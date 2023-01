Tragedien i Indre Østfold: – Vi skal være tilgjengelige for alle i lokalsamfunnet

– Det er en dimensjon på tragedien som er vanskelig å ta innover seg. Jeg tenker på de etterlatte. Tenk deg å miste begge barna dine. Grusomt, sier varaordfører i Indre Østfold kommune, Kathrine Hestø Hansen.

– Bunnløst trist

Tvillingsøstrene Mina Alexandra (16) og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold ble funnet livløse hjemme hos en mann i Spydeberg natt til søndag. Politiet mistenker at de døde som følge av en overdose narkotika. En tredje tenåringsjente ble kjørt til sykehus for behandling.

En mann er pågrepet og siktet for narkotikasalg til tvillingsøstrene som ble funnet døde i Spydeberg. En annen mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap.

Mandag gikk familien ut med bilde av tvillingsøstrene.

– Foreldrene vil vise at Mina og Mille var to flotte jenter som ikke fortjente en slik skjebne, sier Inger Marie Støen, som er bistandsadvokat for jentenes foreldre, til TV 2.

– Foreldrene har det forferdelig vanskelig, og synes at dette er bunnløst trist, sier Støen til NTB.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde i Spydeberg i helgen. Familien går nå ut med bilde av jentene. Bildet er fra julaften.

Fagpersoner på skolene

Søndag åpnet Indre Østfold kommune Ungdommens helsestasjon. Kirkene i Askim og Spydeberg åpnet også dørene søndag kveld.

– Flere ungdommer var innom helsestasjonen, forteller Gunvor Halstvedt, enhetsleder familiesentralen i Indre Østfold kommune, til Dagsavisen.

Mandag var flere fagmiljøer på skolene.

– Vi er til stede på fem ungdomsskoler, to videregående skoler og Steinerskolen i Askim. Ulike fagmiljøer er tilgjengelig for elever som har behov for noen å snakke med. Tilbakemeldingene fra skolene så langt er at stemningen er rolig – men selvfølgelig, alle føler seg berørt av tragedien som rammer lokalsamfunnet, sier Halstvedt.

– Bruken av narkotika har blitt ufarliggjort blant unge

Politistasjonssjef Olav Unnestad ved Indre Østfold politistasjon sier til NRK at de to søstrene var meldt savnet fra en institusjon.

– Jeg kan bekrefte at de har tilhørt en institusjon i distriktet. De ble meldt savnet relativt kort tid før saken som oppsto i Spydeberg, sier Unnestad.

– Begge var meldt savnet fra Fossumkollektivet kort tid i forveien av saken som oppsto søndag, sier politistasjonsjef Olav Unnestad til Smaalenenes Avis, mandag ettermiddag.

– Vi erkjenner at vi på lik linje med andre steder i Norge har utfordringer knyttet til bruk av narkotika blant unge. Kanskje spesielt at bruken av narkotika har blitt ufarliggjort blant unge, forteller stasjonssjef Unnestad, til NRK.

Enhetsleder Gunvor Halstvedt ser de samme utfordringene.

– Indre Østfold har rusmiddelproblematikk, som alle andre kommuner. Vi er ikke noe unntak i den statistikken. Men jeg kan love at vi fortsatt skal jobbe med utfordringene, og dykke enda dypere ned i problematikken, sier hun til Dagsavisen.

– Hensyntatt tragedien som rammet tvillingsøstrene Mina Alexandra (16) og Mille Andrea Hjalmarsen (16). Gjør dere nå noen ekstra tiltak for personene som er i rusmiljøet?

– Vi har møtepunkter for alle kommunens innbyggere. Men på generell basis jobber vi kontinuerlig med oppsøkende ressurser i ulike miljøer, er på skolene og har individuelle oppfølginger, avslutter Gunvor Halstvedt, enhetsleder familiesentralen i Indre Østfold kommune.

