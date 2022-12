Hit kan du ta med barna i romjula

Folk og røvere

25. desember er det premiere på Folk og røvere i Kardemomme by, og den går på Fredrikstad kino gjennom hele romjula. Mange kjenner godt til historien om den lille byen med de rare innbyggerne, og her får man et gjensyn i ny drakt. Animasjonsfilmen passer for hele familien, også de helt minste.

For mer informasjon og billetter, besøk Fredrikstad kinos hjemmeside.

Kafébesøk i Gamlebyen

Hva er vel mer stemningsfylt enn å rusle i Gamlebyen på vinterstid? En tur rundt snøkledde voller kan bli en hyggelig romjulsdag. Og når kinnene har blitt røde og litt for kalde, kan man varme seg på en av kafeene, med kaffe, kakao og kanelboller.

Det er fin vinterstemning i Gamlebyen, også i romjula. Her er fjorårets miljøtre, som var pyntet med plast fra havet. (Privat)

Romjulsåpent på Borgarsyssel Museum

Har du lurt på hvordan man feiret jul i gamle dager? På Borgarsyssel Museums friluftsmuseum kan du gå fra bygg til bygg og oppleve juletradisjoner fra 1700-tallet til 1950-tallet. Her er det også en fotoutstilling, og kafeene er åpne for småfysne besøkende.

For mer informasjon og billetter, besøk Borgarsyssels hjemmeside.

Skøyter på Værste

Ved gangbrua på Kråkerøy-siden ligger skøytebanen som er resultatet av et spleiselag mellom Værste og Fredrikstad kommune. Sentrumstilbudet har eksistert siden 2015. På skøytebanen kan du ta med deg bruskassa og skøytene og ha det gøy på isen frem til lysene slukkes klokken 21.00. Men pucken og hockeykølla må du legge igjen hjemme.

En kald dag blir fort en varm dag om man drar på seg parkdressen og skøytene, og stikker bort til Værste-banen. (Gorm Kallestad/NTB)

Grilling på stranda

Foten koker av folk og feriefølelse på sommeren, men her er det minst like fint på vinteren – og da er sjansen stor for at du får stedet (nesten) for deg selv. Ta med sitteunderlag, varme klær og pølser til grilling, og gjør det til en dagstur. Kanskje ser dere også noen isbadere?

Skigaranti (nesten)

At det svinger i temperaturene rundt juletider er vi vant med her på Østlandet. Men skiglede, det kan vi få likevel! Litt sør for gamle Veum Sykehus ligger Fredrikstad skiarena. Snøkanonene har gått på høygir den siste tiden for å sørge for at kvikklunsjen, kakaoen og klementinene får ski å gå på.

Pledd og sitteunderlag, tjukke votter og noe varmt på termosen, og vipps! Så kan man dra på stranda også vinterstid. (Privat)

