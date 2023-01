Oppretter kriseteam etter funn av død person på Ørmen

Foreløpig er innsatsleder i Politiet Øst Terje Marstrand sparsom med opplysninger om funnstedet.

– Det jeg kan si så langt, er at avdøde ble funnet på et rom som vedkommende ikke bor på, sier han.

Flere beboere

Det er etter hva Demokraten forstår, flere beboere som får bistand etter hendelsen.

– Ettersom det er flere beboere her, har vi iverksatt kriseteam. Det var en annen til stede på rommet, men nå må vi gjøre undersøkelser for å belyse hendelsesforløpet så godt som mulig.

Han ønsker ikke å gå ut med opplysninger om alder eller kjønn på vedkommende ennå.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og vi har ikke fått varslet alle pårørende.

Ikke mistanke om drap

Det er klokken 15.42 tirsdag ettermiddag at Politiet i Øst skriver på Twitter at de er på stedet for å gjøre undersøkelser. Personen ble funnet på en adresse på Ørmen. Operasjonsleder Terje Marstad sier til VG at det ikke er mistanke om drap. Ifølge avisa er den omkomne funnet i tilknytning til de kommunale boligene på Ørmen.

– Det er en person er funnet død i et rom der det huses bostedsløse. Så er vedkommende funnet på et rom hvor det bodde noen andre, sier operasjonslederen til VG.

