses i fellesskap for å hente ekstrapoeng.

Hovedpremien i Batterijakten er på 20.000 kroner, og elevene oppfordres til å bruke disse pengene på miljøfremmende aktiviteter for hele klassen.

– Vi ønsker årets deltakere masse lykke til! Dere gjør en kjempeviktig innsats og er alle sammen miljøvinnere, sier Pettersen.

Mange lastebillass

I pressemeldingen opplyses det at nordmenn årlig kjøper over 2.000 tonn husholdningsbatterier. Tall fra 2015 viser at hver husholdning har 75 batterier i gjennomsnitt, og ifølge Batteriretur fortsetter bruken av batterier å øke.

– Å se på batterier og annet elektrisk avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder. De siste årene har det kommet mer søkelys på å gjenvinne brukte husholdningsbatterier, men mange i Norge tror fortsatt at man skal kaste dem i restavfallet, forteller Pettersen.

Siden Batterijakten ble startet opp i 2013, har over 100.000 elever fra rundt om i Norge samlet inn over 686 tonn husholdningsbatterier. Dette er ifølge Miljøagentene nok batterier til å fylle 57 store lastebiler.

Disse deltar fra Fredrikstad og Hvaler

Manstad skole (to klasser)

Ambjørnrød skole (to klasser)

Rødsmyra skole (to klasser)

Trara skole (tre klasser)

Rød skole på Kråkerøy (to klasser)

Trosvik skole (fire klasser)

Childrens International School Fredrikstad (en klasse)

Lunde barneskole (en klasse)

Sagabakken skole (en klasse)

Rekustad skole (to klasser)

Hvaler barne- og ungdomsskole (en klasse)

---